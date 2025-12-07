العراق وتركيا يؤكدان أهمية تحقيق الاستقرار السياسي في سوريا وضرورة خفض التوترات بالمنطقة

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:18 GMT
13 د
مرايا العلوم
التغيرات المناخية تهدد مدنا كبري بالزلازل
09:31 GMT
29 د
من الملعب
حصاد الجولة الأولى من كأس العرب.. بداية نارية ومفاجآت بالجملة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
ختام فعاليات مؤتمر جرائم الاستعمار في القارة الأفريقية في الجزائر مع توصيات لتحديد آليات لجبر الضرر
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:49 GMT
11 د
خطوط التماس
إيران من الحكم القاجاري الى الحكم البهلوي وعهد رضا شاه
12:03 GMT
45 د
مساحة حرة
متى يجب أن تعطي طفلك هاتفا ذكيا؟ دراسة تحدد السن المناسب
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
13:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
13:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
17:30 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
استراتيجية الأمن القومي الأمريكي الجديدة: المفاوضات بشأن التسوية الأوكرانية تخدم مصالح واشنطن
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل للأضراب في الحادي والعشرين من يناير
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:18 GMT
21 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:39 GMT
20 د
مساحة حرة
متى يجب أن تعطي طفلك هاتفا ذكيا؟ دراسة تحدد السن المناسب
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
11:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
11:46 GMT
13 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
12:29 GMT
30 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل للأضراب في الحادي والعشرين من يناير
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
17:34 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
مصر وقطر تؤكدان سرعة تشكيل قوة الاستقرار الدولية بشأن غزة
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
واقع الترجمة العربية للأدب الروسي: تحديات الحاضر وآفاق المستقبل
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
العراق وتركيا يؤكدان أهمية تحقيق الاستقرار السياسي في سوريا وضرورة خفض التوترات بالمنطقة
وذكرت وزارة الخارجية العراقية في بيان ، أن "نائب رئيسِ مجلسِ الوزراء ووزير الخارجيّة، السيّد فؤاد حسين التقى، يوم الأحد الموافق 7 كانون الأول ديسمبر 2025 وزيرَ الخارجيّة التركي، السيّد هاكان فيدان، وذلك على هامش مشاركة الجانبين في أعمال منتدى الدوحة بنسخته الثالثة والعشرين".كما جرى خلال اللقاء مناقشة "ملف إيران وضرورة خفض التوترات في المنطقة، والدفع نحو حلول سياسية قائمة على الحوار والتفاهم، بما يعزز الأمن الإقليمي"، حسب البيان.وانطلق في العاصمة القطرية "منتدى الدوحة 2025" في نسخته الثالثة والعشرين، أمس السبت، تحت شعار "ترسيخ العدالة: من الوعود إلى واقع ملموس"، بحضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وعدد من رؤساء الدول والحكومات ورؤساء المنظمات الإقليمية والدولية.
شدد وزيرا الخارجية العراقي فؤاد حسين والتركي هاكان فيدان، خلال لقاء جمعهما على هامش منتدى الدوحة في قطر، اليوم الأحد، على أهمية تحقيق الاستقرار السياسي في سوريا واعتماد الحوار والتفاهم بما في ذلك حول الملف الإيراني وضرورة خفض التوترات بالمنطقة.
وذكرت وزارة الخارجية العراقية في بيان ، أن "نائب رئيسِ مجلسِ الوزراء ووزير الخارجيّة، السيّد فؤاد حسين التقى، يوم الأحد الموافق 7 كانون الأول ديسمبر 2025 وزيرَ الخارجيّة التركي، السيّد هاكان فيدان، وذلك على هامش مشاركة الجانبين في أعمال منتدى الدوحة بنسخته الثالثة والعشرين".
وأضاف البيان أنه "جرى خلال اللقاء بحث التطوّرات الإقليمية والدولية، ولا سيّما الأوضاع في سوريا، حيث أكدا أهمية دعم جهود تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي، وتشجيع الاستثمار والمبادرات التنموية بما يسهم في تخفيف معاناة الشعب السوري".
كما جرى خلال اللقاء مناقشة "ملف إيران وضرورة خفض التوترات في المنطقة، والدفع نحو حلول سياسية قائمة على الحوار والتفاهم، بما يعزز الأمن الإقليمي"، حسب البيان.
وأوضحت الخارجية العراقية أن الوزيرين بحثا العلاقات الثنائية بين العراق وتركيا، وسبل تعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، بما يخدم مصالح البلدين ويعزّز الاستقرار الإقليمي".
وانطلق في العاصمة القطرية "منتدى الدوحة 2025" في نسخته الثالثة والعشرين، أمس السبت، تحت شعار "ترسيخ العدالة: من الوعود إلى واقع ملموس"، بحضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وعدد من رؤساء الدول والحكومات ورؤساء المنظمات الإقليمية والدولية.
