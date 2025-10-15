وزير سوري سابق: زيارة الشرع إلى موسكو تؤسس لشراكات طويلة الأمد

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
08:48 GMT
11 د
صدى الحياة
من "العملية الدقيقة" إلى "النزاع".. الأدوات اللغوية التي تُستخدم لإخفاء جرائم الحرب في غزة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
من الملعب
كبار أوروبا يقتربون من التأهل إلى كأس العالم... ومصر تعبر بسهولة إلى مونديال أمريكا
11:03 GMT
28 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
تريليون دولار... أين يستثمر الجيل الجديد من الخليجيين ثراوتهم؟
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
16:33 GMT
26 د
بلا قيود
خبير: يجب مراقبة التزام الطرفين بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اتفاق شرم الشيخ يعيد الأمل إلى غزة ويرسم ملامح مرحلة جديدة في الشرق الأوسط
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
على شفا أزمة.. الاقتصاد العالمي يواجه أشباح الديون والرسوم الجمركية والذكاء الاصطناعي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
08:18 GMT
39 د
من الملعب
كبار أوروبا يقتربون من التأهل إلى كأس العالم... ومصر تعبر بسهولة إلى مونديال أمريكا
09:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية المصرية الروسية بين الماضي والحاضر والمستقبل
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
ما السر بين عالمنا وكون المرآة المظلمة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
11:51 GMT
9 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
16:29 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: زيارة الشرع تتوج العلاقات السورية الروسية التي لم تنقطع
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
إثيوبيا : مصر غير مستعدة لتقديم تنازلات
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
منظم حرارة الأرض وترياق عام لسموم الثعابين وقمر انسيلادوس الصالح للحياة وتفرد الذكاء الاصطناعي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251015/وزير-سوري-سابق-زيارة-الشرع-إلى-موسكو-تؤسس-لشراكات-طويلة-الأمد----1106045205.html
وزير سوري سابق: زيارة الشرع إلى موسكو تؤسس لشراكات طويلة الأمد
وزير سوري سابق: زيارة الشرع إلى موسكو تؤسس لشراكات طويلة الأمد
سبوتنيك عربي
تناول وزير المصالحة في الحكومة السورية السابقة، علي حيدر، أبعاد زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى موسكو، مشيرا إلى أن "هذه الزيارة تستند إلى قواعد أساسية،... 15.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-15T17:22+0000
2025-10-15T17:22+0000
أخبار سوريا اليوم
روسيا
أخبار روسيا اليوم
العالم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0f/1106035177_0:219:3072:1947_1920x0_80_0_0_ba633ee04d0a397067ded6cfb986ca6f.jpg
وأوضح حيدر، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن العلاقات السورية–الروسية "لا ترتبط بالنظام السابق بل بالمصالح والملفات الاستراتيجية للدولة السورية والمنطقة ككل"، مشيرا إلى أن "الزيارة تبحث في ثلاثة ملفات رئيسية، العسكري، والسياسي، والاقتصادي، وكلها تتصل بالدور الروسي التاريخي في سوريا".وأكد حيدر أن "الزيارة تعد مفصلية، ولو لم يتم التوصل إلى نتائج إيجابية لما كانت لتحصل"، مشيرا إلى أنها "تشكل تتويجا للعلاقة بين دمشق وموسكو، وإلى أهمية الدور الروسي كوسيط فاعل في المنطقة، سواء في تخفيف العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، أو في معالجة ملف الشمال مع "قسد"، أو في الجنوب حيث يمكن لروسيا أن تلعب دورا محوريا أيضا، بالإضافة إلى إدارة الخلاف في العلاقة مع الجانب الإسرائيلي".وشدد في ختام حديثه على أن "القواعد الروسية في سوريا تأتي في سياق التعاون الاستراتيجي القائم بين البلدين"، وأن "البحث في موسكو قد يشمل تحديد مهامها المستقبلية".ووصل الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة رسمية لإجراء مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا".الكرملين: بوتين سيجري محادثات مع الرئيس السوريإعلام سوري: الشرع يصل إلى روسيا في زيارة رسمية
https://sarabic.ae/20251015/بث-مباشر-بوتين-يجري-محادثات-مع-الرئيس-السوري-في-موسكو-1106023314.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0f/1106035177_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_9b5c04d44d68f77e4ca41209826e068d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, حصري
أخبار سوريا اليوم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, حصري

وزير سوري سابق: زيارة الشرع إلى موسكو تؤسس لشراكات طويلة الأمد

17:22 GMT 15.10.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصوربوتين يستقبل الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع في الكرملين
بوتين يستقبل الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع في الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
حصري
تناول وزير المصالحة في الحكومة السورية السابقة، علي حيدر، أبعاد زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى موسكو، مشيرا إلى أن "هذه الزيارة تستند إلى قواعد أساسية، أولها طبيعة العلاقات بين الدول التي تقوم على المصالح، إلى جانب المقدمات التي سبقتها من زيارات متبادلة بين المسؤولين في البلدين".
وأوضح حيدر، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن العلاقات السورية–الروسية "لا ترتبط بالنظام السابق بل بالمصالح والملفات الاستراتيجية للدولة السورية والمنطقة ككل"، مشيرا إلى أن "الزيارة تبحث في ثلاثة ملفات رئيسية، العسكري، والسياسي، والاقتصادي، وكلها تتصل بالدور الروسي التاريخي في سوريا".

وفي السياق ذاته، أشار إلى أن "الملف الاقتصادي يشمل العقود السابقة التي أكدت سوريا التزامها بها، ما يشكل أرضية ممتازة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، ويفتح الباب أمام شراكات طويلة الأمد في مجالات الطاقة والنفط والغاز والكهرباء، وضمان حماية الاستثمارات في ظل التحولات الإقليمية وعدم الاستقرار في المنطقة".

وأكد حيدر أن "الزيارة تعد مفصلية، ولو لم يتم التوصل إلى نتائج إيجابية لما كانت لتحصل"، مشيرا إلى أنها "تشكل تتويجا للعلاقة بين دمشق وموسكو، وإلى أهمية الدور الروسي كوسيط فاعل في المنطقة، سواء في تخفيف العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، أو في معالجة ملف الشمال مع "قسد"، أو في الجنوب حيث يمكن لروسيا أن تلعب دورا محوريا أيضا، بالإضافة إلى إدارة الخلاف في العلاقة مع الجانب الإسرائيلي".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الرئيس السوري أحمد الشرع - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2025
بوتين خلال لقائه الشرع: روسيا وسوريا تربطهما علاقة خاصة على مدى عقود طويلة
11:08 GMT
وشدد في ختام حديثه على أن "القواعد الروسية في سوريا تأتي في سياق التعاون الاستراتيجي القائم بين البلدين"، وأن "البحث في موسكو قد يشمل تحديد مهامها المستقبلية".

وفي وقت سابق من اليوم، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا وسوريا، تربطهما علاقة خاصة على مدى عقود طويلة، مشيرًا إلى أن علاقات روسيا مع سوريا، استرشدت دائما بمصالح الشعب السوري.

ووصل الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة رسمية لإجراء مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا".
الكرملين: بوتين سيجري محادثات مع الرئيس السوري
إعلام سوري: الشرع يصل إلى روسيا في زيارة رسمية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала