https://sarabic.ae/20251114/الشيباني-إسرائيل-تلعب-دورا-سلبيا-في-سوريا-ولن-ننجر-إلى-الاستفزازات-1107097801.html
الشيباني: إسرائيل تلعب دورا سلبيا في سوريا.. ولن ننجر إلى الاستفزازات
الشيباني: إسرائيل تلعب دورا سلبيا في سوريا.. ولن ننجر إلى الاستفزازات
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، أمس الخميس، بأن "إسرائيل تمارس دورًا سلبيًا في سوريا"، معربًا عن عدم رضاها عن التغييرات السياسية الأخيرة في بلاده، فيما... 14.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-14T06:45+0000
2025-11-14T06:45+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار سوريا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0a/1105827175_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_a53c9d761eefd9e8ef1704687f3b0f8f.jpg
وخلال جلسة نقاشية في معهد تشاتام هاوس بلندن، أوضح الشيباني أن "إسرائيل تواصل انتهاكاتها على الأراضي السورية، لكننا لم ننجر إلى الاستفزازات، ونسعى للرد عبر القنوات الدبلوماسية". وأردف: "تركيزنا الرئيسي على إعادة بناء سوريا، وننظر إلى أي اتفاق محتمل مع إسرائيل ضمن هذا الإطار". وأشار وزير الخارجية السوري إلى "دعم دولي واسع لموقف سوريا الدبلوماسي تجاه الانتهاكات الإسرائيلية"، قائلًا: "العديد من الأطراف الدولية تدعم موقفنا... النظام السابق ترك لنا مشاكل مع الجميع، لكننا نجحنا في إعادة تعريف صورة سوريا أمام العالم".وأضاف الشيباني في تصريحات نقلتها وكالة "سانا" السورية، أنه "لا يجب أن نفوّت الفرصة السانحة حاليًا بالنسبة لسوريا والسوريين، ونعمل على مدار الساعة لتعريف العالم بسوريا الجديدة".ووفقا للشيباني، فإنه "خلال 11 شهرًا غيّرنا نظرة العالم حول سوريا، وأزلنا المخاوف التي كانت موجودة".وبدأ وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، زيارة رسمية إلى العاصمة البريطانية لندن، حيث شارك في ندوة حوارية بمعهد تشاتام هاوس يوم أمس، كما سيشرف على الإعلان عن إطلاق مجلس الأعمال السوري - البريطاني.وفور وصوله، شارك الشيباني في مراسم رفع العلم السوري على مبنى السفارة السورية بلندن، بحضور عدد كبير من أفراد الجالية السورية، وذلك بعد نحو 14 عامًا من انقطاع العلاقات بين سوريا وبريطانيا.
https://sarabic.ae/20251113/الشيباني-نجاح-التجربة-السورية-يعتمد-على-التعايش-ونبذ-الطائفية---1107088258.html
https://sarabic.ae/20251018/الشيباني-القواعد-الروسية-في-سوريا-ودورها-موضوع-تفاوض-بين-دمشق-وموسكو-1106159693.html
https://sarabic.ae/20251010/خلال-لقائه-مع-جوزيف-عون-الشيباني-سوريا-تعيش-مرحلة-من-التعافي-وإعادة-الإعمار-1105830659.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0a/1105827175_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_4b78358662e8d25d87708e68048876fe.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار سوريا اليوم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار سوريا اليوم

الشيباني: إسرائيل تلعب دورا سلبيا في سوريا.. ولن ننجر إلى الاستفزازات

06:45 GMT 14.11.2025
الشيباني يصل إلى بيروت في أول زيارة لمسؤول سوري كبير منذ رحيل حكومة الأسد
الشيباني يصل إلى بيروت في أول زيارة لمسؤول سوري كبير منذ رحيل حكومة الأسد - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2025
© Sputnik . Abdul kader Al Bay
تابعنا عبر
صرح وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، أمس الخميس، بأن "إسرائيل تمارس دورًا سلبيًا في سوريا"، معربًا عن عدم رضاها عن التغييرات السياسية الأخيرة في بلاده، فيما أكد أن "دمشق تتجنب الرد على الانتهاكات الإسرائيلية عسكريًا وتفضل الدبلوماسية"، على حد قوله.
وخلال جلسة نقاشية في معهد تشاتام هاوس بلندن، أوضح الشيباني أن "إسرائيل تواصل انتهاكاتها على الأراضي السورية، لكننا لم ننجر إلى الاستفزازات، ونسعى للرد عبر القنوات الدبلوماسية".
وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2025
الشيباني: نجاح التجربة السورية يعتمد على التعايش ونبذ الطائفية
أمس, 17:48 GMT

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة "سانا" السورية: "لا نريد أن نكون طرفًا في أي حرب بالوكالة، ونهدف إلى الهدوء وتجنب التصعيد مع إسرائيل، مع تبديد ادعاءاتها بأنها تواجه تهديدًا".

وأردف: "تركيزنا الرئيسي على إعادة بناء سوريا، وننظر إلى أي اتفاق محتمل مع إسرائيل ضمن هذا الإطار".
وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2025
الشيباني: القواعد الروسية في سوريا ودورها موضوع تفاوض بين دمشق وموسكو
18 أكتوبر, 17:18 GMT
وأشار وزير الخارجية السوري إلى "دعم دولي واسع لموقف سوريا الدبلوماسي تجاه الانتهاكات الإسرائيلية"، قائلًا: "العديد من الأطراف الدولية تدعم موقفنا... النظام السابق ترك لنا مشاكل مع الجميع، لكننا نجحنا في إعادة تعريف صورة سوريا أمام العالم".

وذكر الشيباني، أمس الخميس، أن "نجاح التجربة السورية يعتمد على التعايش ونبذ الطائفية، التي زرعها النظام البائد".

وأضاف الشيباني في تصريحات نقلتها وكالة "سانا" السورية، أنه "لا يجب أن نفوّت الفرصة السانحة حاليًا بالنسبة لسوريا والسوريين، ونعمل على مدار الساعة لتعريف العالم بسوريا الجديدة".
وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2025
خلال لقائه مع جوزيف عون... الشيباني: سوريا تعيش مرحلة من التعافي وإعادة الإعمار
10 أكتوبر, 11:08 GMT
ووفقا للشيباني، فإنه "خلال 11 شهرًا غيّرنا نظرة العالم حول سوريا، وأزلنا المخاوف التي كانت موجودة".

وتابع: "سوريا منهكة وتمر بمرحلة انتقالية، وهي بحاجة لوقت للتعبير عن نفسها، ونطمح أن تصبح دولة يؤمن بها أبناؤها وألا تكون بعيدة عنه".

وبدأ وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، زيارة رسمية إلى العاصمة البريطانية لندن، حيث شارك في ندوة حوارية بمعهد تشاتام هاوس يوم أمس، كما سيشرف على الإعلان عن إطلاق مجلس الأعمال السوري - البريطاني.
وفور وصوله، شارك الشيباني في مراسم رفع العلم السوري على مبنى السفارة السورية بلندن، بحضور عدد كبير من أفراد الجالية السورية، وذلك بعد نحو 14 عامًا من انقطاع العلاقات بين سوريا وبريطانيا.
