نتنياهو: اتفاق أمني مع سوريا خيار مفضل.. لكن حماية الحدود ستستمر سواء تم ذلك أم لا

عربي
بث مباشر.. الأمم المتحدة تناقش الوضع في أوكرانيا
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
09:30 GMT
30 د
من الملعب
إيطاليا إلى الملحق الأوروبي... وبغياب كريستيانو: البرتغال تتأهل إلى كأس العالم
10:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
10:31 GMT
14 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:45 GMT
15 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
12:03 GMT
16 د
ملفات ساخنة
مطالبة الرئيس المصري للتدقيق في طعون الانتخابات البرلمانية.. الرسائل والدلالات
12:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
في اليوم العالمي للتسامح.. إليك دواء مجاني للعقل والقلب
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
13:32 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
13:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
17:23 GMT
22 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
17:45 GMT
15 د
بلا قيود
خبير يدعو إلى تعزيز دور منظمة الصحة العالمية
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مشروع القرار الأمريكي حول غزة: صياغة غامضة و غياب لمسار واضح نحو إقامة الدولة الفلسطينية
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
ذكاء صناعي يحاكي الدماغ البشري، ولماذا يخرج دماغنا عن الخدمة مع الإرهاق
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
اتفاق مؤقت بين الصين وواشنطن.. بداية لإنهاء الحرب التجارية أم يؤجلها فقط؟
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
09:46 GMT
10 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ذكاء صناعي يحاكي الدماغ البشري، ولماذا يخرج دماغنا عن الخدمة مع الإرهاق
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
11:29 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
11:52 GMT
8 د
نبض افريقيا
خطة تهجير مريبة لأكثر من ثلاثمائة فلسطيني لجنوب أفريقيا تثير القلق
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
13:03 GMT
14 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
13:18 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
17:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:50 GMT
10 د
حصاد الأسبوع
خبير: كل الأحداث تدل على فشل السياسة الغربية بإلحاق هزيمة استراتيجية عسكرية واقتصادية لروسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
نحو تفعيل شراكة نووية سلمية.. بوتين والسيسي يشاركان في حفل تركيب مفاعل الضبعة
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
19:31 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251120/نتنياهو-اتفاق-أمني-مع-سوريا-خيار-مفضل-لكن-حماية-الحدود-ستستمر-سواء-تم-ذلك-أم-لا-1107346248.html
نتنياهو: اتفاق أمني مع سوريا خيار مفضل.. لكن حماية الحدود ستستمر سواء تم ذلك أم لا
نتنياهو: اتفاق أمني مع سوريا خيار مفضل.. لكن حماية الحدود ستستمر سواء تم ذلك أم لا
سبوتنيك عربي
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، أن التوصل إلى اتفاق أمني مع دمشق يعد "الخيار الأفضل"، لكنه شدد على أن إسرائيل لن تفرط في أمن حدودها... 20.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-20T21:04+0000
2025-11-20T21:04+0000
بنيامين نتنياهو
أخبار سوريا اليوم
إسرائيل
أحمد الشرع
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106565942_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_bcb6c0e263614bc93f74534a5b02de05.jpg
وأضاف في مقابلة مع قناة "أبو علي إكسبريس" على "تلغرام" إن لسوريا "مصلحة لا تقل عن مصلحة إسرائيل، وربما تفوقها"، في الوصول إلى تفاهمات أمنية مشتركة.وعند سؤاله حول مدى اهتمام الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، بالمضي في اتفاق كانت واشنطن تتوسط له، اكتفى نتنياهو بالقول إن "هناك شروطا مختلفة لن أخوض في تفاصيلها"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وأضاف أن إسرائيل "قوية وعازمة" ولن تسمح بظهور أي تهديدات من جنوب غرب سوريا، مؤكدا في الوقت نفسه التزام بلاده بحماية حلفائها من الدروز.وختم رئيس الوزراء الإسرائيلي قائلا إن مبدأ الدفاع عن الحدود وحماية الحلفاء "ثابت سواء تم التوصل إلى اتفاق أم لم يتم".تأتي تصريحات نتنياهو بعد قيامه، أمس الأربعاء، برفقة وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بزيارة مناطق في جنوب سوريا.وأصدر مكتب نتنياهو، أن رئيس الوزراء اصطحب معه في زيارته إلى المنطقة العازلة في سوريا، وزير الخارجية جدعون ساعر، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس ورئيس الأركان إيال زامير، ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) ديفيد زيني.ولم يكتف نتنياهو بهؤلاء، بل رافقهم أيضا نائب رئيس مجلس الأمن القومي غيل رايخ، والسفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة يحيئيل ليتر، وقائد المنطقة الشمالية رافي ميلو وقائد اللواء 210 العميد يائير بلاي.فيما نشر نتنياهو على صفحته الرسمية على "إكس"، منشورا أوضح من خلاله أنه في بداية الزيارة وصل إلى موقع عسكري متقدم، حيث تفقد المنطقة والتقى بعدد من الجنود والضباط وأجرى نقاشا أمنيا.وكان الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، أكد في وقت سابق أن "التوغل الإسرائيلي في سوريا لا ينبع من مخاوفها الأمنية بل من طموحاتها التوسعية"، مشيرًا إلى أن دمشق منخرطة في مفاوضات مباشرة مع تل أبيب، إلا أن على الأخيرة الانسحاب إلى حدود 8 كانون الأول/ديسمبر حتى يتم إحراز تقدم في هذا الملف.وقال: إن "إسرائيل احتلت الجولان بحجة حماية نفسها، واليوم تفرض شروطًا في جنوب سوريا بحجة حماية الجولان. وبعد سنوات، ربما ستحتل وسط سوريا بحجة حماية الجنوب، وبهذا المنطق قد تصل إلى ميونيخ في النهاية".وفي 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، أكد وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى أن "الاتفاق الأمني بين سوريا وإسرائيل يختلف تماما عن تطبيع العلاقات بين البلدين"، مشيرا إلى أن إسرائيل "اعتبرت اتفاق فض الاشتباك الموقع عام 1974 لاغيا". وقال إن دمشق أجرت 3 جولات من المفاوضات مع الإسرائيليين، مضيفا: "لكن الضربات الإسرائيلية على سوريا عقدت الأمور".وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، أن الغارات الإسرائيلية على مناطق سورية جعلت تطبيع العلاقات بين دمشق وتل أبيب صعبا.
https://sarabic.ae/20251119/الأمم-المتحدة-تدين-زيارة-نتنياهو-للمنطقة-العازلة-في-جنوب-سوريا-1107308170.html
https://sarabic.ae/20251119/سوريا-تدين-زيارة-نتنياهو-ومسؤولين-إسرائيليين-إلى-جنوب-البلاد-وتصفها-بـ-الانتهاك-الخطير--1107306502.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106565942_88:0:976:666_1920x0_80_0_0_856b4d8c17c68e5ed027269d2b3c7c89.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
بنيامين نتنياهو, أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أحمد الشرع, العالم, العالم العربي
بنيامين نتنياهو, أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أحمد الشرع, العالم, العالم العربي

نتنياهو: اتفاق أمني مع سوريا خيار مفضل.. لكن حماية الحدود ستستمر سواء تم ذلك أم لا

21:04 GMT 20.11.2025
© AP Photo / Alex Kolomoiskyالرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
الرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2025
© AP Photo / Alex Kolomoisky
تابعنا عبر
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، أن التوصل إلى اتفاق أمني مع دمشق يعد "الخيار الأفضل"، لكنه شدد على أن إسرائيل لن تفرط في أمن حدودها ولا في حماية الأقليات داخل سوريا.
وأضاف في مقابلة مع قناة "أبو علي إكسبريس" على "تلغرام" إن لسوريا "مصلحة لا تقل عن مصلحة إسرائيل، وربما تفوقها"، في الوصول إلى تفاهمات أمنية مشتركة.
وعند سؤاله حول مدى اهتمام الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، بالمضي في اتفاق كانت واشنطن تتوسط له، اكتفى نتنياهو بالقول إن "هناك شروطا مختلفة لن أخوض في تفاصيلها"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وأضاف أن إسرائيل "قوية وعازمة" ولن تسمح بظهور أي تهديدات من جنوب غرب سوريا، مؤكدا في الوقت نفسه التزام بلاده بحماية حلفائها من الدروز.
وختم رئيس الوزراء الإسرائيلي قائلا إن مبدأ الدفاع عن الحدود وحماية الحلفاء "ثابت سواء تم التوصل إلى اتفاق أم لم يتم".
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، القدس، إسرائيل 7 يناير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2025
الأمم المتحدة تدين زيارة نتنياهو للمنطقة العازلة في جنوب سوريا
أمس, 22:51 GMT
تأتي تصريحات نتنياهو بعد قيامه، أمس الأربعاء، برفقة وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بزيارة مناطق في جنوب سوريا.
وأصدر مكتب نتنياهو، أن رئيس الوزراء اصطحب معه في زيارته إلى المنطقة العازلة في سوريا، وزير الخارجية جدعون ساعر، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس ورئيس الأركان إيال زامير، ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) ديفيد زيني.
ولم يكتف نتنياهو بهؤلاء، بل رافقهم أيضا نائب رئيس مجلس الأمن القومي غيل رايخ، والسفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة يحيئيل ليتر، وقائد المنطقة الشمالية رافي ميلو وقائد اللواء 210 العميد يائير بلاي.
فيما نشر نتنياهو على صفحته الرسمية على "إكس"، منشورا أوضح من خلاله أنه في بداية الزيارة وصل إلى موقع عسكري متقدم، حيث تفقد المنطقة والتقى بعدد من الجنود والضباط وأجرى نقاشا أمنيا.
وكان الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، أكد في وقت سابق أن "التوغل الإسرائيلي في سوريا لا ينبع من مخاوفها الأمنية بل من طموحاتها التوسعية"، مشيرًا إلى أن دمشق منخرطة في مفاوضات مباشرة مع تل أبيب، إلا أن على الأخيرة الانسحاب إلى حدود 8 كانون الأول/ديسمبر حتى يتم إحراز تقدم في هذا الملف.
جندي إسرائيلي يقف حارسا عند المنطقة العازلة في الجولان، 9 ديسمبر/ كانون الأول 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2025
سوريا تدين زيارة نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين إلى جنوب البلاد وتصفها بـ "الانتهاك الخطير"
أمس, 20:55 GMT
وقال: إن "إسرائيل احتلت الجولان بحجة حماية نفسها، واليوم تفرض شروطًا في جنوب سوريا بحجة حماية الجولان. وبعد سنوات، ربما ستحتل وسط سوريا بحجة حماية الجنوب، وبهذا المنطق قد تصل إلى ميونيخ في النهاية".
وفي 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، أكد وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى أن "الاتفاق الأمني بين سوريا وإسرائيل يختلف تماما عن تطبيع العلاقات بين البلدين"، مشيرا إلى أن إسرائيل "اعتبرت اتفاق فض الاشتباك الموقع عام 1974 لاغيا". وقال إن دمشق أجرت 3 جولات من المفاوضات مع الإسرائيليين، مضيفا: "لكن الضربات الإسرائيلية على سوريا عقدت الأمور".
وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، أن الغارات الإسرائيلية على مناطق سورية جعلت تطبيع العلاقات بين دمشق وتل أبيب صعبا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Штаб-квартира Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке - سبوتنيك عربيبث مباشر.. الأمم المتحدة تناقش الوضع في أوكرانيا20:13 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала