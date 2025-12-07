https://sarabic.ae/20251207/العراق-وتركيا-يؤكدان-أهمية-تحقيق-الاستقرار-السياسي-في-سوريا-وضرورة-خفض-التوترات-بالمنطقة-1107912639.html

العراق وتركيا يؤكدان أهمية تحقيق الاستقرار السياسي في سوريا وضرورة خفض التوترات بالمنطقة

وذكرت وزارة الخارجية العراقية في بيان ، أن "نائب رئيسِ مجلسِ الوزراء ووزير الخارجيّة، السيّد فؤاد حسين التقى، يوم الأحد الموافق 7 كانون الأول ديسمبر 2025 وزيرَ الخارجيّة التركي، السيّد هاكان فيدان، وذلك على هامش مشاركة الجانبين في أعمال منتدى الدوحة بنسخته الثالثة والعشرين".كما جرى خلال اللقاء مناقشة "ملف إيران وضرورة خفض التوترات في المنطقة، والدفع نحو حلول سياسية قائمة على الحوار والتفاهم، بما يعزز الأمن الإقليمي"، حسب البيان.وانطلق في العاصمة القطرية "منتدى الدوحة 2025" في نسخته الثالثة والعشرين، أمس السبت، تحت شعار "ترسيخ العدالة: من الوعود إلى واقع ملموس"، بحضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وعدد من رؤساء الدول والحكومات ورؤساء المنظمات الإقليمية والدولية.

