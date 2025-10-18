https://sarabic.ae/20251018/الشيباني-القواعد-الروسية-في-سوريا-ودورها-موضوع-تفاوض-بين-دمشق-وموسكو-1106159693.html
الشيباني: القواعد الروسية في سوريا ودورها موضوع تفاوض بين دمشق وموسكو
الشيباني: القواعد الروسية في سوريا ودورها موضوع تفاوض بين دمشق وموسكو
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، بأن وجود القواعد الروسية في سوريا ودورها موضوع تفاوض حاليًا بين دمشق وموسكو. 18.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-18T17:18+0000
2025-10-18T17:18+0000
2025-10-18T17:18+0000
روسيا
أخبار سوريا اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
الصين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/1f/1103225498_0:27:1280:747_1920x0_80_0_0_9e39fbbffde8fc19decef3fb03c956a7.jpg
وقال خلال مقابلة مع وسائل إعلام سورية: "القواعد الروسية محط تفاوض حاليا ومحط إعادة تعريف لها وما هو دورها، وهي أصبحت تقتصر على قاعدة طرطوس وقاعدة حميميم، والتعامل مع روسيا كان فيه تدرج ولم تحصل أي اتفاقيات جديدة، والاتفاقيات بين روسيا والنظام السابق معلقة، ولا نقبل بها".وأضاف: "العلاقة مع روسيا والصين وأوروبا نحصل عليها من خلال مكانة سوريا، ويجب أن نسخرها لمصلحة الشعب السوري، وفي بداية الشهر القادم ستكون هناك أول زيارة رسمية لبكين". بدوره، أكد الرئيس السوري، أحمد الشرع، أن "سوريا الجديدة تعيد ربط العلاقات السياسية الاستراتيجية مع كافة الدول الإقليمية والعالمية على رأسها روسيا الاتحادية"، مشيرا إلى أن "جزءا من الغذاء السوري معتمد على الإنتاج الروسي وأن كثيرا من محطات الطاقة في سوريا تعتمد على خبرات موسكو".ووصل الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة رسمية لإجراء مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.الكرملين: بوتين سيجري محادثات مع الرئيس السوري
https://sarabic.ae/20251015/وزير-المالية-السوري-سوريا-مستعدة-لمنح-روسيا-فرصا-هائلة-لدعم-إعادة-الإعمار--1106050079.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/1f/1103225498_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_5e4f755b4edc58b49388af71b6bc6bea.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار سوريا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الصين
روسيا, أخبار سوريا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الصين
الشيباني: القواعد الروسية في سوريا ودورها موضوع تفاوض بين دمشق وموسكو
صرح وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، بأن وجود القواعد الروسية في سوريا ودورها موضوع تفاوض حاليًا بين دمشق وموسكو.
وقال خلال مقابلة مع وسائل إعلام سورية: "القواعد الروسية محط تفاوض حاليا ومحط إعادة تعريف لها وما هو دورها، وهي أصبحت تقتصر على قاعدة طرطوس وقاعدة حميميم، والتعامل مع روسيا كان فيه تدرج ولم تحصل أي اتفاقيات جديدة، والاتفاقيات بين روسيا والنظام السابق معلقة، ولا نقبل بها".
وتابع: "العلاقات بين سوريا وروسيا تاريخية وهذه حقيقة تاريخية لا نستطيع أن نغيرها، هذه العلاقة تحتاج إلى إصلاح وإلى معالجة".
وأضاف: "العلاقة مع روسيا والصين وأوروبا نحصل عليها من خلال مكانة سوريا، ويجب أن نسخرها لمصلحة الشعب السوري، وفي بداية الشهر القادم ستكون هناك أول زيارة رسمية لبكين".
وفي وقت سابق من اليوم، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا وسوريا، تربطهما علاقة خاصة على مدى عقود طويلة، مشيرًا إلى أن علاقات روسيا مع سوريا، استرشدت دائما بمصالح الشعب السوري.
بدوره، أكد الرئيس السوري، أحمد الشرع، أن "سوريا الجديدة تعيد ربط العلاقات السياسية الاستراتيجية مع كافة الدول الإقليمية والعالمية على رأسها روسيا الاتحادية"، مشيرا إلى أن "جزءا من الغذاء السوري معتمد على الإنتاج الروسي وأن كثيرا من محطات الطاقة في سوريا تعتمد على خبرات موسكو".
ووصل الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة رسمية لإجراء مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.