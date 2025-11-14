https://sarabic.ae/20251114/الشيباني-إسرائيل-تلعب-دورا-سلبيا-في-سوريا-ولن-ننجر-إلى-الاستفزازات-1107097801.html

الشيباني: إسرائيل تلعب دورا سلبيا في سوريا.. ولن ننجر إلى الاستفزازات

صرح وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، أمس الخميس، بأن "إسرائيل تمارس دورًا سلبيًا في سوريا"، معربًا عن عدم رضاها عن التغييرات السياسية الأخيرة في بلاده، فيما... 14.11.2025, سبوتنيك عربي

وخلال جلسة نقاشية في معهد تشاتام هاوس بلندن، أوضح الشيباني أن "إسرائيل تواصل انتهاكاتها على الأراضي السورية، لكننا لم ننجر إلى الاستفزازات، ونسعى للرد عبر القنوات الدبلوماسية". وأردف: "تركيزنا الرئيسي على إعادة بناء سوريا، وننظر إلى أي اتفاق محتمل مع إسرائيل ضمن هذا الإطار". وأشار وزير الخارجية السوري إلى "دعم دولي واسع لموقف سوريا الدبلوماسي تجاه الانتهاكات الإسرائيلية"، قائلًا: "العديد من الأطراف الدولية تدعم موقفنا... النظام السابق ترك لنا مشاكل مع الجميع، لكننا نجحنا في إعادة تعريف صورة سوريا أمام العالم".وأضاف الشيباني في تصريحات نقلتها وكالة "سانا" السورية، أنه "لا يجب أن نفوّت الفرصة السانحة حاليًا بالنسبة لسوريا والسوريين، ونعمل على مدار الساعة لتعريف العالم بسوريا الجديدة".ووفقا للشيباني، فإنه "خلال 11 شهرًا غيّرنا نظرة العالم حول سوريا، وأزلنا المخاوف التي كانت موجودة".وبدأ وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، زيارة رسمية إلى العاصمة البريطانية لندن، حيث شارك في ندوة حوارية بمعهد تشاتام هاوس يوم أمس، كما سيشرف على الإعلان عن إطلاق مجلس الأعمال السوري - البريطاني.وفور وصوله، شارك الشيباني في مراسم رفع العلم السوري على مبنى السفارة السورية بلندن، بحضور عدد كبير من أفراد الجالية السورية، وذلك بعد نحو 14 عامًا من انقطاع العلاقات بين سوريا وبريطانيا.

