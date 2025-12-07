https://sarabic.ae/20251207/العراق-وتركيا-يؤكدان-أهمية-تحقيق-الاستقرار-السياسي-في-سوريا-وضرورة-خفض-التوترات-بالمنطقة-1107912639.html
العراق وتركيا يؤكدان أهمية تحقيق الاستقرار السياسي في سوريا وضرورة خفض التوترات بالمنطقة
العراق وتركيا يؤكدان أهمية تحقيق الاستقرار السياسي في سوريا وضرورة خفض التوترات بالمنطقة
شدد وزيرا الخارجية العراقي فؤاد حسين والتركي هاكان فيدان، خلال لقاء جمعهما على هامش منتدى الدوحة في قطر، اليوم الأحد، على أهمية تحقيق الاستقرار السياسي في سوريا واعتماد الحوار والتفاهم بما في ذلك حول الملف الإيراني وضرورة خفض التوترات بالمنطقة.
وذكرت وزارة الخارجية العراقية في بيان ، أن "نائب رئيسِ مجلسِ الوزراء ووزير الخارجيّة، السيّد فؤاد حسين التقى، يوم الأحد الموافق 7 كانون الأول ديسمبر 2025 وزيرَ الخارجيّة التركي، السيّد هاكان فيدان، وذلك على هامش مشاركة الجانبين في أعمال منتدى الدوحة بنسخته الثالثة والعشرين".
وأضاف البيان أنه "جرى خلال اللقاء بحث التطوّرات الإقليمية والدولية، ولا سيّما الأوضاع في سوريا، حيث أكدا أهمية دعم جهود تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي، وتشجيع الاستثمار والمبادرات التنموية بما يسهم في تخفيف معاناة الشعب السوري".
كما جرى خلال اللقاء مناقشة "ملف إيران وضرورة خفض التوترات في المنطقة، والدفع نحو حلول سياسية قائمة على الحوار والتفاهم، بما يعزز الأمن الإقليمي"، حسب البيان.
وأوضحت الخارجية العراقية أن الوزيرين بحثا العلاقات الثنائية بين العراق وتركيا، وسبل تعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، بما يخدم مصالح البلدين ويعزّز الاستقرار الإقليمي".
وانطلق في العاصمة القطرية "منتدى الدوحة 2025" في نسخته الثالثة والعشرين، أمس السبت، تحت شعار "ترسيخ العدالة: من الوعود إلى واقع ملموس"، بحضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وعدد من رؤساء الدول والحكومات ورؤساء المنظمات الإقليمية والدولية.