احتجاجات واسعة في الساحل السوري... ودمشق تعلق

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
من كوخ الصياد إلى قمة المجد: أسطورة لومونوسوف العلمية
10:31 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
رئيس الوفد الروسي في "قمة العشرين" : اقتصادات إفريقيا تواجه عراقيل و تضييق من قبل البنك الدولي
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
12:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
طعام الروبوتات والبحيرة القلوية التي تحول الحيوانات إلى حجارة
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
17:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
ناصر قنديل: لو لم يكن "حزب الله" يحرز تقدما في بناء قدراته لما كانت ثمة حاجة لعمليات عسكرية ضده
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: توغل القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية يعتبر انتهاكا صارخا وفق القانون الدولي
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
كيف ساهم الذكاء الاصطناعي في زيادة العنف ضد النساء؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:16 GMT
8 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:23 GMT
7 د
مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
09:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
رئيس الوفد الروسي في "قمة العشرين" : اقتصادات إفريقيا تواجه عراقيل و تضييق من قبل البنك الدولي
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
10:48 GMT
12 د
شؤون عسكرية
خبير: توغل القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية يعتبر انتهاكا صارخا وفق القانون الدولي
11:30 GMT
30 د
من الملعب
On air
12:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
12:31 GMT
29 د
مساحة حرة
لماذا تدفع الرياضة الرياضيين للاعتزال في أوج تألقهم وشبابهم؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
17:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251125/احتجاجات-واسعة-في-الساحل-السوري-ودمشق-تعلق-1107478249.html
احتجاجات واسعة في الساحل السوري... ودمشق تعلق
احتجاجات واسعة في الساحل السوري... ودمشق تعلق
سبوتنيك عربي
شهدت محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص، اليوم الثلاثاء، تظاهرات حاشدة واعتصامات سلمية، احتجاجا على القتل والانفلات الأمني والخطاب الطائفي، وللمطالبة باللامركزية... 25.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-25T13:39+0000
2025-11-25T13:40+0000
أخبار سوريا اليوم
الساحل السوري
اعتصام
اللامركزية
إفراج عن معتقلين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/19/1107478093_0:0:947:532_1920x0_80_0_0_2a8b85596884a7ea91de5e9f9325e543.jpg
وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن "مدينة طرطوس تشهد منذ ساعات الصباح، انتشارا مكثفا لقوى الأمن الداخلي لتأمين المواطنين والمرافق العامة"، في ما خرجت مظاهرة عند دوار الزراعة في مدينة اللاذقية وأخرى عند دوار الأزهري، وسط إجراءات أمنية مشددة.كما انتشرت قوى الأمن الداخلي على دوار هارون في محافظة اللاذقية لحماية المتظاهرين وتأمين الاستقرار في المدينة، بحسب ما ذكرت "الإخبارية" السورية، حيث رفع المحتجون شعارات تطالب بوقف القتل وتعزيز اللامركزية الإدارية، بالإضافة إلى مطالب بإطلاق الموقوفين الذين جرى اعتقالهم بعد رحيل حكومة بشار الأسد. من جانبه، قال المرصد السوري، إن "المظاهرات تركزت في دوار الأزهري والزراعة والثورة ودوار العمارة في جبلة، حيث ردد المتظاهرون هتافات ضد الوضع الحالي، مطالبين برفع الظلم عنهم وإيقاف القتل والإفراج عن المعتقلين". وأفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن "قوات الأمن العام تواجدت بكثافة في منطقة دوار الأزهري والثورة والزراعة وساحة الحمام باللاذقية، حيث أُغلقت بعض الطرق الرئيسية، مثل جسر جبلة والمتحلق، في محاولة لتطويق التظاهرات". وطالب المحتجون بمحاسبة المسؤولين عن الفوضى واستعادة الأمن الكامل في المدينة واللامركزية، وإطلاق سراح العسكريين الذين تم اعتقالهم بعد رحيل حكومة الأسد. وقامت قوى الأمن الداخلي بفض اعتصام لأهالي حي الزهراء في حمص، كإجراء احترازي لمنع تفاقم التوترات بعد حالة من الفوضى في الحي. كما تم إغلاق بعض الحارات التي يقطنها العلويون، حيث شهدت تلك المناطق وجودا مكثفا لعناصر الأمن الذين قاموا بتفريق التظاهرات بالقوة والرصاص.وأضاف: "الجهات التي تروج وتسوق للفوضى في مناطق الساحل كلها موجودة خارج البلاد ومنفصلة عن الواقع المعيشي لأهلنا في الساحل"، داعيا المواطنين إلى "عدم الانجرار وراء دعوات خارجية لا يريد أصحابها سوى توريط المنطقة في دوامة عدم الاستقرار"، على حد تعبيره.وجاءت المظاهرات استجابةً لدعوة أطلقها الشيخ غزال غزال، رئيس "المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا والمهجر"، الذي أصدر بيانا مصورا أمس، بين فيه أن "سوريا تحولت إلى ساحة لتصفية الحسابات الطائفية"، وأن "الطائفة العلوية لم تُعر يوما الانتماء الطائفي وزنا، ولم تعترض على تولي أي مكون سوري الحكم، إيمانا منها بشرعية الدولة".وأوضح غزال، أن هناك "حلول واضحة، من بينها الفدرالية واللامركزية السياسية لضمان حقوق جميع المكونات بعيدا عن الترهيب"، ودعا في ختام بيانه "أبناء جميع الطوائف من سنّة وعلويين ومسيحيين ودروز وإسماعيليين إلى اعتصامات سلمية لوقف آلة القتل ومواجهة كل أشكال الإرهاب"، وفق ما جاء في بيانه المصوّر.
https://sarabic.ae/20251124/دمار-40-منزلا-ومحلا-تجاريا-و29-سيارة-في-حصيلة-أولية-لهجوم-قبلي-على-أحياء-حمص-السورية--1107446810.html
https://sarabic.ae/20251124/هجوم-ضخم-على-أحياء-في-مدينة-حمص-ينتهي-في-كارثة-هل-تشهد-سوريا-انفجار-طائفي؟-1107431049.html
https://sarabic.ae/20250814/تحقيق-أممي-انتهاكات-أحداث-الساحل-السوري-قد-ترقى-إلى-جرائم-حرب--عاجل-1103712000.html
https://sarabic.ae/20250705/حوادث-القتل-والخطف-ترخي-بظلالها-على-الساحل-السوري-1102385220.html
https://sarabic.ae/20251123/حظر-تجوال-في-مدينة-حمص-السورية-بعد-مقتل-شخصين-وتحذيرات-من-فتنة-طائفية--1107423090.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/19/1107478093_13:0:722:532_1920x0_80_0_0_d6347907520e497d914a6cd753bd396e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, الساحل السوري, اعتصام, اللامركزية, إفراج عن معتقلين
أخبار سوريا اليوم, الساحل السوري, اعتصام, اللامركزية, إفراج عن معتقلين

احتجاجات واسعة في الساحل السوري... ودمشق تعلق

13:39 GMT 25.11.2025 (تم التحديث: 13:40 GMT 25.11.2025)
© Photo / Xاحتجاجات واسعة في الساحل السوري
احتجاجات واسعة في الساحل السوري - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2025
© Photo / X
تابعنا عبر
شهدت محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص، اليوم الثلاثاء، تظاهرات حاشدة واعتصامات سلمية، احتجاجا على القتل والانفلات الأمني والخطاب الطائفي، وللمطالبة باللامركزية وإطلاق سراح الموقوفين، وسط انتشار مكثف لقوى الأمن الداخلي.
وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن "مدينة طرطوس تشهد منذ ساعات الصباح، انتشارا مكثفا لقوى الأمن الداخلي لتأمين المواطنين والمرافق العامة"، في ما خرجت مظاهرة عند دوار الزراعة في مدينة اللاذقية وأخرى عند دوار الأزهري، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وقال "تلفزيون سوريا"، إن الأهالي توافدوا من أرياف طرطوس ومن داخل المدينة، وتجمعوا قرب دوائر السادات، وكانت الأعداد كبيرة"، وأكد أن "انتشارا أمنيا كثيفا يحيط بالمنطقة، حيث طوقت قوات الأمن الداخلي موقع التظاهر بالكامل، لتأمين حماية المتظاهرين والمواطنين الموجودين في المكان".

تفجير حمص - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2025
دمار 40 منزلا ومحلا تجاريا و29 سيارة في حصيلة أولية لهجوم قبلي على أحياء حمص السورية
أمس, 15:35 GMT
كما انتشرت قوى الأمن الداخلي على دوار هارون في محافظة اللاذقية لحماية المتظاهرين وتأمين الاستقرار في المدينة، بحسب ما ذكرت "الإخبارية" السورية، حيث رفع المحتجون شعارات تطالب بوقف القتل وتعزيز اللامركزية الإدارية، بالإضافة إلى مطالب بإطلاق الموقوفين الذين جرى اعتقالهم بعد رحيل حكومة بشار الأسد.
ومن اللافتات: “اللامركزية.. لا للإرهاب.. لا للسلاح المنفلت”، بحسب ما أظهرت الصور المتداولة.
من جانبه، قال المرصد السوري، إن "المظاهرات تركزت في دوار الأزهري والزراعة والثورة ودوار العمارة في جبلة، حيث ردد المتظاهرون هتافات ضد الوضع الحالي، مطالبين برفع الظلم عنهم وإيقاف القتل والإفراج عن المعتقلين".
تفجير حمص - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2025
هجوم ضخم على أحياء في مدينة حمص ينتهي بكارثة... هل تشهد سوريا "انفجارا طائفيا"؟
أمس, 06:28 GMT
وأفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن "قوات الأمن العام تواجدت بكثافة في منطقة دوار الأزهري والثورة والزراعة وساحة الحمام باللاذقية، حيث أُغلقت بعض الطرق الرئيسية، مثل جسر جبلة والمتحلق، في محاولة لتطويق التظاهرات".

كما خرجت احتجاجات لأبناء الطائفة العلوية في مدينة حمص، اليوم الثلاثاء، وسط حماية أمنية مشددة على خلفية أعمال التخريب الأخيرة التي طالت ممتلكاتهم العامة والخاصة.

وطالب المحتجون بمحاسبة المسؤولين عن الفوضى واستعادة الأمن الكامل في المدينة واللامركزية، وإطلاق سراح العسكريين الذين تم اعتقالهم بعد رحيل حكومة الأسد.
مدينة جبلة بمحافظة اللاذقية التي شهدت أحداث الساحل السوري - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2025
تحقيق أممي: انتهاكات أحداث الساحل السوري قد ترقى إلى جرائم حرب
14 أغسطس, 08:31 GMT
وقامت قوى الأمن الداخلي بفض اعتصام لأهالي حي الزهراء في حمص، كإجراء احترازي لمنع تفاقم التوترات بعد حالة من الفوضى في الحي. كما تم إغلاق بعض الحارات التي يقطنها العلويون، حيث شهدت تلك المناطق وجودا مكثفا لعناصر الأمن الذين قاموا بتفريق التظاهرات بالقوة والرصاص.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا، في تصريح لقناة "الإخبارية" السورية: "أمّنت قوى الأمن الداخلي التجمعات الاحتجاجية في بعض مناطق الساحل لمنع أي حوادث طارئة تستغلها الجهات التي تروج للفوضى"، مؤكدا أن "الوزارة تحفظ حق التعبير عن الرأي للجميع على أن يكون هذا التعبير تحت سقف القانون ودون الإخلال بالسلم الأهلي".

وأضاف: "الجهات التي تروج وتسوق للفوضى في مناطق الساحل كلها موجودة خارج البلاد ومنفصلة عن الواقع المعيشي لأهلنا في الساحل"، داعيا المواطنين إلى "عدم الانجرار وراء دعوات خارجية لا يريد أصحابها سوى توريط المنطقة في دوامة عدم الاستقرار"، على حد تعبيره.
مقاتلين أجانب في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2025
حوادث القتل والخطف ترخي بظلالها على الساحل السوري
5 يوليو, 14:47 GMT
وبحسب البابا، "الدولة السورية هي الضامن الوحيد لمطالب جميع أبناء الشعب السوري ولا يمكن التعامل مع هذه المطالب عن طريق سيناريوهات الفوضى والدعوات التي يعرف أهل الساحل غايات أصحابها".
وجاءت المظاهرات استجابةً لدعوة أطلقها الشيخ غزال غزال، رئيس "المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا والمهجر"، الذي أصدر بيانا مصورا أمس، بين فيه أن "سوريا تحولت إلى ساحة لتصفية الحسابات الطائفية"، وأن "الطائفة العلوية لم تُعر يوما الانتماء الطائفي وزنا، ولم تعترض على تولي أي مكون سوري الحكم، إيمانا منها بشرعية الدولة".
الهجوم على كنيسة مار إلياس يفاقم التوتر في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2025
حظر تجوال في مدينة حمص السورية بعد مقتل شخصين وتحذيرات من فتنة طائفية
23 نوفمبر, 17:04 GMT
وأكد غزال، أن "أبناء الطائفة سلموا سلاحهم للدولة ثقة منهم بأنها سلطة تمثل الجميع”، معتبرا أن "الخيبة كانت أشد من السلاح الذي تخلوا عنه، وقد وجدوا أنفسهم تحت حكم سلطة أمر واقع إرهابية تكفيرية إقصائية"، وفق تعبيره.
وأوضح غزال، أن هناك "حلول واضحة، من بينها الفدرالية واللامركزية السياسية لضمان حقوق جميع المكونات بعيدا عن الترهيب"، ودعا في ختام بيانه "أبناء جميع الطوائف من سنّة وعلويين ومسيحيين ودروز وإسماعيليين إلى اعتصامات سلمية لوقف آلة القتل ومواجهة كل أشكال الإرهاب"، وفق ما جاء في بيانه المصوّر.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала