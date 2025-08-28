‌‏مكتب نتنياهو يرد على تقارير استعداداها لتسليم مزارع شبعا إلى سوريا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:32 GMT
13 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
10:30 GMT
29 د
من الملعب
برشلونة وريال مدريد بالعلامة الكاملة.. وميلان يسقط في المباراة الافتتاحية
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
12:29 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:46 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:33 GMT
22 د
بلا قيود
خبير: النظام العالمي لا يمكنه تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة لأنه يشهد انهيارا أخلاقيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة ما بين التصعيد الإسرائيلي وتفاقم للأزمة الإنسانية
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
العراق يدخل عصر الغاز المسال.. خطوة نحو تنويع الطاقه
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التعدين يهدي اقتصاد مصر اكتشافات كبرى للنفط والغاز والذهب
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
من الملعب
برشلونة وريال مدريد بالعلامة الكاملة.. وميلان يسقط في المباراة الافتتاحية
09:03 GMT
26 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
09:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
النيجر تعلن مقتل زعيم بوكو حرام الإرهابية بغارة جوية
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
11:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
11:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
11:52 GMT
8 د
مساحة حرة
الفقر في أوروبا... الأرقام تهز صورة القارة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
16:03 GMT
14 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
16:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:47 GMT
10 د
بلا قيود
خبير يوضح ما الذي يدفع أي إنسان لاختيار العيش في روسيا
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الانقسام الفلسطيني ودوره في المنعطف التاريخي للقضية الفلسطينية ومواجهة حرب التهجير الجديدة
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250828/مكتب-نتنياهو-يرد-على-تقارير-استعداداها-لتسليم-مزارع-شبعا-إلى-سوريا-1104218583.html
‌‏مكتب نتنياهو يرد على تقارير استعداداها لتسليم مزارع شبعا إلى سوريا
‌‏مكتب نتنياهو يرد على تقارير استعداداها لتسليم مزارع شبعا إلى سوريا
سبوتنيك عربي
علق مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، على "التقارير المتداولة بشأن تسليم منطقتين لسوريا مقابل وقف المطالبة بالجولان السوري المحتل". 28.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-28T00:07+0000
2025-08-28T00:07+0000
أخبار سوريا اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/11/1092815120_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f8d12fd2c203ac695ccb8746f791bbff.jpg
ونفى مكتب نتنياهو، صدور أي موقف من إسرائيل بشأن تسليم الحكومة السورية "مزارع شبعا" و"جبل روس" مقابل وقف المطالبة بالجولان، معتبراً أن تلك الأنباء أكاذيب.وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، مساء أمس الأربعاء، بأن "إسرائيل درست بجدية مسألة نقل السيادة على مزارع شبعا إلى سوريا مقابل تعليق سيادتها على مرتفعات الجولان".ونقل التقرير عن مصدر سوري مقرب من الحكومة والذي لم يستبعد وجود علاقة بين قضية مزارع شبعا وقضية مرتفعات الجولان بعد التوصل الى اتفاق أمني بين البلدين، لكنه قال إن "هذا الأمر لم يُناقش في إطار محادثات الاتفاق الأمني".وأضاف: "هناك حاليًا قضايا أكثر إلحاحًا، مثل جبل العرب. يجب حل قضية مزارع شبعا في إطار ترسيم الحدود بين سوريا ولبنان وإسرائيل".وكشف إعلام إسرائيلي، في وقت سابق، عن تفاصيل اتفاقية أمنية وشيكة بين سوريا وإسرائيل، بوساطة الولايات المتحدة الأمريكية وبدعم من دول الخليج.وبحسب القناة "12" العبرية، يأتي هذا الاتفاق بعد سنوات من التوترات والصراعات، بهدف تعزيز الاستقرار في سوريا وتقليص النفوذ الإيراني، مع ضمان الأمن الإسرائيلي.وتركز الاتفاقية، وفقا للقناة، على عدة بنود رئيسية، تشمل منع تركيا من إعادة تسليح الجيش السوري، وهو ما تعتبره إسرائيل خطوة استراتيجية حيوية.وذكرت القناة أن الاتفاق يتضمن حظر نشر أسلحة استراتيجية، مثل الصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي، داخل الأراضي السورية، لضمان استمرار التفوق الجوي الإسرائيلي في المنطقة.وأضافت القناة أن بين النقاط البارزة في الاتفاق، "إنشاء ممر إنساني إلى جبل الدروز في السويداء، لدعم الطائفة الدرزية في ظل التوترات المستمرة، إلى جانب نزع السلاح من مرتفعات الجولان السورية، من دمشق إلى السويداء، للحد من التهديدات الإرهابية القريبة من الحدود الإسرائيلية"، وفق وصفها.وأردفت القناة أن الاتفاقية تتضمن أيضا تعهدات بإعادة إعمار سوريا بدعم أمريكي ومساهمات خليجية، بهدف إعادة الاستقرار إلى البلاد التي مزقتها الحرب الأهلية، مع تقليص النفوذ الإيراني في المنطقة.ورغم الفرص الأمنية التي يوفرها هذا الاتفاق لإسرائيل، إلا أن القناة 12 أشارت إلى وجود مخاطر استراتيجية محتملة، مما يجعل هذه الخطوة محفوفة بالتحديات.وكان الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، قد أكد، في وقت سابق من اليوم الأحد، أن "أي اتفاق مع إسرائيل سيكون على أساس خط الهدنة لعام 1974".وقال الشرع، خلال لقاء مع وفد إعلامي عربي، إن "أي اتفاق أو قرار يخدم مصلحة سوريا والمنطقة لن أتردد في اتخاذه"، مضيفا أن "هناك نقاشا متقدما بشأن اتفاق أمني بين دمشق وتل أبيب".ونفت وزارة الخارجية السورية، أمس السبت، صحة الأنباء المتداولة حول توقيع اتفاق أمني وشيك بين سوريا وإسرائيل، في 25 من سبتمبر/ أيلول المقبل.وأكد مكتب التنسيق والاتصال في إدارة الإعلام بالوزارة، في رده على استفسار موقع "تلفزيون سوريا"، أن ما نُشر بهذا الخصوص "عارٍ عن الصحة".وكانت وسائل إعلام عربية ذكرت، نقلا عن مصادر سورية رفيعة المستوى، أن "الجانبين سيوقعان اتفاقا أمنيا برعاية الولايات المتحدة، يسبقه خطاب للرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، في الأمم المتحدة يوم 24 سبتمبر المقبل".
https://sarabic.ae/20250827/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-احتراق-إحدى-دباباته-خلال-عملية-توغل-جنوبي-سوريا--1104207542.html
https://sarabic.ae/20250826/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-سنواصل-حماية-الدروز-في-سوريا-1104131691.html
https://sarabic.ae/20250826/سوريا-تجدد-مطالبتها-المجتمع-الدولي-بالتحرك-العاجل-لوضع-حد-للانتهاكات-الإسرائيلية-المستمرة-1104144928.html
https://sarabic.ae/20250826/السعودية-تدين-الانتهاكات-الإسرائيلية-وترفض-بشدة-أي-دعوات-لتقسيم-سوريا-1104165093.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/11/1092815120_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_db5fbe10bc780e113f07f26c52885380.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار سوريا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم

‌‏مكتب نتنياهو يرد على تقارير استعداداها لتسليم مزارع شبعا إلى سوريا

00:07 GMT 28.08.2025
© Sputnik . Abdulkader Al-Bayاستهداف موقف السماقة الإسرائيلي في مزارع شبعا
استهداف موقف السماقة الإسرائيلي في مزارع شبعا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2025
© Sputnik . Abdulkader Al-Bay
تابعنا عبر
علق مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، على "التقارير المتداولة بشأن تسليم منطقتين لسوريا مقابل وقف المطالبة بالجولان السوري المحتل".
ونفى مكتب نتنياهو، صدور أي موقف من إسرائيل بشأن تسليم الحكومة السورية "مزارع شبعا" و"جبل روس" مقابل وقف المطالبة بالجولان، معتبراً أن تلك الأنباء أكاذيب.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، مساء أمس الأربعاء، بأن "إسرائيل درست بجدية مسألة نقل السيادة على مزارع شبعا إلى سوريا مقابل تعليق سيادتها على مرتفعات الجولان".
ناقلة جند إسرائيلية في وادي السلوقي جنوبي لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2025
الجيش الإسرائيلي يعلن احتراق إحدى دباباته خلال عملية توغل جنوبي سوريا
أمس, 15:57 GMT
ونقل التقرير عن مصدر سوري مقرب من الحكومة والذي لم يستبعد وجود علاقة بين قضية مزارع شبعا وقضية مرتفعات الجولان بعد التوصل الى اتفاق أمني بين البلدين، لكنه قال إن "هذا الأمر لم يُناقش في إطار محادثات الاتفاق الأمني".
وأضاف: "هناك حاليًا قضايا أكثر إلحاحًا، مثل جبل العرب. يجب حل قضية مزارع شبعا في إطار ترسيم الحدود بين سوريا ولبنان وإسرائيل".
وكشف إعلام إسرائيلي، في وقت سابق، عن تفاصيل اتفاقية أمنية وشيكة بين سوريا وإسرائيل، بوساطة الولايات المتحدة الأمريكية وبدعم من دول الخليج.
وبحسب القناة "12" العبرية، يأتي هذا الاتفاق بعد سنوات من التوترات والصراعات، بهدف تعزيز الاستقرار في سوريا وتقليص النفوذ الإيراني، مع ضمان الأمن الإسرائيلي.
وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2025
وزير الدفاع الإسرائيلي: سنواصل حماية الدروز في سوريا
26 أغسطس, 06:11 GMT
وتركز الاتفاقية، وفقا للقناة، على عدة بنود رئيسية، تشمل منع تركيا من إعادة تسليح الجيش السوري، وهو ما تعتبره إسرائيل خطوة استراتيجية حيوية.
وذكرت القناة أن الاتفاق يتضمن حظر نشر أسلحة استراتيجية، مثل الصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي، داخل الأراضي السورية، لضمان استمرار التفوق الجوي الإسرائيلي في المنطقة.
وأضافت القناة أن بين النقاط البارزة في الاتفاق، "إنشاء ممر إنساني إلى جبل الدروز في السويداء، لدعم الطائفة الدرزية في ظل التوترات المستمرة، إلى جانب نزع السلاح من مرتفعات الجولان السورية، من دمشق إلى السويداء، للحد من التهديدات الإرهابية القريبة من الحدود الإسرائيلية"، وفق وصفها.
وأردفت القناة أن الاتفاقية تتضمن أيضا تعهدات بإعادة إعمار سوريا بدعم أمريكي ومساهمات خليجية، بهدف إعادة الاستقرار إلى البلاد التي مزقتها الحرب الأهلية، مع تقليص النفوذ الإيراني في المنطقة.
وزير الخارجية بالحكومة السورية المؤقتة، أسعد الشيباني، في القمة العربية الـ34 ببغداد، 17 مايو/ أيار 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2025
سوريا تجدد مطالبتها المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة
26 أغسطس, 11:30 GMT
ورغم الفرص الأمنية التي يوفرها هذا الاتفاق لإسرائيل، إلا أن القناة 12 أشارت إلى وجود مخاطر استراتيجية محتملة، مما يجعل هذه الخطوة محفوفة بالتحديات.
وكان الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، قد أكد، في وقت سابق من اليوم الأحد، أن "أي اتفاق مع إسرائيل سيكون على أساس خط الهدنة لعام 1974".
وقال الشرع، خلال لقاء مع وفد إعلامي عربي، إن "أي اتفاق أو قرار يخدم مصلحة سوريا والمنطقة لن أتردد في اتخاذه"، مضيفا أن "هناك نقاشا متقدما بشأن اتفاق أمني بين دمشق وتل أبيب".
مقتل مواطنين سوريين وإصابة ثالث باعتدائين إسرائيليين على ريف القنيطرة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2025
السعودية تدين الانتهاكات الإسرائيلية وترفض بشدة أي دعوات لتقسيم سوريا
26 أغسطس, 17:34 GMT
ونفت وزارة الخارجية السورية، أمس السبت، صحة الأنباء المتداولة حول توقيع اتفاق أمني وشيك بين سوريا وإسرائيل، في 25 من سبتمبر/ أيلول المقبل.

وأكد مكتب التنسيق والاتصال في إدارة الإعلام بالوزارة، في رده على استفسار موقع "تلفزيون سوريا"، أن ما نُشر بهذا الخصوص "عارٍ عن الصحة".
وكانت وسائل إعلام عربية ذكرت، نقلا عن مصادر سورية رفيعة المستوى، أن "الجانبين سيوقعان اتفاقا أمنيا برعاية الولايات المتحدة، يسبقه خطاب للرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، في الأمم المتحدة يوم 24 سبتمبر المقبل".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала