الكرملين: مناقشة معايير الخطة الأمريكية بشأن أوكرانيا ستجرى في موسكو

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، لديه مشكلة تتمثل في شرعيته وعدم رغبته في إجراء انتخابات... 28.11.2025, سبوتنيك عربي

وصرح بيسكوف للصحفيين: "لدى زيلينسكي حقا مشكلة في الشرعية بسبب عدم رغبته في إجراء الانتخابات والالتزام فعليا بالدستور".وأوضح بيسكوف أن "المعايير الرئيسية للخطة الأمريكية بشأن أوكرانيا تم نقلها إلى موسكو بعد بحثها في اجتماع جنيف"، مشيرًا إلى أن "المناقشة ستجرى في موسكو الأسبوع المقبل".واعتبر بيسكوف أن الجميع لديهم الرغبة ويفضلون التوصل إلى تسوية الصراع الأوكراني بالطرق السلمية.وأكد بيسكوف: "اليوم، سيتم عقد محادثات (من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) مع رئيس الوزراء فيكتور أوربان، الذي سيصل إلى موسكو".وصرح بيسكوف أن زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى قرغيزستان كانت مثمرة.وقال بيسكوف للصحفيين: "عاد بوتين من بيشكيك (عاصمة قرغيزستان) كانت زيارة ثنائية مثمرة للغاية، وحضر قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي. وقيّم الرئيس هذه الأحداث إضافة إلى الوضع الراهن في مختلف المجالات من خلال مؤتمر صحفي مسائي في بيشكيك".بوتين يقوم بزيارة دولة إلى الهند يومي 4 و5 ديسمبر

