ترامب: حان الوقت لإجراء انتخابات رئاسية في أوكرانيا
سكك وحدود وموانئ… بوابة العراق الكبرى نحو أوروبا تقترب من الاكتمال
سكك وحدود وموانئ… بوابة العراق الكبرى نحو أوروبا تقترب من الاكتمال
سبوتنيك عربي
ووفقا لخبراء عراقيين، يمثل مشروع طريق التنمية أحد أهم المشاريع الاستراتيجية التي تعمل عليها الحكومة العراقية في السنوات الأخيرة، باعتباره محورا اقتصاديا ولوجستيا يهدف إلى تحويل العراق إلى نقطة ربط تجارية حيوية بين آسيا وأوروبا.ويعد المشروع جزءا من رؤية عراقية تقوم على استثمار الموقع الجغرافي للبلاد، وإعادة إحياء دورها التاريخي كجسر للتجارة الدولية. ويتوقع أن يوفر الطريق فرصا اقتصادية واسعة، من بينها تنشيط حركة النقل، وتحفيز الاستثمار في قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات اللوجستية، إضافة إلى خلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.فرصة اقتصادية كبرىويقول سلام عبد الحسين، صاحب شركة نقل، في حديث لـ "سبوتنيك": "مشروع الربط بين العراق وتركيا يعد من أهم المشاريع الحيوية التي يمكن أن تغير شكل الحركة التجارية في البلاد، إذا ما استثمر بشكل مدروس وصحيح".ويضيف: "المسافة الممتدة من الموانئ الجنوبية وصولا إلى الأراضي التركية مرورا بمئات الكيلومترات داخل العراق تمنح هذا المشروع أهمية استثنائية، كونه يربط البلاد مباشرة بالأسواق الأوروبية والآسيوية"، مبينا أن "المشروع لا يقتصر على كونه ممرا للنقل فحسب، بل يشكل حافزا اقتصادياً للمناطق الواقعة على طول الخط، إذ سيسهم في تنشيط الحركة التجارية وافتتاح محال ومشاريع خدمية وصيانة سيارات، الأمر الذي ينعكس مباشرة على المواطنين وأصحاب المهن".ويتابع: "المشروع يعد بمثابة طريق مختصر وسريع يشبه من حيث الأهمية طريق "البصرة – طريبيل الدولي"، لكن قدرته أكبر على تحقيق الإيرادات وإيجاد فرص اقتصادية طويلة الأمد"، مضيفا: "هذا المشروع فرصة حقيقية للعراق، وإذا استُغلت كما يجب فستكون له آثار اقتصادية واسعة تعود بالنفع على الدولة والمواطن معا".الطريق... "تنمية الجميع"في المقابل، يؤكد الخبير الاقتصادي عباس الجبوري، أن "مشروع طريق تنمية الجميع يمثل واحدا من أكثر المشاريع الاستراتيجية التي يمكن أن تعيد رسم الخريطة الاقتصادية للعراق، لما يمتلكه من قدرة على ربط البلاد بشكل مباشر مع الاتحاد الأوروبي عبر الأراضي التركية، إضافة إلى ما يتضمنه من مدن صناعية ومناطق تجارية تمتد على طول مساره".ويضيف: "وجود أكثر من ثلاث مدن صناعية كبرى على امتداد المشروع سيسهم في إيجاد فرص عمل واسعة، فضلا عن جذب الاستثمارات وإقامة مشاريع إنتاجية وخدمية تعود فائدتها المباشرة على المواطن والاقتصاد المحلي، كما سيتيح الطريق نقلا سلسا للبضائع من العراق باتجاه تركيا ومنها إلى أوروبا، الأمر الذي يعزز موقع البلاد كممر تجاري إقليمي مهم".اقتصاد العراق ومستقبل النفطإلى ذلك، يقول صلاح رزوقي، سائق عربة نقل البضائع الكبيرة: "تطوير قطاع النقل في العراق يمكن أن يتحول إلى ركيزة اقتصادية كبرى تدر على الدولة أرباحا هائلة وتفتح الباب أمام تقليل الاعتماد شبه الكامل على النفط".ويوضح رزوقي، أن "تفعيل النقل التجاري والبري سينعش الحركة الاقتصادية على نطاق واسع، بدءا من الفنادق والمطاعم ومحال الصيانة، وصولا إلى توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لآلاف الشباب"، مؤكدا أن "العراق يمكن أن يشهد حركة دائمة ونشاطا اقتصاديا يحد من البطالة بشكل كبير".ويشيرإلى أن "تطوير شبكات السكك الحديدية وبناء المحطات والخطوط الجديدة سيسهم في تعزيز مكانة العراق كممر تجاري إقليمي، ويمنح الدولة مصادر دخل مستدامة على المدى الطويل".وبعد أكثر من عام على إطلاق مشروع "طريق التنمية" أحد أكبر المشاريع الاستراتيجية في العراق، تواصل السلطات التحضيرات الفنية والتنظيمية لتنفيذه بتكلفة إجمالية تقارب 17 مليار دولار، منها 10.5 مليارات لشبكة السكك الحديدية و6.5 مليارات للطريق السريع الممتد 1.190 كيلومترا من ميناء الفاو جنوبا إلى الحدود التركية شمالا.وتؤكد الحكومة أن المشروع سيوفر نحو 1.600 فرصة عمل سنويا، ويضيف نحو 4 مليارات دولار إلى الاقتصاد العراقي عند اكتماله.
سكك وحدود وموانئ… بوابة العراق الكبرى نحو أوروبا تقترب من الاكتمال

11:00 GMT 09.12.2025
حصري
في بلد أنهكته تقلبات سوق النفط لعقود، يلوح في الأفق مشروع قد يقلب موازين الاقتصاد رأسا على عقب. قطاع النقل العراقي لم يعد مجرد شاحنات تعبر الطرق، أو سكك تنتظر التحديث، بل تحوّل إلى فرصة ذهبية يمكن أن تعيد تشكيل مستقبل البلاد وتفتح أبوابًا واسعة للعمل والاستثمار والتنمية.
"ووفقا لخبراء عراقيين، يمثل مشروع طريق التنمية أحد أهم المشاريع الاستراتيجية التي تعمل عليها الحكومة العراقية في السنوات الأخيرة، باعتباره محورا اقتصاديا ولوجستيا يهدف إلى تحويل العراق إلى نقطة ربط تجارية حيوية بين آسيا وأوروبا.
يقوم المشروع على إنشاء ممر بري وسككي يمتد من ميناء الفاو الكبير في البصرة جنوبا، وصولا إلى الحدود التركية شمالاً، بطول يزيد على 1200 كيلومتر، ليرتبط بعدها بشبكات النقل الأوروبية.
ويعد المشروع جزءا من رؤية عراقية تقوم على استثمار الموقع الجغرافي للبلاد، وإعادة إحياء دورها التاريخي كجسر للتجارة الدولية. ويتوقع أن يوفر الطريق فرصا اقتصادية واسعة، من بينها تنشيط حركة النقل، وتحفيز الاستثمار في قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات اللوجستية، إضافة إلى خلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

ويضم المشروع عددا من المكونات الرئيسية، أبرزها خط سكة حديد سريع لنقل البضائع والركاب، وشبكة طرق دولية حديثة، ومحطات لوجستية ومناطق اقتصادية متخصصة، إلى جانب ربطه بمشاريع الطاقة المتجددة وخدمات النقل الذكي. وترى الحكومة العراقية، أن المشروع قد ينهي اعتماد البلاد شبه الكامل على واردات النقل البحري البعيد، ويضع العراق في قلب مسار تجاري عالمي جديد.

دينار عراقي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2025
خبراء عراقيون يحذرون من خطورة الوضع الاقتصادي في البلاد.. ومخاوف من التلاعب بأسعار الصرف
4 ديسمبر, 14:08 GMT
فرصة اقتصادية كبرى
ويقول سلام عبد الحسين، صاحب شركة نقل، في حديث لـ "سبوتنيك": "مشروع الربط بين العراق وتركيا يعد من أهم المشاريع الحيوية التي يمكن أن تغير شكل الحركة التجارية في البلاد، إذا ما استثمر بشكل مدروس وصحيح".
ويضيف: "المسافة الممتدة من الموانئ الجنوبية وصولا إلى الأراضي التركية مرورا بمئات الكيلومترات داخل العراق تمنح هذا المشروع أهمية استثنائية، كونه يربط البلاد مباشرة بالأسواق الأوروبية والآسيوية"، مبينا أن "المشروع لا يقتصر على كونه ممرا للنقل فحسب، بل يشكل حافزا اقتصادياً للمناطق الواقعة على طول الخط، إذ سيسهم في تنشيط الحركة التجارية وافتتاح محال ومشاريع خدمية وصيانة سيارات، الأمر الذي ينعكس مباشرة على المواطنين وأصحاب المهن".
الخارجية العراقية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2025
العراق يتخذ خطوة جديدة لتعزيز الربط الإقليمي وتفعيل الحركة الاقتصادية مع دول الجوار
28 نوفمبر, 10:52 GMT

ويشير عبد الحسين إلى أن "وجود سكة حديد مخصصة لنقل البضائع من الموانئ العراقية مرورا بتركيا كمحطة "ترانزيت" سيمنح العراق أفضلية كبيرة في التصدير والاستيراد"، معتبرا أن "الفائدة الأكبر ستعود على الحكومة إذا أحسنت إدارة هذا المشروع الاستراتيجي".

ويتابع: "المشروع يعد بمثابة طريق مختصر وسريع يشبه من حيث الأهمية طريق "البصرة – طريبيل الدولي"، لكن قدرته أكبر على تحقيق الإيرادات وإيجاد فرص اقتصادية طويلة الأمد"، مضيفا: "هذا المشروع فرصة حقيقية للعراق، وإذا استُغلت كما يجب فستكون له آثار اقتصادية واسعة تعود بالنفع على الدولة والمواطن معا".
مارك سافايا يبدأ مهامه في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2025
مارك سافايا يبدأ مهامه في العراق.. واشنطن تعيد رسم حضورها السياسي والاقتصادي
4 نوفمبر, 14:46 GMT
الطريق... "تنمية الجميع"
في المقابل، يؤكد الخبير الاقتصادي عباس الجبوري، أن "مشروع طريق تنمية الجميع يمثل واحدا من أكثر المشاريع الاستراتيجية التي يمكن أن تعيد رسم الخريطة الاقتصادية للعراق، لما يمتلكه من قدرة على ربط البلاد بشكل مباشر مع الاتحاد الأوروبي عبر الأراضي التركية، إضافة إلى ما يتضمنه من مدن صناعية ومناطق تجارية تمتد على طول مساره".

ويوضح الجبوري، في حديثه لـ "سبوتنيك"، أن "الطريق، في حال اكتماله، سيحقق عوائد مالية كبيرة قد تقترب من حجم الإيرادات السنوية المتحصلة من النفط، ليصبح بذلك مصدرا أساسيا داعما للموازنة العامة وتقليص الاعتماد على الاقتصاد الريعي".

مدينة بغداد، العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2025
العراق الأول عربيا في توقعات نمو الاقتصاد لعام 2026
7 أكتوبر, 15:37 GMT
ويضيف: "وجود أكثر من ثلاث مدن صناعية كبرى على امتداد المشروع سيسهم في إيجاد فرص عمل واسعة، فضلا عن جذب الاستثمارات وإقامة مشاريع إنتاجية وخدمية تعود فائدتها المباشرة على المواطن والاقتصاد المحلي، كما سيتيح الطريق نقلا سلسا للبضائع من العراق باتجاه تركيا ومنها إلى أوروبا، الأمر الذي يعزز موقع البلاد كممر تجاري إقليمي مهم".

ويختم بالقول: "مشروع تنمية الجميع ليس مجرد طريق، بل منصة اقتصادية كبرى يمكن أن تسهم في تعزيز مكانة العراق التجارية ودعم استقراره المالي على المدى الطويل".

التنمية العمرانية في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2025
بين الإمكانات الجبارة والواقع الاقتصادي.. العراق يبحث عن مخرج
24 سبتمبر, 11:00 GMT
اقتصاد العراق ومستقبل النفط
إلى ذلك، يقول صلاح رزوقي، سائق عربة نقل البضائع الكبيرة: "تطوير قطاع النقل في العراق يمكن أن يتحول إلى ركيزة اقتصادية كبرى تدر على الدولة أرباحا هائلة وتفتح الباب أمام تقليل الاعتماد شبه الكامل على النفط".
ويضيف رزوقي، خلال حديثه لـ "سبوتنيك"، إن الاستثمار الجدي في مشاريع النقل والطرق والسكك الحديدية سيخلق موارد كافية لتغطية جزء كبير من احتياجات البلاد المالية.
ويوضح رزوقي، أن "تفعيل النقل التجاري والبري سينعش الحركة الاقتصادية على نطاق واسع، بدءا من الفنادق والمطاعم ومحال الصيانة، وصولا إلى توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لآلاف الشباب"، مؤكدا أن "العراق يمكن أن يشهد حركة دائمة ونشاطا اقتصاديا يحد من البطالة بشكل كبير".
منفذ الوليد.. شريان حياة اقتصادي يربط العراق بسوريا من جديد - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2025
منفذ الوليد... شريان حياة اقتصادي يربط العراق بسوريا من جديد
25 سبتمبر, 11:00 GMT
ويشيرإلى أن "تطوير شبكات السكك الحديدية وبناء المحطات والخطوط الجديدة سيسهم في تعزيز مكانة العراق كممر تجاري إقليمي، ويمنح الدولة مصادر دخل مستدامة على المدى الطويل".
وأضاف رزوقي: "نجاح هذه المشاريع سيجعل الاعتماد على النفط أمرا ثانويا مع الوقت، نظرا لما يمكن أن تخلقه من إيرادات واسعة وفرص تشغيل حقيقية".
اقتصاد العراق في خطر.. اعتماد شبه كامل على النفط يهدد المستقبل المالي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2025
اقتصاد العراق في خطر.. اعتماد شبه كامل على النفط يهدد المستقبل المالي
22 نوفمبر, 15:23 GMT
وبعد أكثر من عام على إطلاق مشروع "طريق التنمية" أحد أكبر المشاريع الاستراتيجية في العراق، تواصل السلطات التحضيرات الفنية والتنظيمية لتنفيذه بتكلفة إجمالية تقارب 17 مليار دولار، منها 10.5 مليارات لشبكة السكك الحديدية و6.5 مليارات للطريق السريع الممتد 1.190 كيلومترا من ميناء الفاو جنوبا إلى الحدود التركية شمالا.
وتؤكد الحكومة أن المشروع سيوفر نحو 1.600 فرصة عمل سنويا، ويضيف نحو 4 مليارات دولار إلى الاقتصاد العراقي عند اكتماله.
