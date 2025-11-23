سوريا.. قوات إسرائيلية تتوغل في ريف القنيطرة الشمالي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
اتهامات بالتزوير في عقود الناشئين بنادي بيراميدز بطل أفريقيا.. والأزمات تحيط وليد الركراكي وحسام حسن
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
دور مدينة جبيل "اللبنانية" التاريخي والحضاري في العصور القديمة
11:03 GMT
46 د
نبض افريقيا
خطة تهجير مريبة لأكثر من ثلاثمائة فلسطيني لجنوب أفريقيا تثير القلق
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل لا تفهم إلا لغة الاستكبار في المنطقة وسيكون لذلك تدعيات كبيرة
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
17:34 GMT
25 د
عالم سبوتنيك
بوتين: خطة ترامب حول أوكرانيا يمكن أن تُشكل أساسًا لتسوية سلمية
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حكومة ليبيا المكلفة من البرلمان ترفض "الهيئة العليا للرئاسات" وتلوح بالحكم الذاتي
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
19:31 GMT
28 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
09:18 GMT
37 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
10:29 GMT
29 د
مرايا العلوم
ذكاء صناعي يحاكي الدماغ البشري، ولماذا يخرج دماغنا عن الخدمة مع الإرهاق
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
12:28 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:53 GMT
7 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
13:31 GMT
28 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
حكومة ليبيا المكلفة من البرلمان ترفض "الهيئة العليا للرئاسات" وتلوح بالحكم الذاتي
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
17:33 GMT
8 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
17:41 GMT
19 د
أمساليوم
بث مباشر
سوريا.. قوات إسرائيلية تتوغل في ريف القنيطرة الشمالي
سوريا.. قوات إسرائيلية تتوغل في ريف القنيطرة الشمالي
ذكرت وسائل إعلام محلية أن قوة عسكرية إسرائيلية توغلت، أمس السبت، في ريف القنيطرة الشمالي بالأراضي السورية. 23.11.2025
سوريا.. قوات إسرائيلية تتوغل في ريف القنيطرة الشمالي

07:46 GMT 23.11.2025
الجيش الإسرائيلي في الجولان
الجيش الإسرائيلي في الجولان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2025
© AP Photo / Ariel Schalit
تابعنا عبر
ذكرت وسائل إعلام محلية أن قوة عسكرية إسرائيلية توغلت، أمس السبت، في ريف القنيطرة الشمالي بالأراضي السورية.
وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا)، مساء السبت، أن قوة مؤلفة من أربع سيارات عسكرية توغلت باتجاه قرية المشيرفة في ريف المحافظة الشمالي، وصولا إلى محيط تل كروم على أطراف بلدة جبا.
الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2025
الجيش الإسرائيلي يعلن تنفذ "عمليات دقيقة" في جنوب سوريا
5 أكتوبر, 18:46 GMT
وأكدت الوكالة على موقعها الإلكتروني أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي كانت قد توغلت صباح اليوم السبت، باتجاه تل أحمر الشرقي في ريف القنيطرة الجنوبي".
كما توغلت قوات إسرائيلية في ريف القنيطرة الجنوبي جنوبي سوريا، ورفعت العلم الإسرائيلي فوق قمة تل "الأحمر" الشرقي قبل الانسحاب.
وقالت قناة "الإخبارية السورية"، إن "القوات الإسرائيلية شملت سيارتين ودبابتين، وتحركت من تل الأحمر الغربي نحو التل الشرقي، إضافة إلى دورية أخرى مكوّنة من 6 آليات توغلت في بلدات بئر عجم وبريقة وقرى زبيدة الغربية والشرقية"، كما دخلت دورية إسرائيلية مؤلفة من 3 سيارات إلى عين زيوان وتوجّهت نحو أبو قبيس دون أن تواجه أي حواجز أثناء تحركاتها.
ويعد هذا هو التوغل الثاني في صيدا الحانوت خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بعد دخول قوة إسرائيلية من 5 آليات يوم الـ16 من الشهر ذاته، انسحبت لاحقا.
وفي خطوة أثارت تنديد دمشق، زار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في الآونة الأخيرة، قوات جيشه المنتشرة في جنوب سوريا، مؤكدًا التزام بلاده بـ"حماية الأقلية الدرزية على طول الحدود وصولا إلى شمال إسرائيل".
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2025
بعد زيارة نتنياهو للجنوب… هل تقترب سوريا وإسرائيل من تسوية أمنية أم من مواجهة جديدة؟
21 نوفمبر, 07:13 GMT
ونقل بيان رسمي عن نتنياهو، قوله للجنود الإسرائيليين في المنطقة: "نولي أهمية لقدراتنا هنا، دفاعيًا وهجوميًا لحماية حلفائنا الدروز، خاصة حماية دولة إسرائيل وحدودها الشمالية المقابلة لهضبة الجولان".
وتجري سوريا، منذ أشهر، مفاوضات مع إسرائيل بوساطة أمريكية للتوصل إلى اتفاق أمني قد يؤدي إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي التي استولت عليها في الآونة الأخيرة، إلا أن المفاوضات تعثرت بعد رفض دمشق السماح لإسرائيل بفتح "ممر إنساني" إلى محافظة السويداء، معتبرة ذلك انتهاكًا للسيادة.
