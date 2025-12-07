https://sarabic.ae/20251207/الشيباني-على-إسرائيل-التوقف-عن-التدخل-في-الشأن-السوري-وعدم-الرهان-على-طوائف-داخل-البلاد-1107904599.html

الشيباني: على إسرائيل التوقف عن التدخل في الشأن السوري وعدم الرهان على طوائف داخل البلاد

الشيباني: على إسرائيل التوقف عن التدخل في الشأن السوري وعدم الرهان على طوائف داخل البلاد

قال وزير الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة، أسعد الشيباني، اليوم الأحد، إن بلاده تحتاج إلى علاقات "هادئة ومتوازنة" مع جميع الأطراف، بعيدا عن أي "اصطفافات...

جاءت تصريحات الشيباني خلال جلسة حوارية في منتدى الدوحة، حيث أكد أن "الدبلوماسية السورية واضحة وشفافة، وتهدف إلى بناء شبكة واسعة من الأصدقاء دون الدخول في محاور سياسية"،وشدد على أن استقرار سوريا الداخلي مرتبط بأمن المنطقة ككل.وتحدث الوزير السوري عن التحديات التي واجهتها الحكومة خلال عامها الأول، قائلا إن ما تحقق "يتطلب الكثير من العمل لاحقا، رغم محدودية الإمكانيات والإرث الثقيل للنظام السابق"، وفقا لموقع تلفزيون سوريا.وقال: "لا يمكن التوصل إلى اتفاق أمني مع إسرائيل في ظل احتلالها أجزاء جديدة من سوريا".وأضاف أن على تل أبيب "التوقف عن التدخل في الشأن السوري، وعدم الرهان على طوائف أو جماعات داخل البلاد".وفي الذكرى الأولى لرحيل نظام الرئيس السوري السابق، بشار الأسد، أكد وزير الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة، أسعد الشيباني، في منتدى الدوحة أن الحكومة "غير راضية عن الوضع الحالي"، موضحا أن "الشعب السوري يستحق الأفضل"، وأن السلطات تمكنت من إعادة بناء الثقة بين المواطن والدولة، واصفا ذلك بأنه "رأس مال كبير".وأشار الوزير إلى أنه فوجئ بحجم التدهور داخل المؤسسات الرسمية، لكنه اعتبر أن ما وصلت إليه سوريا "إنجاز صنعه السوريون أنفسهم"، مؤكدا أن بلاده تسعى لعلاقات متزنة مع الجميع في ظل إرادة دولية تدعم استقرارها، ولفت إلى أن أمريكا باتت تصنف سوريا "دولة شريكة".

