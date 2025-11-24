عربي
دمار 40 منزلا ومحلا تجاريا و29 سيارة في حصيلة أولية لهجوم قبلي على أحياء حمص السورية
دمار 40 منزلا ومحلا تجاريا و29 سيارة في حصيلة أولية لهجوم قبلي على أحياء حمص السورية
أعلنت محافظة حمص وسط سوريا، اليوم الاثنين، أن الحصيلة الأولية للأضرار الناجمة عن أعمال التخريب والحرق التي طالت بعض الممتلكات والسيارات، إثر الجريمة التي وقعت...
وأكدت محافظة حمص، في بيان لها، "استمرار إزالة مخلفات الشغب وتنظيف الشوارع في حيي المهاجرين والأرمن، وإعادة تأهيل الشوارع المتضررة، بما يضمن عودة الحركة فيها إلى وضعها الطبيعي في أسرع وقت ممكن".وأكدت المحافظة أن "التحقيق الجنائي بملابسات جريمة زيدل مستمر، وسيتم إعلان النتائج فور اكتمالها"، لافتة إلى "استمرار التنسيق المباشر مع وجهاء القبائل والمشايخ لمنع ردود الأفعال غير المنضبطة، إضافة إلى الاتصالات المستمرة مع الفعاليات المحلية في الأحياء المتضررة لطمأنة الأهالي وتهدئة الشارع".كما أعلنت محافظة حمص، تمديد حظر التجوال في عدد من الأحياء حفاظا على الاستقرار والسلامة العامة، وذلك على إثر الجريمة التي وقعت، في بلدة زيدل.وكانت قيادة الأمن الداخلي في حمص فرضت حظر تجوّل مؤقت، من الساعة الخامسة مساء أمس الأحد وحتى الخامسة صباح اليوم في جميع أحياء حمص، عقب جريمة قتل راح ضحيتها رجل وزوجته قتلا في منزلهما، في بلدة زيدل جنوب حمص، وسط مخاوف من تفاقم التوترات ذات الطابع الطائفي.وقال قائد قوى الأمن الداخلي في حمص، مرهف النعسان، في بيان نشرته وزارة الداخلية السورية، أمس الأحد: "عُثر على رجل وزوجته مقتولين داخل منزلهما، حيث تعرضت جثة الزوجة للحرق، كما وجدت في مسرح الجريمة عبارات ذات طابع طائفي، ما يشير إلى محاولة لبث الفتنة بين الأهالي".وتسلط هذه التوترات في سوريا الضوء على التحديات الأمنية التي تواجهها الإدارة السورية الجديدة بقيادة الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، منذ رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024.
حمص
دمار 40 منزلا ومحلا تجاريا و29 سيارة في حصيلة أولية لهجوم قبلي على أحياء حمص السورية

أعلنت محافظة حمص وسط سوريا، اليوم الاثنين، أن الحصيلة الأولية للأضرار الناجمة عن أعمال التخريب والحرق التي طالت بعض الممتلكات والسيارات، إثر الجريمة التي وقعت في بلدة زيدل، "بلغت 19 منزلا، و29 سيارة، و21 محلا تجاريا".
وأكدت محافظة حمص، في بيان لها، "استمرار إزالة مخلفات الشغب وتنظيف الشوارع في حيي المهاجرين والأرمن، وإعادة تأهيل الشوارع المتضررة، بما يضمن عودة الحركة فيها إلى وضعها الطبيعي في أسرع وقت ممكن".
وأشارت المحافظة إلى أن "كوادر الدفاع المدني ممثلة بمديرية الطوارئ والكوارث تعاملت مع جميع الحرائق وأخمدتها وسيطرت عليها".
الهجوم على كنيسة مار إلياس يفاقم التوتر في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2025
حظر تجوال في مدينة حمص السورية بعد مقتل شخصين وتحذيرات من فتنة طائفية
أمس, 17:04 GMT
وأكدت المحافظة أن "التحقيق الجنائي بملابسات جريمة زيدل مستمر، وسيتم إعلان النتائج فور اكتمالها"، لافتة إلى "استمرار التنسيق المباشر مع وجهاء القبائل والمشايخ لمنع ردود الأفعال غير المنضبطة، إضافة إلى الاتصالات المستمرة مع الفعاليات المحلية في الأحياء المتضررة لطمأنة الأهالي وتهدئة الشارع".
ولفتت المحافظة إلى أن "جميع الأجهزة والمؤسسات تعمل بتنسيق وجاهزية عالية، كما تواصل الفرق الميدانية أعمال التقييم وتقديم الدعم اللازم حتى استكمال معالجة آثار الأحداث".
كما أعلنت محافظة حمص، تمديد حظر التجوال في عدد من الأحياء حفاظا على الاستقرار والسلامة العامة، وذلك على إثر الجريمة التي وقعت، في بلدة زيدل.
ريف حمص الشمالي وسط سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2025
محافظ حمص السورية يعلن تمديد حظر التجول
07:52 GMT
وكانت قيادة الأمن الداخلي في حمص فرضت حظر تجوّل مؤقت، من الساعة الخامسة مساء أمس الأحد وحتى الخامسة صباح اليوم في جميع أحياء حمص، عقب جريمة قتل راح ضحيتها رجل وزوجته قتلا في منزلهما، في بلدة زيدل جنوب حمص، وسط مخاوف من تفاقم التوترات ذات الطابع الطائفي.
وذكرت قوى الأمن الداخلي في حمص، في بيان: "تم فرض حظر تجول مؤقت من الساعة الخامسة [بالتوقيت المحلي] مساء اليوم إلى الخامسة من صباح غد، بعد وقوع جريمة راح ضحيتها رجل وزوجته في بلدة زيدل الواقعة جنوب مدينة حمص".
وقال قائد قوى الأمن الداخلي في حمص، مرهف النعسان، في بيان نشرته وزارة الداخلية السورية، أمس الأحد: "عُثر على رجل وزوجته مقتولين داخل منزلهما، حيث تعرضت جثة الزوجة للحرق، كما وجدت في مسرح الجريمة عبارات ذات طابع طائفي، ما يشير إلى محاولة لبث الفتنة بين الأهالي".
تفجير حمص - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2025
هجوم ضخم على أحياء في مدينة حمص ينتهي بكارثة... هل تشهد سوريا "انفجارا طائفيا"؟
06:28 GMT
وأضاف أن "الجهات المختصة شرعت فور تلقي البلاغ في تطويق مكان الحادث، وجمع الأدلة، وفتح تحقيق موسّع لتحديد هوية الجناة وملاحقتهم لتقديمهم إلى القضاء المختص".
وتسلط هذه التوترات في سوريا الضوء على التحديات الأمنية التي تواجهها الإدارة السورية الجديدة بقيادة الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، منذ رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024.
