سوريا.. رفع العلم الإسرائيلي في ريف القنيطرة الجنوبي

ذكرت وسائل إعلام سورية، أن قوات إسرائيلية توغلت اليوم السبت، في ريف القنيطرة الجنوبي جنوبي سوريا، ورفعت العلم الإسرائيلي فوق قمة تل "الأحمر" الشرقي قبل... 22.11.2025, سبوتنيك عربي

وقالت قناة "الإخبارية السورية"، إن "القوات الإسرائيلية شملت سيارتين ودبابتين، وتحركت من تل الأحمر الغربي نحو التل الشرقي، إضافة إلى دورية أخرى مكوّنة من 6 آليات توغلت في بلدات بئر عجم وبريقة وقرى زبيدة الغربية والشرقية".كما دخلت دورية إسرائيلية مؤلفة من 3 سيارات إلى عين زيوان وتوجّهت نحو أبو قبيس دون أن تواجه أي حواجز أثناء تحركاتها.وأضافت القناة أن "القوات الإسرائيلية واصلت اعتداءاتها في الأسابيع الماضية، إذ توغلت الجمعة (أمس)، في محيط قرية صيدا الحانوت وأقامت حاجزًا عسكريًا مؤقتًا يفصل بين القرية ومزرعة المغاترة".ويعد هذا هو التوغل الثاني في صيدا الحانوت خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بعد دخول قوة إسرائيلية من 5 آليات يوم الـ16 من الشهر ذاته، انسحبت لاحقا.وفي خطوة أثارت تنديد دمشق، زار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في الآونة الأخيرة، قوات جيشه المنتشرة في جنوب سوريا، مؤكدًا التزام بلاده بـ"حماية الأقلية الدرزية على طول الحدود وصولا إلى شمال إسرائيل".وتجري سوريا، منذ أشهر، مفاوضات مع إسرائيل بوساطة أمريكية للتوصل إلى اتفاق أمني قد يؤدي إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي التي استولت عليها في الآونة الأخيرة، إلا أن المفاوضات تعثرت بعد رفض دمشق السماح لإسرائيل بفتح "ممر إنساني" إلى محافظة السويداء، معتبرة ذلك انتهاكًا للسيادة.

