https://sarabic.ae/20251130/محاولة-ذبح-علنية-بسبب-الانتماء-الطائفي-في-الساحل-السوري-والخلل-النفسي-ينقذ-الفاعل-1107646779.html
محاولة ذبح علنية بسبب الانتماء الطائفي في الساحل السوري... و"الخلل النفسي" ينقذ الفاعل
محاولة ذبح علنية بسبب الانتماء الطائفي في الساحل السوري... و"الخلل النفسي" ينقذ الفاعل
سبوتنيك عربي
شهدت مدينة طرطوس صباح اليوم الأحد، حادثة صادمة بعدما أقدم شاب على محاولة ذبح سائق سيارة أجرة مسن في شارع الثورة، بعد أن سأله بشكل مباشر عن انتمائه الطائفي... 30.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-30T14:04+0000
2025-11-30T14:04+0000
2025-11-30T14:04+0000
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1e/1107646094_0:0:601:338_1920x0_80_0_0_68f0995e09d9a669aba0abd9cc451516.jpg
وأثار الهجوم موجة استياء شعبي واسع، خاصة مع تزايد المخاوف من انزلاق بعض المناطق إلى أعمال انتقامية ذات طابع طائفي، في ظل ارتفاع مستويات التوتر في سوريا خلال الأسابيع الماضية.وكشفت مصادر طبية محلية أن التقرير الصادر بشأن حالة الجاني النفسية – والذي ادعى أنه يعاني اضطرابات عقلية – لا يتوافق مع المعايير الطبية المتبعة في البلاد، مرجحة أن الهدف منه "تحويل مسار القضية وامتصاص الغضب الشعبي".وبحسب تلك المصادر، يتعرض ذوو الضحية لضغوط لتغيير أقوالهم، في محاولة لإبعاد الطابع الطائفي عن الجريمة.وتزامنت الحادثة مع تصاعد السجالات عبر منصات التواصل، إذ عبر رواد وسائل التواصل الاجتماعي عن مخاوفهم من أن تشكل هذه الجريمة مؤشرًا خطيرًا على تجدد الاحتقان الطائفي، خصوصًا أنها جاءت بعد يومين فقط من مسيرات مؤيدة للحكومة الانتقالية رفعت خلالها شعارات اتُّهمت بأنها تحمل طابعًا طائفيًا.وتأتي هذه التطورات وسط حديث متزايد في الأوساط الشعبية عن ضرورة ضبط الخطاب العام ووقف أي محاولات لتأجيج الانقسام المجتمعي، في وقت يشهد فيه البلد مرحلة حساسة سياسياً وأمنياً.احتجاجات واسعة في الساحل السوري... ودمشق تعلق
https://sarabic.ae/20251130/توتر-خطير-في-السويداء-هل-نشهد-أزمة-جديدة-في-جنوب-سوريا؟-1107628935.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1e/1107646094_0:0:533:400_1920x0_80_0_0_017953558b80bcbbd509e0adeba6cd96.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
محاولة ذبح علنية بسبب الانتماء الطائفي في الساحل السوري... و"الخلل النفسي" ينقذ الفاعل
شهدت مدينة طرطوس صباح اليوم الأحد، حادثة صادمة بعدما أقدم شاب على محاولة ذبح سائق سيارة أجرة مسن في شارع الثورة، بعد أن سأله بشكل مباشر عن انتمائه الطائفي للمذهب العلوي، وتأكد من إجابته، وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد باءت المحاولة بالفشل، ليتم إسعاف الضحية فورًا وسط حالة من الذهول بين المارة.
وأثار الهجوم موجة استياء شعبي واسع، خاصة مع تزايد المخاوف من انزلاق بعض المناطق إلى أعمال انتقامية ذات طابع طائفي، في ظل ارتفاع مستويات التوتر في سوريا خلال الأسابيع الماضية.
وكشفت مصادر طبية محلية أن التقرير الصادر بشأن حالة الجاني النفسية – والذي ادعى أنه يعاني اضطرابات عقلية – لا يتوافق مع المعايير الطبية المتبعة في البلاد، مرجحة أن الهدف منه "تحويل مسار القضية وامتصاص الغضب الشعبي".
وأضافت المصادر أن الجاني معروف في منطقته بأنه شخص طبيعي ويمتلك محلًا تجاريًا، بينما أظهر تتبع حساباته الشخصية اعتناقًا لأفكار دينية متشددة تقوم على إقصاء الآخرين.
وبحسب تلك المصادر، يتعرض ذوو الضحية لضغوط لتغيير أقوالهم، في محاولة لإبعاد الطابع الطائفي عن الجريمة.
وتزامنت الحادثة مع تصاعد السجالات عبر منصات التواصل، إذ عبر رواد وسائل التواصل الاجتماعي عن مخاوفهم من أن تشكل هذه الجريمة مؤشرًا خطيرًا على تجدد الاحتقان الطائفي، خصوصًا أنها جاءت بعد يومين فقط من مسيرات مؤيدة للحكومة الانتقالية رفعت خلالها شعارات اتُّهمت بأنها تحمل طابعًا طائفيًا.
وتأتي هذه التطورات وسط حديث متزايد في الأوساط الشعبية عن ضرورة ضبط الخطاب العام ووقف أي محاولات لتأجيج الانقسام المجتمعي، في وقت يشهد فيه البلد مرحلة حساسة سياسياً وأمنياً.