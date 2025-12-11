https://sarabic.ae/20251211/بوتين-يلتقي-الرئيس-العراقي-خلال-وجوده-في-عشق-آباد-1108059826.html
بوتين يلتقي الرئيس العراقي خلال وجوده في عشق آباد
2025-12-11T16:00+0000
2025-12-11T16:00+0000
2025-12-11T16:00+0000
وقال بيسكوف، للصحفيين، "من المقرر أيضا إجراء محادثة مع الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد". وأضاف: "خلال المنتدى، سيعقد فلاديمير بوتين، عدداً من الاجتماعات الثنائية مع قادة الدول الأجنبية". وقال بيسكوف، ردا على سؤال أحد الصحفيين، حول ما إذا كان من المقرر عقد اجتماع بين الرئيس بوتين ونظيره أردوغان على هامش منتدى عشق آباد في تركمانستان: "نعم، من المقرر ذلك".
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلتقي الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد خلال وجوده في عشق أباد.
وقال بيسكوف، للصحفيين، "من المقرر أيضا إجراء محادثة مع الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد".
وأفاد الكرملين، يوم أمس الأربعاء، بأن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيزور عشق آباد، في الفترة من 11 إلى 12 ديسمبر/كانون الأول 2025، للمشاركة في المنتدى المخصص للسنة الدولية للسلام والثقة، واليوم الدولي للحياد، والذكرى الثلاثين للحياد الدائم لتركمانستان".
وأضاف: "خلال المنتدى، سيعقد فلاديمير بوتين، عدداً من الاجتماعات الثنائية مع قادة الدول الأجنبية".
وصرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أنه من المقرر عقد اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان في العاصمة التركمانستانية عشق آباد.
وقال بيسكوف، ردا على سؤال أحد الصحفيين، حول ما إذا كان من المقرر عقد اجتماع بين الرئيس بوتين ونظيره أردوغان على هامش منتدى عشق آباد في تركمانستان: "نعم، من المقرر ذلك".