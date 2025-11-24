https://sarabic.ae/20251124/دمار-40-منزلا-ومحلا-تجاريا-و29-سيارة-في-حصيلة-أولية-لهجوم-قبلي-على-أحياء-حمص-السورية--1107446810.html
دمار 40 منزلا ومحلا تجاريا و29 سيارة في حصيلة أولية لهجوم قبلي على أحياء حمص السورية
أعلنت محافظة حمص وسط سوريا، اليوم الاثنين، أن الحصيلة الأولية للأضرار الناجمة عن أعمال التخريب والحرق التي طالت بعض الممتلكات والسيارات، إثر الجريمة التي وقعت
دمار 40 منزلا ومحلا تجاريا و29 سيارة في حصيلة أولية لهجوم قبلي على أحياء حمص السورية
أعلنت محافظة حمص وسط سوريا، اليوم الاثنين، أن الحصيلة الأولية للأضرار الناجمة عن أعمال التخريب والحرق التي طالت بعض الممتلكات والسيارات، إثر الجريمة التي وقعت في بلدة زيدل، "بلغت 19 منزلا، و29 سيارة، و21 محلا تجاريا".
وأكدت محافظة حمص، في بيان لها، "استمرار إزالة مخلفات الشغب وتنظيف الشوارع في حيي المهاجرين والأرمن، وإعادة تأهيل الشوارع المتضررة، بما يضمن عودة الحركة فيها إلى وضعها الطبيعي في أسرع وقت ممكن".
وأشارت المحافظة إلى أن "كوادر الدفاع المدني ممثلة بمديرية الطوارئ والكوارث تعاملت مع جميع الحرائق وأخمدتها وسيطرت عليها".
وأكدت المحافظة أن "التحقيق الجنائي بملابسات جريمة زيدل مستمر، وسيتم إعلان النتائج فور اكتمالها"، لافتة إلى "استمرار التنسيق المباشر مع وجهاء القبائل والمشايخ لمنع ردود الأفعال غير المنضبطة
، إضافة إلى الاتصالات المستمرة مع الفعاليات المحلية في الأحياء المتضررة لطمأنة الأهالي وتهدئة الشارع".
ولفتت المحافظة إلى أن "جميع الأجهزة والمؤسسات تعمل بتنسيق وجاهزية عالية، كما تواصل الفرق الميدانية أعمال التقييم وتقديم الدعم اللازم حتى استكمال معالجة آثار الأحداث".
كما أعلنت محافظة حمص، تمديد حظر التجوال في عدد من الأحياء حفاظا على الاستقرار والسلامة العامة، وذلك على إثر الجريمة التي وقعت، في بلدة زيدل.
وكانت قيادة الأمن الداخلي في حمص فرضت حظر تجوّل مؤقت، من الساعة الخامسة مساء أمس الأحد وحتى الخامسة صباح اليوم في جميع أحياء حمص، عقب جريمة قتل راح ضحيتها رجل وزوجته قتلا في منزلهما، في بلدة زيدل جنوب حمص
، وسط مخاوف من تفاقم التوترات ذات الطابع الطائفي.
وذكرت قوى الأمن الداخلي في حمص، في بيان: "تم فرض حظر تجول مؤقت من الساعة الخامسة [بالتوقيت المحلي] مساء اليوم إلى الخامسة من صباح غد، بعد وقوع جريمة راح ضحيتها رجل وزوجته في بلدة زيدل الواقعة جنوب مدينة حمص".
وقال قائد قوى الأمن الداخلي في حمص، مرهف النعسان، في بيان نشرته وزارة الداخلية السورية، أمس الأحد: "عُثر على رجل وزوجته مقتولين داخل منزلهما، حيث تعرضت جثة الزوجة للحرق، كما وجدت في مسرح الجريمة عبارات ذات طابع طائفي، ما يشير إلى محاولة لبث الفتنة بين الأهالي".
وأضاف أن "الجهات المختصة شرعت فور تلقي البلاغ في تطويق مكان الحادث، وجمع الأدلة، وفتح تحقيق موسّع لتحديد هوية الجناة وملاحقتهم لتقديمهم إلى القضاء المختص".
وتسلط هذه التوترات في سوريا الضوء على التحديات الأمنية التي تواجهها الإدارة السورية الجديدة
بقيادة الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، منذ رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024.