الشرع: إسرائيل قابلت سوريا بعنف شديد وشنت عليها أكثر من ألف غارة

الشرع: إسرائيل قابلت سوريا بعنف شديد وشنت عليها أكثر من ألف غارة

صرح الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، أن إسرائيل قابلت سوريا بعنف شديد وشنت عليها أكثر من ألف غارة ونفذت 400 توغل في أراضيها

أخبار سوريا اليوم

إسرائيل

وقال الشرع، خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن أعمال منتدى الدوحة 2025 المنعقد في العاصمة القطرية تحت شعار "ترسيخ العدالة.. من الوعود إلى الواقع الملموس": "إسرائيل تعمل على تصدير الأزمات إلى الدول الأخرى والهروب من المجازر التي ترتكبها في قطاع غزة، وتبرير كل شيء بالمخاوف الأمنية، بينما سوريا منذ التحرير أرسلت رسائل إيجابية لإرساء دعائم الاستقرار الإقليمي".وأضاف الشرع: "نعمل مع الدول الفاعلة على مستوى العالم للضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي التي احتلتها بعد الثامن من كانون الأول 2024، وجميع الدول تؤيد مطلبنا هذا".وتابع: "سوريا تصر على التزام إسرائيل باتفاق فض الاشتباك عام 1974، ومطلب المنطقة منزوعة السلاح حوله الكثير من التساؤلات، فمن سيحمي هذه المنطقة، إن لم يكن هناك تواجد للجيش السوري".وأضاف الشرع، أن النظام السابق "أورثنا نزاعات كثيرة وكان يستخدم طوائف ضد طوائف أخرى، لكن نحن منذ بداية معركة ردع العدوان غلّبنا حالة العفو والصفح لأجل مستقبل مستدام آمن للشعب السوري".واعتبر الشرع، أن "سوريا انتقلت من نظام حكم إلى آخر لا يشبهه بعد نجاح الثورة الشعبية، ورغم بعض الإشكاليات التي حصلت، سوريا تسير بمسار إيجابي نحو الاستقرار والنمو الاقتصادي".وتعهد الشرع بمحاسبة مرتكبي الجرائم (في مجازر الساحل والسويداء)، حيث قال: "حصلت نزاعات وشكلنا لجان تقصي حقائق واستقبلنا لجاناً دولية، ونعمل على محاكمة مرتكبي الجرائم في الساحل والسويداء".استخدم عبارات طائفية للتضليل... الكشف عن مرتكب "جريمة زيدل" ومهاجمو الأحياء الآمنة "طلقاء"محاولة ذبح علنية بسبب الانتماء الطائفي في الساحل السوري... و"الخلل النفسي" ينقذ الفاعل

