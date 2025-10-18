الشيباني: القواعد الروسية في سوريا ودورها موضوع تفاوض بين دمشق وموسكو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
08:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
08:31 GMT
30 د
نبض افريقيا
الحاكم العسكري الجديد لمدغشقر يعلن فترة انتقالية لمدة عامين تليها الانتخابات
09:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:38 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
09:50 GMT
10 د
من الملعب
السعودية وقطر يلحقان بالمنتخبات العربية المتأهلة لكأس العالم ، والعراق والإمارات يذهبان الى الملحق
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
نضال الشعب الروسي للخلاص من النير التتري
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
16:30 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تنتهك وقف إطلاق النار بقصف خان يونس، تحركات دولية لتشكيل "قوة استقرار" في غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: عندما نشهد ضربة صاروخية مكثفة ضد روسيا سيتم تفعيل جميع آليات الرد لضمان الأمن القومي الروسي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
سعي ولاية أوهايو الأمريكية إلى سنّ قانون جديد يمنع الزواج بين البشر وروبوتات الدردشة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
08:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:43 GMT
16 د
On air
09:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
منظم حرارة الأرض وترياق عام لسموم الثعابين وقمر انسيلادوس الصالح للحياة وتفرد الذكاء الاصطناعي
09:31 GMT
30 د
من الملعب
السعودية وقطر يلحقان بالمنتخبات العربية المتأهلة لكأس العالم ، والعراق والإمارات يذهبان الى الملحق
10:03 GMT
29 د
نبض افريقيا
الجزائر وتونس توقعان اتفاقًا للتعاون العسكري
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
12:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد صعود قياسي في الأسعار هل يشهد الذهب موجة تصحيحية بعد اتفاق غزة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
16:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:52 GMT
7 د
عالم سبوتنيك
ترامب يقول إن بوتين يريد إنهاء الصراع في أوكرانيا.. وحماس تحس الوسطاء على الضغط لوقف إطلاق النار
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إعادة إعمار غزة.. رؤية نحو مستقبل مستدام
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251018/الشيباني-القواعد-الروسية-في-سوريا-ودورها-موضوع-تفاوض-بين-دمشق-وموسكو-1106159693.html
الشيباني: القواعد الروسية في سوريا ودورها موضوع تفاوض بين دمشق وموسكو
الشيباني: القواعد الروسية في سوريا ودورها موضوع تفاوض بين دمشق وموسكو
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، بأن وجود القواعد الروسية في سوريا ودورها موضوع تفاوض حاليًا بين دمشق وموسكو. 18.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-18T17:18+0000
2025-10-18T17:18+0000
روسيا
أخبار سوريا اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
الصين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/1f/1103225498_0:27:1280:747_1920x0_80_0_0_9e39fbbffde8fc19decef3fb03c956a7.jpg
وقال خلال مقابلة مع وسائل إعلام سورية: "القواعد الروسية محط تفاوض حاليا ومحط إعادة تعريف لها وما هو دورها، وهي أصبحت تقتصر على قاعدة طرطوس وقاعدة حميميم، والتعامل مع روسيا كان فيه تدرج ولم تحصل أي اتفاقيات جديدة، والاتفاقيات بين روسيا والنظام السابق معلقة، ولا نقبل بها".وأضاف: "العلاقة مع روسيا والصين وأوروبا نحصل عليها من خلال مكانة سوريا، ويجب أن نسخرها لمصلحة الشعب السوري، وفي بداية الشهر القادم ستكون هناك أول زيارة رسمية لبكين". بدوره، أكد الرئيس السوري، أحمد الشرع، أن "سوريا الجديدة تعيد ربط العلاقات السياسية الاستراتيجية مع كافة الدول الإقليمية والعالمية على رأسها روسيا الاتحادية"، مشيرا إلى أن "جزءا من الغذاء السوري معتمد على الإنتاج الروسي وأن كثيرا من محطات الطاقة في سوريا تعتمد على خبرات موسكو".ووصل الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة رسمية لإجراء مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.الكرملين: بوتين سيجري محادثات مع الرئيس السوري
https://sarabic.ae/20251015/وزير-المالية-السوري-سوريا-مستعدة-لمنح-روسيا-فرصا-هائلة-لدعم-إعادة-الإعمار--1106050079.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/1f/1103225498_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_5e4f755b4edc58b49388af71b6bc6bea.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار سوريا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الصين
روسيا, أخبار سوريا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الصين

الشيباني: القواعد الروسية في سوريا ودورها موضوع تفاوض بين دمشق وموسكو

17:18 GMT 18.10.2025
© Photo / SANAوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني
وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2025
© Photo / SANA
تابعنا عبر
صرح وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، بأن وجود القواعد الروسية في سوريا ودورها موضوع تفاوض حاليًا بين دمشق وموسكو.
وقال خلال مقابلة مع وسائل إعلام سورية: "القواعد الروسية محط تفاوض حاليا ومحط إعادة تعريف لها وما هو دورها، وهي أصبحت تقتصر على قاعدة طرطوس وقاعدة حميميم، والتعامل مع روسيا كان فيه تدرج ولم تحصل أي اتفاقيات جديدة، والاتفاقيات بين روسيا والنظام السابق معلقة، ولا نقبل بها".

وتابع: "العلاقات بين سوريا وروسيا تاريخية وهذه حقيقة تاريخية لا نستطيع أن نغيرها، هذه العلاقة تحتاج إلى إصلاح وإلى معالجة".

ساحة الأمويين بدمشق، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2025
وزير المالية السوري: سوريا مستعدة لمنح روسيا "فرصا هائلة" لدعم إعادة الإعمار
15 أكتوبر, 20:31 GMT
وأضاف: "العلاقة مع روسيا والصين وأوروبا نحصل عليها من خلال مكانة سوريا، ويجب أن نسخرها لمصلحة الشعب السوري، وفي بداية الشهر القادم ستكون هناك أول زيارة رسمية لبكين".
وفي وقت سابق من اليوم، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا وسوريا، تربطهما علاقة خاصة على مدى عقود طويلة، مشيرًا إلى أن علاقات روسيا مع سوريا، استرشدت دائما بمصالح الشعب السوري.
بدوره، أكد الرئيس السوري، أحمد الشرع، أن "سوريا الجديدة تعيد ربط العلاقات السياسية الاستراتيجية مع كافة الدول الإقليمية والعالمية على رأسها روسيا الاتحادية"، مشيرا إلى أن "جزءا من الغذاء السوري معتمد على الإنتاج الروسي وأن كثيرا من محطات الطاقة في سوريا تعتمد على خبرات موسكو".
ووصل الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة رسمية لإجراء مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
الكرملين: بوتين سيجري محادثات مع الرئيس السوري
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала