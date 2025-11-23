https://sarabic.ae/20251123/حظر-تجوال-في-مدينة-حمص-السورية-بعد-مقتل-شخصين-وتحذيرات-من-فتنة-طائفية--1107423090.html

حظر تجوال في مدينة حمص السورية بعد مقتل شخصين وتحذيرات من فتنة طائفية

حظر تجوال في مدينة حمص السورية بعد مقتل شخصين وتحذيرات من فتنة طائفية

أعلنت قيادة قوى الأمن الداخلي في محافظة حمص وسط سوريا، اليوم الأحد، فرض حظر تجوّل مؤقت في المدينة عقب توترات أمنية اندلعت إثر مقتل رجل وزوجته في منزلهما في...

وذكرت قوى الأمن الداخلي في حمص، في بيان: "تم فرض حظر تجول مؤقت من الساعة الخامسة [بالتوقيت المحلي] مساء اليوم إلى الخامسة من صباح غد، بعد وقوع جريمة قتل أدّت إلى مقتل رجل وزوجته داخل منزلهما في بلدة زيدل الواقعة جنوب مدينة حمص".وأضاف أن "الجهات المختصة شرعت فور تلقي البلاغ في تطويق مكان الحادث، وجمع الأدلة، وفتح تحقيق موسّع لتحديد هوية الجناة وملاحقتهم لتقديمهم إلى القضاء المختص".كما أكّدت القيادة الأمنية أنها اتخذت تدابير واسعة لضمان حماية المدنيين واستقرار المنطقة، ونصحت الأهالي "بضبط النفس والابتعاد عن أي ردود فعل، والاعتماد على فرق الأمن في معالجة الأمر بشكل حيادي ومسؤول".وتسلط هذه التوترات في سوريا الضوء على التحديات الأمنية التي تواجهها الإدارة السورية الجديدة بقيادة الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، منذ رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024.

