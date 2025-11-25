https://sarabic.ae/20251125/القوات-الروسية-تدمر-دبابة-أوكرانية-قرب-سيرغييفكا-في-جمهورية-دونيتسك-وزارة-الدفاع--1107466273.html
القوات الروسية تدمر دبابة أوكرانية قرب سيرغييفكا في جمهورية دونيتسك– وزارة الدفاع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية دمرت دبابة تابعة للقوات الأوكراني قرب بلدة سيرغييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، باستخدام طائرة مسيرة هجومية مزودة بنظام "FPV".
وذكرت الوزارة في بيان، أن طائرات استطلاع تابعة لوحدات الأنظمة غير المأهولة في قوات مجموعة "الجنوب" الروسية رصدت موقع دبابة تابعة للقوات الأوكرانية، قبل أن يتم استهدافها وتدميرها بواسطة مسيرة مزودة بنظام "FPV" (الواقع الافتراضي).
وأضاف البيان أن وحدات أخرى من القوات الروسية رصدت، بواسطة مسيرات استطلاع، عملية تبادل لعناصر من القوات الأوكرانية قرب بلدة كونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.