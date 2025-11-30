عربي
استنفار أمني... بابا الفاتيكان يصل إلى لبنان حاملا رسالة سلام.. فيديو
محاولة ذبح علنية بسبب الانتماء الطائفي في الساحل السوري... و"الخلل النفسي" ينقذ الفاعل
محاولة ذبح علنية بسبب الانتماء الطائفي في الساحل السوري... و"الخلل النفسي" ينقذ الفاعل
شهدت مدينة طرطوس صباح اليوم الأحد، حادثة صادمة بعدما أقدم شاب على محاولة ذبح سائق سيارة أجرة مسن في شارع الثورة، بعد أن سأله بشكل مباشر عن انتمائه الطائفي... 30.11.2025
محاولة ذبح علنية بسبب الانتماء الطائفي في الساحل السوري... و"الخلل النفسي" ينقذ الفاعل

14:04 GMT 30.11.2025
© Sputnikحادثة مروعة تهز الساحل السوري.. محاولة ذبح أمام العلن
حادثة مروعة تهز الساحل السوري.. محاولة ذبح أمام العلن
© Sputnik
شهدت مدينة طرطوس صباح اليوم الأحد، حادثة صادمة بعدما أقدم شاب على محاولة ذبح سائق سيارة أجرة مسن في شارع الثورة، بعد أن سأله بشكل مباشر عن انتمائه الطائفي للمذهب العلوي، وتأكد من إجابته، وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد باءت المحاولة بالفشل، ليتم إسعاف الضحية فورًا وسط حالة من الذهول بين المارة.
وأثار الهجوم موجة استياء شعبي واسع، خاصة مع تزايد المخاوف من انزلاق بعض المناطق إلى أعمال انتقامية ذات طابع طائفي، في ظل ارتفاع مستويات التوتر في سوريا خلال الأسابيع الماضية.
وكشفت مصادر طبية محلية أن التقرير الصادر بشأن حالة الجاني النفسية – والذي ادعى أنه يعاني اضطرابات عقلية – لا يتوافق مع المعايير الطبية المتبعة في البلاد، مرجحة أن الهدف منه "تحويل مسار القضية وامتصاص الغضب الشعبي".

وأضافت المصادر أن الجاني معروف في منطقته بأنه شخص طبيعي ويمتلك محلًا تجاريًا، بينما أظهر تتبع حساباته الشخصية اعتناقًا لأفكار دينية متشددة تقوم على إقصاء الآخرين.

أهالي السويداء يخرجون بمظاهرة رفضا لإعلان خارطة الطريق التي أعلن عنها وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2025
توتر خطير في السويداء... هل نشهد أزمة جديدة في جنوب سوريا؟
06:42 GMT
وبحسب تلك المصادر، يتعرض ذوو الضحية لضغوط لتغيير أقوالهم، في محاولة لإبعاد الطابع الطائفي عن الجريمة.
وتزامنت الحادثة مع تصاعد السجالات عبر منصات التواصل، إذ عبر رواد وسائل التواصل الاجتماعي عن مخاوفهم من أن تشكل هذه الجريمة مؤشرًا خطيرًا على تجدد الاحتقان الطائفي، خصوصًا أنها جاءت بعد يومين فقط من مسيرات مؤيدة للحكومة الانتقالية رفعت خلالها شعارات اتُّهمت بأنها تحمل طابعًا طائفيًا.
وتأتي هذه التطورات وسط حديث متزايد في الأوساط الشعبية عن ضرورة ضبط الخطاب العام ووقف أي محاولات لتأجيج الانقسام المجتمعي، في وقت يشهد فيه البلد مرحلة حساسة سياسياً وأمنياً.
احتجاجات واسعة في الساحل السوري... ودمشق تعلق
