احتجاجات واسعة في الساحل السوري... ودمشق تعلق
شهدت محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص، اليوم الثلاثاء، تظاهرات حاشدة واعتصامات سلمية، احتجاجا على القتل والانفلات الأمني والخطاب الطائفي، وللمطالبة باللامركزية... 25.11.2025, سبوتنيك عربي
وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن "مدينة طرطوس تشهد منذ ساعات الصباح، انتشارا مكثفا لقوى الأمن الداخلي لتأمين المواطنين والمرافق العامة"، في ما خرجت مظاهرة عند دوار الزراعة في مدينة اللاذقية وأخرى عند دوار الأزهري، وسط إجراءات أمنية مشددة.كما انتشرت قوى الأمن الداخلي على دوار هارون في محافظة اللاذقية لحماية المتظاهرين وتأمين الاستقرار في المدينة، بحسب ما ذكرت "الإخبارية" السورية، حيث رفع المحتجون شعارات تطالب بوقف القتل وتعزيز اللامركزية الإدارية، بالإضافة إلى مطالب بإطلاق الموقوفين الذين جرى اعتقالهم بعد رحيل حكومة بشار الأسد. من جانبه، قال المرصد السوري، إن "المظاهرات تركزت في دوار الأزهري والزراعة والثورة ودوار العمارة في جبلة، حيث ردد المتظاهرون هتافات ضد الوضع الحالي، مطالبين برفع الظلم عنهم وإيقاف القتل والإفراج عن المعتقلين". وأفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن "قوات الأمن العام تواجدت بكثافة في منطقة دوار الأزهري والثورة والزراعة وساحة الحمام باللاذقية، حيث أُغلقت بعض الطرق الرئيسية، مثل جسر جبلة والمتحلق، في محاولة لتطويق التظاهرات". وطالب المحتجون بمحاسبة المسؤولين عن الفوضى واستعادة الأمن الكامل في المدينة واللامركزية، وإطلاق سراح العسكريين الذين تم اعتقالهم بعد رحيل حكومة الأسد. وقامت قوى الأمن الداخلي بفض اعتصام لأهالي حي الزهراء في حمص، كإجراء احترازي لمنع تفاقم التوترات بعد حالة من الفوضى في الحي. كما تم إغلاق بعض الحارات التي يقطنها العلويون، حيث شهدت تلك المناطق وجودا مكثفا لعناصر الأمن الذين قاموا بتفريق التظاهرات بالقوة والرصاص.وأضاف: "الجهات التي تروج وتسوق للفوضى في مناطق الساحل كلها موجودة خارج البلاد ومنفصلة عن الواقع المعيشي لأهلنا في الساحل"، داعيا المواطنين إلى "عدم الانجرار وراء دعوات خارجية لا يريد أصحابها سوى توريط المنطقة في دوامة عدم الاستقرار"، على حد تعبيره.وجاءت المظاهرات استجابةً لدعوة أطلقها الشيخ غزال غزال، رئيس "المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا والمهجر"، الذي أصدر بيانا مصورا أمس، بين فيه أن "سوريا تحولت إلى ساحة لتصفية الحسابات الطائفية"، وأن "الطائفة العلوية لم تُعر يوما الانتماء الطائفي وزنا، ولم تعترض على تولي أي مكون سوري الحكم، إيمانا منها بشرعية الدولة".وأوضح غزال، أن هناك "حلول واضحة، من بينها الفدرالية واللامركزية السياسية لضمان حقوق جميع المكونات بعيدا عن الترهيب"، ودعا في ختام بيانه "أبناء جميع الطوائف من سنّة وعلويين ومسيحيين ودروز وإسماعيليين إلى اعتصامات سلمية لوقف آلة القتل ومواجهة كل أشكال الإرهاب"، وفق ما جاء في بيانه المصوّر.
شهدت محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص، اليوم الثلاثاء، تظاهرات حاشدة واعتصامات سلمية، احتجاجا على القتل والانفلات الأمني والخطاب الطائفي، وللمطالبة باللامركزية وإطلاق سراح الموقوفين، وسط انتشار مكثف لقوى الأمن الداخلي.
وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن "مدينة طرطوس تشهد منذ ساعات الصباح، انتشارا مكثفا لقوى الأمن الداخلي لتأمين المواطنين والمرافق العامة"، في ما خرجت مظاهرة عند دوار الزراعة في مدينة اللاذقية وأخرى عند دوار الأزهري، وسط إجراءات أمنية مشددة
وقال "تلفزيون سوريا"، إن الأهالي توافدوا من أرياف طرطوس ومن داخل المدينة، وتجمعوا قرب دوائر السادات، وكانت الأعداد كبيرة"، وأكد أن "انتشارا أمنيا كثيفا يحيط بالمنطقة، حيث طوقت قوات الأمن الداخلي موقع التظاهر بالكامل، لتأمين حماية المتظاهرين والمواطنين الموجودين في المكان".
كما انتشرت قوى الأمن الداخلي على دوار هارون في محافظة اللاذقية لحماية المتظاهرين وتأمين الاستقرار في المدينة
، بحسب ما ذكرت "الإخبارية" السورية، حيث رفع المحتجون شعارات تطالب بوقف القتل وتعزيز اللامركزية الإدارية، بالإضافة إلى مطالب بإطلاق الموقوفين الذين جرى اعتقالهم بعد رحيل حكومة بشار الأسد.
ومن اللافتات: “اللامركزية.. لا للإرهاب.. لا للسلاح المنفلت”، بحسب ما أظهرت الصور المتداولة.
من جانبه، قال المرصد السوري، إن "المظاهرات تركزت في دوار الأزهري والزراعة والثورة ودوار العمارة في جبلة، حيث ردد المتظاهرون هتافات ضد الوضع الحالي، مطالبين برفع الظلم عنهم وإيقاف القتل والإفراج عن المعتقلين".
وأفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن "قوات الأمن العام تواجدت بكثافة في منطقة دوار الأزهري والثورة والزراعة وساحة الحمام باللاذقية، حيث أُغلقت بعض الطرق الرئيسية، مثل جسر جبلة والمتحلق، في محاولة لتطويق التظاهرات".
كما خرجت احتجاجات لأبناء الطائفة العلوية في مدينة حمص، اليوم الثلاثاء، وسط حماية أمنية مشددة على خلفية أعمال التخريب الأخيرة التي طالت ممتلكاتهم العامة والخاصة.
وطالب المحتجون بمحاسبة المسؤولين عن الفوضى واستعادة الأمن الكامل في المدينة واللامركزية
، وإطلاق سراح العسكريين الذين تم اعتقالهم بعد رحيل حكومة الأسد.
وقامت قوى الأمن الداخلي بفض اعتصام لأهالي حي الزهراء في حمص، كإجراء احترازي لمنع تفاقم التوترات بعد حالة من الفوضى في الحي. كما تم إغلاق بعض الحارات التي يقطنها العلويون، حيث شهدت تلك المناطق وجودا مكثفا لعناصر الأمن الذين قاموا بتفريق التظاهرات بالقوة والرصاص.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا، في تصريح لقناة "الإخبارية" السورية: "أمّنت قوى الأمن الداخلي التجمعات الاحتجاجية في بعض مناطق الساحل لمنع أي حوادث طارئة تستغلها الجهات التي تروج للفوضى"، مؤكدا أن "الوزارة تحفظ حق التعبير عن الرأي للجميع على أن يكون هذا التعبير تحت سقف القانون ودون الإخلال بالسلم الأهلي".
وأضاف: "الجهات التي تروج وتسوق للفوضى في مناطق الساحل كلها موجودة خارج البلاد ومنفصلة عن الواقع المعيشي لأهلنا في الساحل"، داعيا المواطنين إلى "عدم الانجرار وراء دعوات خارجية
لا يريد أصحابها سوى توريط المنطقة في دوامة عدم الاستقرار"، على حد تعبيره.
وبحسب البابا، "الدولة السورية هي الضامن الوحيد لمطالب جميع أبناء الشعب السوري ولا يمكن التعامل مع هذه المطالب عن طريق سيناريوهات الفوضى والدعوات التي يعرف أهل الساحل غايات أصحابها".
وجاءت المظاهرات استجابةً لدعوة أطلقها الشيخ غزال غزال، رئيس "المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا والمهجر"، الذي أصدر بيانا مصورا أمس، بين فيه أن "سوريا تحولت إلى ساحة لتصفية الحسابات الطائفية
"، وأن "الطائفة العلوية لم تُعر يوما الانتماء الطائفي وزنا، ولم تعترض على تولي أي مكون سوري الحكم، إيمانا منها بشرعية الدولة".
وأكد غزال، أن "أبناء الطائفة سلموا سلاحهم للدولة ثقة منهم بأنها سلطة تمثل الجميع”، معتبرا أن "الخيبة كانت أشد من السلاح الذي تخلوا عنه، وقد وجدوا أنفسهم تحت حكم سلطة أمر واقع إرهابية تكفيرية إقصائية"، وفق تعبيره.
وأوضح غزال، أن هناك "حلول واضحة، من بينها الفدرالية واللامركزية السياسية لضمان حقوق جميع المكونات بعيدا عن الترهيب"، ودعا في ختام بيانه "أبناء جميع الطوائف من سنّة وعلويين ومسيحيين ودروز وإسماعيليين إلى اعتصامات سلمية لوقف آلة القتل
ومواجهة كل أشكال الإرهاب"، وفق ما جاء في بيانه المصوّر.