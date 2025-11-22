https://sarabic.ae/20251122/رفع-العلم-الإسرائيلي-في-ريف-القنيطرة-الجنوبي-فيديو-1107393001.html
سوريا.. رفع العلم الإسرائيلي في ريف القنيطرة الجنوبي
سوريا.. رفع العلم الإسرائيلي في ريف القنيطرة الجنوبي
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام سورية، أن قوات إسرائيلية توغلت اليوم السبت، في ريف القنيطرة الجنوبي جنوبي سوريا، ورفعت العلم الإسرائيلي فوق قمة تل "الأحمر" الشرقي قبل... 22.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-22T10:56+0000
2025-11-22T10:56+0000
2025-11-22T10:57+0000
أخبار سوريا اليوم
إسرائيل
أخبار العالم الآن
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101504/11/1015041188_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_18dc292e521b8d71a6dbb07e7b141a8e.jpg
وقالت قناة "الإخبارية السورية"، إن "القوات الإسرائيلية شملت سيارتين ودبابتين، وتحركت من تل الأحمر الغربي نحو التل الشرقي، إضافة إلى دورية أخرى مكوّنة من 6 آليات توغلت في بلدات بئر عجم وبريقة وقرى زبيدة الغربية والشرقية".كما دخلت دورية إسرائيلية مؤلفة من 3 سيارات إلى عين زيوان وتوجّهت نحو أبو قبيس دون أن تواجه أي حواجز أثناء تحركاتها.وأضافت القناة أن "القوات الإسرائيلية واصلت اعتداءاتها في الأسابيع الماضية، إذ توغلت الجمعة (أمس)، في محيط قرية صيدا الحانوت وأقامت حاجزًا عسكريًا مؤقتًا يفصل بين القرية ومزرعة المغاترة".ويعد هذا هو التوغل الثاني في صيدا الحانوت خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بعد دخول قوة إسرائيلية من 5 آليات يوم الـ16 من الشهر ذاته، انسحبت لاحقا.وفي خطوة أثارت تنديد دمشق، زار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في الآونة الأخيرة، قوات جيشه المنتشرة في جنوب سوريا، مؤكدًا التزام بلاده بـ"حماية الأقلية الدرزية على طول الحدود وصولا إلى شمال إسرائيل".وتجري سوريا، منذ أشهر، مفاوضات مع إسرائيل بوساطة أمريكية للتوصل إلى اتفاق أمني قد يؤدي إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي التي استولت عليها في الآونة الأخيرة، إلا أن المفاوضات تعثرت بعد رفض دمشق السماح لإسرائيل بفتح "ممر إنساني" إلى محافظة السويداء، معتبرة ذلك انتهاكًا للسيادة.
https://sarabic.ae/20251120/نتنياهو-اتفاق-أمني-مع-سوريا-خيار-مفضل-لكن-حماية-الحدود-ستستمر-سواء-تم-ذلك-أم-لا-1107346248.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101504/11/1015041188_208:0:3664:2592_1920x0_80_0_0_eb6b60a2c4892e54862a92f32f30ac9b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
سوريا.. رفع العلم الإسرائيلي في ريف القنيطرة الجنوبي
10:56 GMT 22.11.2025 (تم التحديث: 10:57 GMT 22.11.2025)
ذكرت وسائل إعلام سورية، أن قوات إسرائيلية توغلت اليوم السبت، في ريف القنيطرة الجنوبي جنوبي سوريا، ورفعت العلم الإسرائيلي فوق قمة تل "الأحمر" الشرقي قبل الانسحاب.
وقالت قناة "الإخبارية السورية"، إن "القوات الإسرائيلية شملت سيارتين ودبابتين، وتحركت من تل الأحمر الغربي نحو التل الشرقي، إضافة إلى دورية أخرى مكوّنة من 6 آليات توغلت في بلدات بئر عجم وبريقة وقرى زبيدة الغربية والشرقية".
كما دخلت دورية إسرائيلية مؤلفة من 3 سيارات إلى عين زيوان وتوجّهت نحو أبو قبيس دون أن تواجه أي حواجز أثناء تحركاتها.
وأضافت القناة أن "القوات الإسرائيلية واصلت اعتداءاتها في الأسابيع الماضية، إذ توغلت الجمعة (أمس)، في محيط قرية صيدا الحانوت وأقامت حاجزًا عسكريًا مؤقتًا يفصل بين القرية ومزرعة المغاترة".
ويعد هذا هو التوغل الثاني في صيدا الحانوت خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بعد دخول قوة إسرائيلية من 5 آليات يوم الـ16 من الشهر ذاته، انسحبت لاحقا.
وفي خطوة أثارت تنديد دمشق، زار رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو، في الآونة الأخيرة، قوات جيشه المنتشرة في جنوب سوريا، مؤكدًا التزام بلاده بـ"حماية الأقلية الدرزية على طول الحدود وصولا إلى شمال إسرائيل".
ونقل بيان رسمي عن نتنياهو، قوله للجنود الإسرائيليين في المنطقة: "نولي أهمية لقدراتنا هنا، دفاعيًا وهجوميًا لحماية حلفائنا الدروز، خاصة حماية دولة إسرائيل وحدودها الشمالية المقابلة لهضبة الجولان".
وتجري سوريا، منذ أشهر، مفاوضات مع إسرائيل بوساطة أمريكية للتوصل إلى اتفاق أمني قد يؤدي إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي التي استولت عليها في الآونة الأخيرة، إلا أن المفاوضات تعثرت بعد رفض دمشق السماح لإسرائيل بفتح "ممر إنساني" إلى محافظة السويداء، معتبرة ذلك انتهاكًا للسيادة.