عربي
الكرملين: موسكو لم تتسلم "خطة السلام" المحدثة الخاصة بأوكرانيا المتضمنة 19 بندا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
القوات الروسية تدمر دبابة أوكرانية قرب سيرغييفكا في جمهورية دونيتسك– وزارة الدفاع
القوات الروسية تدمر دبابة أوكرانية قرب سيرغييفكا في جمهورية دونيتسك– وزارة الدفاع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية دمرت دبابة تابعة للقوات الأوكراني قرب بلدة سيرغييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، باستخدام طائرة مسيرة هجومية مزودة بنظام "FPV".
وذكرت الوزارة في بيان، أن طائرات استطلاع تابعة لوحدات الأنظمة غير المأهولة في قوات مجموعة "الجنوب" الروسية رصدت موقع دبابة تابعة للقوات الأوكرانية، قبل أن يتم استهدافها وتدميرها بواسطة مسيرة مزودة بنظام "FPV" (الواقع الافتراضي).
وأضاف البيان أن وحدات أخرى من القوات الروسية رصدت، بواسطة مسيرات استطلاع، عملية تبادل لعناصر من القوات الأوكرانية قرب بلدة كونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
التصدي لأكبر هجوم للطائرات المسيرة الأوكرانية وتدمير 249 طائرة - الدفاع الروسية
05:24 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
القوات الروسية تحرر زاتيشيا في زابوروجيه ومنطقتين واسعتين في كراسنوأرميسك- وزارة الدفاع
