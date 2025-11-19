https://sarabic.ae/20251119/سوريا-تدين-زيارة-نتنياهو-ومسؤولين-إسرائيليين-إلى-جنوب-البلاد-وتصفها-بـ-الانتهاك-الخطير--1107306502.html

سوريا تدين زيارة نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين إلى جنوب البلاد وتصفها بـ "الانتهاك الخطير"

سوريا تدين زيارة نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين إلى جنوب البلاد وتصفها بـ "الانتهاك الخطير"

سبوتنيك عربي

أدانت وزارة الخارجية السورية، اليوم الأربعاء، بـ"أشد العبارات" الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى جانب وزيري الدفاع والخارجية،... 19.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-19T20:55+0000

2025-11-19T20:55+0000

2025-11-19T20:56+0000

أخبار سوريا اليوم

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/09/1095618835_0:77:1480:910_1920x0_80_0_0_6780fe44c5e5c5363f1827e5d619a560.jpg

وجاءت الإدانة في بيان رسمي نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا)، وسط تصاعد التوترات على الحدود السورية-الإسرائيلية في ظل الاضطرابات الإقليمية. وجددت دمشق مطالبتها بـ"خروج الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي السورية"، محذرة من أن "جميع الإجراءات التي يتخذها الاحتلال في الجنوب السوري باطلة ولاغية ولا ترتب أي أثر قانوني وفقًا للقانون الدولي".وقام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، برفقة وزير الدفاع يسرائيل كاتس، بزيارة مناطق في جنوب سوريا.وأصدر مكتب نتنياهو، مساء اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء اصطحب معه في زيارته إلى المنطقة العازلة في سوريا، وزير الخارجية جدعون ساعر، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس ورئيس الأركان إيال زامير، ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) ديفيد زيني.ولم يكتف نتنياهو بهؤلاء، بل رافقهم أيضا نائب رئيس مجلس الأمن القومي غيل رايخ، والسفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة يحيئيل ليتر، وقائد المنطقة الشمالية رافي ميلو وقائد اللواء 210 العميد يائير بلاي.وكان الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، أكد في وقت سابق أن "التوغل الإسرائيلي في سوريا لا ينبع من مخاوفها الأمنية بل من طموحاتها التوسعية"، مشيرًا إلى أن دمشق منخرطة في مفاوضات مباشرة مع تل أبيب، إلا أن على الأخيرة الانسحاب إلى حدود 8 كانون الأول/ديسمبر حتى يتم إحراز تقدم في هذا الملف.وفي 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، أكد وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى أن "الاتفاق الأمني بين سوريا وإسرائيل يختلف تماما عن تطبيع العلاقات بين البلدين"، مشيرا إلى أن إسرائيل "اعتبرت اتفاق فض الاشتباك الموقع عام 1974 لاغيا". وقال إن دمشق أجرت 3 جولات من المفاوضات مع الإسرائيليين، مضيفا: "لكن الضربات الإسرائيلية على سوريا عقدت الأمور".وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، أن الغارات الإسرائيلية على مناطق سورية جعلت تطبيع العلاقات بين دمشق وتل أبيب صعبا.

https://sarabic.ae/20251116/هل-ترسم-حدود-8-ديسمبر-مسار-التفاوض-بين-سوريا-وإسرائيل؟-1107167887.html

https://sarabic.ae/20251114/الشيباني-إسرائيل-تلعب-دورا-سلبيا-في-سوريا-ولن-ننجر-إلى-الاستفزازات-1107097801.html

https://sarabic.ae/20251112/قوات-إسرائيلية-تتوغل-في-جنوب-غرب-سوريا-1107015480.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار سوريا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن