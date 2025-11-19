https://sarabic.ae/20251119/سوريا-تدين-زيارة-نتنياهو-ومسؤولين-إسرائيليين-إلى-جنوب-البلاد-وتصفها-بـ-الانتهاك-الخطير--1107306502.html
سوريا تدين زيارة نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين إلى جنوب البلاد وتصفها بـ "الانتهاك الخطير"
أدانت وزارة الخارجية السورية، اليوم الأربعاء، بـ"أشد العبارات" الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى جانب وزيري الدفاع والخارجية،...
2025-11-19T20:55+0000
2025-11-19T20:55+0000
2025-11-19T20:56+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/09/1095618835_0:77:1480:910_1920x0_80_0_0_6780fe44c5e5c5363f1827e5d619a560.jpg
وجاءت الإدانة في بيان رسمي نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا)، وسط تصاعد التوترات على الحدود السورية-الإسرائيلية في ظل الاضطرابات الإقليمية. وجددت دمشق مطالبتها بـ"خروج الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي السورية"، محذرة من أن "جميع الإجراءات التي يتخذها الاحتلال في الجنوب السوري باطلة ولاغية ولا ترتب أي أثر قانوني وفقًا للقانون الدولي".وقام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، برفقة وزير الدفاع يسرائيل كاتس، بزيارة مناطق في جنوب سوريا.وأصدر مكتب نتنياهو، مساء اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء اصطحب معه في زيارته إلى المنطقة العازلة في سوريا، وزير الخارجية جدعون ساعر، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس ورئيس الأركان إيال زامير، ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) ديفيد زيني.ولم يكتف نتنياهو بهؤلاء، بل رافقهم أيضا نائب رئيس مجلس الأمن القومي غيل رايخ، والسفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة يحيئيل ليتر، وقائد المنطقة الشمالية رافي ميلو وقائد اللواء 210 العميد يائير بلاي.وكان الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، أكد في وقت سابق أن "التوغل الإسرائيلي في سوريا لا ينبع من مخاوفها الأمنية بل من طموحاتها التوسعية"، مشيرًا إلى أن دمشق منخرطة في مفاوضات مباشرة مع تل أبيب، إلا أن على الأخيرة الانسحاب إلى حدود 8 كانون الأول/ديسمبر حتى يتم إحراز تقدم في هذا الملف.وفي 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، أكد وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى أن "الاتفاق الأمني بين سوريا وإسرائيل يختلف تماما عن تطبيع العلاقات بين البلدين"، مشيرا إلى أن إسرائيل "اعتبرت اتفاق فض الاشتباك الموقع عام 1974 لاغيا". وقال إن دمشق أجرت 3 جولات من المفاوضات مع الإسرائيليين، مضيفا: "لكن الضربات الإسرائيلية على سوريا عقدت الأمور".وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، أن الغارات الإسرائيلية على مناطق سورية جعلت تطبيع العلاقات بين دمشق وتل أبيب صعبا.
سوريا تدين زيارة نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين إلى جنوب البلاد وتصفها بـ "الانتهاك الخطير"
20:55 GMT 19.11.2025 (تم التحديث: 20:56 GMT 19.11.2025)
أدانت وزارة الخارجية السورية، اليوم الأربعاء، بـ"أشد العبارات" الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى جانب وزيري الدفاع والخارجية، وعدد من كبار المسؤولين العسكريين، إلى مناطق في جنوب سوريا، واصفة إياها بأنها "غير شرعية" و"انتهاك خطير" لسيادة البلاد ووحدة أراضيها.
وجاءت الإدانة في بيان رسمي نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا)، وسط تصاعد التوترات على الحدود السورية-الإسرائيلية في ظل الاضطرابات الإقليمية.
وأكد البيان أن الزيارة تمثل "محاولة جديدة لفرض أمر واقع يتعارض مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة"، مشددًا على أنها تندرج ضمن "سياسات الاحتلال الرامية إلى تكريس عدوانه واستمراره في انتهاك الأراضي السورية".
وجددت دمشق مطالبتها بـ"خروج الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي السورية
"، محذرة من أن "جميع الإجراءات التي يتخذها الاحتلال في الجنوب السوري باطلة ولاغية ولا ترتب أي أثر قانوني وفقًا للقانون الدولي".
وقام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، برفقة وزير الدفاع يسرائيل كاتس، بزيارة مناطق في جنوب سوريا.
وأصدر مكتب نتنياهو
، مساء اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء اصطحب معه في زيارته إلى المنطقة العازلة في سوريا، وزير الخارجية جدعون ساعر، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس ورئيس الأركان إيال زامير، ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) ديفيد زيني.
ولم يكتف نتنياهو بهؤلاء، بل رافقهم أيضا نائب رئيس مجلس الأمن القومي غيل رايخ، والسفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة يحيئيل ليتر، وقائد المنطقة الشمالية رافي ميلو وقائد اللواء 210 العميد يائير بلاي.
فيما نشر نتنياهو على صفحته الرسمية على "إكس"، منشورا أوضح من خلاله أنه في بداية الزيارة وصل إلى موقع عسكري متقدم، حيث تفقد المنطقة والتقى بعدد من الجنود والضباط وأجرى نقاشا أمنيا.
وكان الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع
، أكد في وقت سابق أن "التوغل الإسرائيلي في سوريا لا ينبع من مخاوفها الأمنية بل من طموحاتها التوسعية"، مشيرًا إلى أن دمشق منخرطة في مفاوضات مباشرة مع تل أبيب، إلا أن على الأخيرة الانسحاب إلى حدود 8 كانون الأول/ديسمبر حتى يتم إحراز تقدم في هذا الملف.
وقال: إن "إسرائيل احتلت الجولان بحجة حماية نفسها، واليوم تفرض شروطًا في جنوب سوريا بحجة حماية الجولان. وبعد سنوات، ربما ستحتل وسط سوريا بحجة حماية الجنوب، وبهذا المنطق قد تصل إلى ميونيخ في النهاية".
وفي 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، أكد وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى أن "الاتفاق الأمني بين سوريا وإسرائيل يختلف تماما عن تطبيع العلاقات بين البلدين"، مشيرا إلى أن إسرائيل "اعتبرت اتفاق فض الاشتباك الموقع عام 1974 لاغيا". وقال إن دمشق أجرت 3 جولات من المفاوضات مع الإسرائيليين، مضيفا: "لكن الضربات الإسرائيلية على سوريا عقدت الأمور".
وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، أن الغارات الإسرائيلية على مناطق سورية جعلت تطبيع العلاقات بين دمشق وتل أبيب
صعبا.