الكرملين: مناقشة معايير الخطة الأمريكية بشأن أوكرانيا ستجرى في موسكو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:17 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
10:28 GMT
13 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
11:03 GMT
37 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:40 GMT
20 د
نبض افريقيا
قمة أفريقيا – أوروبا في أنجولا تبحث تعزيز الشراكة الفعلية بدلا من الوعود فقط
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
انقراض الحشرات يهدد إمدادات الغذاء في العالم
13:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
هل ينجح البرلمان العراقي في وضع خارطة طريق لإصلاح الاقتصاد
17:03 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: انتشار عسكري كبير في الجناح الشرقي للناتو استعدادا لحرب متوقعة مع روسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أهداف إسرائيل من تكرار توغلها بريف القنيطرة جنوب سوريا
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
بين القوانين الدولية والواقع.. أين تذهب حقوق اللاجئين السوريين؟
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
09:46 GMT
13 د
من الملعب
بداية قوية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.. ورمضان صبحي في مأزق قد ينهي مسيرته!
10:29 GMT
27 د
خطوط التماس
دور صور الريادي في المتوسط في الألف الأول قبل الميلاد
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
17:29 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: انهيار اقتصاد أوروبا قادم وعلى الدول العربية الحذر
19:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251128/زيلينسكي-لديه-مشكلة-في-شرعيته-وعدم-رغبته-بإجراء-الانتخابات-والالتزام-بالدستور--الكرملين-1107577177.html
الكرملين: مناقشة معايير الخطة الأمريكية بشأن أوكرانيا ستجرى في موسكو
الكرملين: مناقشة معايير الخطة الأمريكية بشأن أوكرانيا ستجرى في موسكو
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، لديه مشكلة تتمثل في شرعيته وعدم رغبته في إجراء انتخابات... 28.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-28T08:47+0000
2025-11-28T09:02+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الكرملين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104412/02/1044120246_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_8d2110e7ef35da82d0e2ead4dae70a79.jpg
وصرح بيسكوف للصحفيين: "لدى زيلينسكي حقا مشكلة في الشرعية بسبب عدم رغبته في إجراء الانتخابات والالتزام فعليا بالدستور".وأوضح بيسكوف أن "المعايير الرئيسية للخطة الأمريكية بشأن أوكرانيا تم نقلها إلى موسكو بعد بحثها في اجتماع جنيف"، مشيرًا إلى أن "المناقشة ستجرى في موسكو الأسبوع المقبل".واعتبر بيسكوف أن الجميع لديهم الرغبة ويفضلون التوصل إلى تسوية الصراع الأوكراني بالطرق السلمية.وأكد بيسكوف: "اليوم، سيتم عقد محادثات (من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) مع رئيس الوزراء فيكتور أوربان، الذي سيصل إلى موسكو".وصرح بيسكوف أن زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى قرغيزستان كانت مثمرة.وقال بيسكوف للصحفيين: "عاد بوتين من بيشكيك (عاصمة قرغيزستان) كانت زيارة ثنائية مثمرة للغاية، وحضر قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي. وقيّم الرئيس هذه الأحداث إضافة إلى الوضع الراهن في مختلف المجالات من خلال مؤتمر صحفي مسائي في بيشكيك".بوتين يقوم بزيارة دولة إلى الهند يومي 4 و5 ديسمبر
https://sarabic.ae/20251128/إعلام-أوربان-يلتقي-بوتين-في-موسكو-لبحث-التسوية-الأوكرانية-وإمدادات-النفط-1107574302.html
https://sarabic.ae/20251127/بوتين-روسيا-بحاجة-إلى-الاعتراف-بأراضيها-الجديدة-ليس-من-أوكرانيا-بل-من-المجتمع-الدولي-1107555892.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104412/02/1044120246_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_d81eddc6e9c9ec0bff275980a7986d22.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الكرملين
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الكرملين

الكرملين: مناقشة معايير الخطة الأمريكية بشأن أوكرانيا ستجرى في موسكو

08:47 GMT 28.11.2025 (تم التحديث: 09:02 GMT 28.11.2025)
© Sputnik . Natalia Seliverstova / الانتقال إلى بنك الصورالكرملين
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2025
© Sputnik . Natalia Seliverstova
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، لديه مشكلة تتمثل في شرعيته وعدم رغبته في إجراء انتخابات في أوكرانيا، والالتزام بالدستور.
وصرح بيسكوف للصحفيين: "لدى زيلينسكي حقا مشكلة في الشرعية بسبب عدم رغبته في إجراء الانتخابات والالتزام فعليا بالدستور".
وأوضح بيسكوف أن "المعايير الرئيسية للخطة الأمريكية بشأن أوكرانيا تم نقلها إلى موسكو بعد بحثها في اجتماع جنيف"، مشيرًا إلى أن "المناقشة ستجرى في موسكو الأسبوع المقبل".
واعتبر بيسكوف أن الجميع لديهم الرغبة ويفضلون التوصل إلى تسوية الصراع الأوكراني بالطرق السلمية.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجتمع مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2025
إعلام: أوربان يلتقي مع بوتين في موسكو لبحث التسوية الأوكرانية وإمدادات النفط
05:24 GMT

وقال بيسكوف للصحفيين: "الجميع لديهم الرغبة ويفضلون التوصل إلى( تسوية الصراع الأوكراني) بالطرق السلمية".

وأكد بيسكوف: "اليوم، سيتم عقد محادثات (من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) مع رئيس الوزراء فيكتور أوربان، الذي سيصل إلى موسكو".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2025
بوتين: روسيا بحاجة إلى الاعتراف بأراضيها الجديدة ليس من أوكرانيا بل من المجتمع الدولي
أمس, 15:09 GMT
وصرح بيسكوف أن زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى قرغيزستان كانت مثمرة.
وقال بيسكوف للصحفيين: "عاد بوتين من بيشكيك (عاصمة قرغيزستان) كانت زيارة ثنائية مثمرة للغاية، وحضر قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي. وقيّم الرئيس هذه الأحداث إضافة إلى الوضع الراهن في مختلف المجالات من خلال مؤتمر صحفي مسائي في بيشكيك".
بوتين يقوم بزيارة دولة إلى الهند يومي 4 و5 ديسمبر
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала