وزير المالية السوري: سوريا مستعدة لمنح روسيا "فرصا هائلة" لدعم إعادة الإعمار
وزير المالية السوري: سوريا مستعدة لمنح روسيا "فرصا هائلة" لدعم إعادة الإعمار
وقال برنية على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، ردا على سؤال حول فرص دعم روسيا لعملية إعادة الإعمار: "الفرص هائلة".وأعرب برنية عن ثقته بتحسن العلاقات بين دمشق وموسكو بشكل تدريجي، وقال:"سيستغرق الأمر بعض الوقت، لكنها (العلاقات بين سوريا وروسيا) ستتحسن تدريجيا".بدوره، أكد الرئيس السوري، أحمد الشرع، أن "سوريا الجديدة تعيد ربط العلاقات السياسية الاستراتيجية مع كافة الدول الإقليمية والعالمية على رأسها روسيا الاتحادية"، مشيرا إلى أن "جزءا من الغذاء السوري معتمد على الإنتاج الروسي وأن كثيرا من محطات الطاقة في سوريا تعتمد على خبرات موسكو".ووصل الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة رسمية لإجراء مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.الكرملين: بوتين سيجري محادثات مع الرئيس السوري
وزير المالية السوري: سوريا مستعدة لمنح روسيا "فرصا هائلة" لدعم إعادة الإعمار

20:31 GMT 15.10.2025
© AP Photo / Hussein Mallaساحة الأمويين بدمشق، سوريا
صرح وزير المالية السوري محمد يسر برنية، اليوم الأربعاء، بأن بلاده مستعدة لمنح روسيا "فرصا هائلة" لدعم جهود إعادة الإعمار.
وقال برنية على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، ردا على سؤال حول فرص دعم روسيا لعملية إعادة الإعمار: "الفرص هائلة".

وأضاف برنية، ردا على سؤال حول المجالات التي يمكن لروسيا أن تقدم فيها المساعدة لسوريا: "أعتقد جميع القطاعات الاقتصادية".

بوتين يستقبل الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع في الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2025
وزير سوري سابق: زيارة الشرع إلى موسكو تؤسس لشراكات طويلة الأمد
17:22 GMT
وأعرب برنية عن ثقته بتحسن العلاقات بين دمشق وموسكو بشكل تدريجي، وقال:"سيستغرق الأمر بعض الوقت، لكنها (العلاقات بين سوريا وروسيا) ستتحسن تدريجيا".

وفي وقت سابق من اليوم، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا وسوريا، تربطهما علاقة خاصة على مدى عقود طويلة، مشيرًا إلى أن علاقات روسيا مع سوريا، استرشدت دائما بمصالح الشعب السوري.

بدوره، أكد الرئيس السوري، أحمد الشرع، أن "سوريا الجديدة تعيد ربط العلاقات السياسية الاستراتيجية مع كافة الدول الإقليمية والعالمية على رأسها روسيا الاتحادية"، مشيرا إلى أن "جزءا من الغذاء السوري معتمد على الإنتاج الروسي وأن كثيرا من محطات الطاقة في سوريا تعتمد على خبرات موسكو".
ووصل الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة رسمية لإجراء مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
