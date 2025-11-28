https://sarabic.ae/20251128/أوربان-المجر-لن-تستسلم-للضغوط-الخارجية-وتواصل-تطوير-تعاونها-مع-موسكو--1107585389.html
أوربان: المجر لن تستسلم للضغوط الخارجية وتواصل تطوير تعاونها مع موسكو
أوربان: المجر لن تستسلم للضغوط الخارجية وتواصل تطوير تعاونها مع موسكو
أكد رئيس الوزراء المجري أثناء اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قصر الكرملين، أن "المجر لن تستسلم للضغوط الخارجية وستواصل تطوير تعاونها مع موسكو".
وأضاف أوربان: "المجر تثمن استقرار إمدادات الطاقة من روسيا وتهتم بمواصلة الحوار حول هذه القضية".وقال أوربان: "أود التأكيد على أن أساس أمن الطاقة في المجر هو استقرار إمدادات الطاقة، ماضيا وحاضرا ومستقبلا. نحن نقدر بشدة استقرار الإمدادات الروسية وقدرتها على التنبؤ، والمجر مهتمة بمواصلة الحوار حول الطاقة مع بلدكم".وبدوره قال بوتين خلال الاجتماع، إن "العلاقات بين روسيا وهنغاريا تعتمد حاليا على نهج عملي لتطوير العلاقات الثنائية ".وأضاف بوتين: "يمكننا أن نتحدث بصراحة وهذا يعطي الفرصة لإيجاد حلول لأي مشاكل".وكان قد وصل رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، اليوم الجمعة، إلى العاصمة الروسية موسكو لإجراء محادثات مع بوتين. وصرح أوربان، في وقت سابق قبل مغادرته إلى موسكو، بأن هدف المحادثات المقبلة مع بوتين، هو مواصلة ضمان إمدادات الطاقة إلى المجر، وضمان حصولها على الغاز والنفط من روسيا عبر خطوط الأنابيب، وأشار إلى أنه خلال زيارة الوفد المجري إلى واشنطن، نجح في رفع العقوبات الأمريكية على إمدادات النفط والغاز عبر خطوط الأنابيب.
أوربان: المجر لن تستسلم للضغوط الخارجية وتواصل تطوير تعاونها مع موسكو
10:58 GMT 28.11.2025 (تم التحديث: 11:39 GMT 28.11.2025)
أكد رئيس الوزراء المجري أثناء اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قصر الكرملين، أن "المجر لن تستسلم للضغوط الخارجية وستواصل تطوير تعاونها مع موسكو".
وأضاف أوربان: "المجر تثمن استقرار إمدادات الطاقة من روسيا وتهتم بمواصلة الحوار حول هذه القضية".
وقال أوربان
: "أود التأكيد على أن أساس أمن الطاقة في المجر هو استقرار إمدادات الطاقة، ماضيا وحاضرا ومستقبلا. نحن نقدر بشدة استقرار الإمدادات الروسية وقدرتها على التنبؤ، والمجر مهتمة بمواصلة الحوار حول الطاقة مع بلدكم".
وأشار أوربان خلال محادثاته مع بوتين في الكرملين: "هذه هي المرة الرابعة عشرة التي ألتقي بكم. أعتقد أننا، في ظل هذه اللحظة التاريخية الراهنة، قد بذلنا جهودا كبيرة لتطوير التفاعل بين شعبينا، وآمل بصدق أن نبذل المزيد من الجهود".
وأعرب أوربان عن أمله في أن تفضي المبادرات المعلنة أخيرا بشأن أوكرانيا إلى السلام.
وبدوره قال بوتين خلال الاجتماع، إن "العلاقات بين روسيا وهنغاريا تعتمد حاليا على نهج عملي لتطوير العلاقات الثنائية ".
وأضاف بوتين: "يمكننا أن نتحدث بصراحة وهذا يعطي الفرصة لإيجاد حلول لأي مشاكل".
وأكد بوتين على أن "موقف أوربان بشأن القضية الأوكرانية متوازن"، مشددا على أن "أوربان يدافع عن مصالح بلاده وشعبه في عمله".
وكان قد وصل رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، اليوم الجمعة، إلى العاصمة الروسية موسكو لإجراء محادثات مع بوتين.
وصرح أوربان
، في وقت سابق قبل مغادرته إلى موسكو، بأن هدف المحادثات المقبلة مع بوتين، هو مواصلة ضمان إمدادات الطاقة إلى المجر، وضمان حصولها على الغاز والنفط من روسيا عبر خطوط الأنابيب، وأشار إلى أنه خلال زيارة الوفد المجري إلى واشنطن، نجح في رفع العقوبات الأمريكية على إمدادات النفط والغاز عبر خطوط الأنابيب.