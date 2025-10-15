https://sarabic.ae/20251015/وزير-سوري-سابق-زيارة-الشرع-إلى-موسكو-تؤسس-لشراكات-طويلة-الأمد----1106045205.html
وزير سوري سابق: زيارة الشرع إلى موسكو تؤسس لشراكات طويلة الأمد
وزير سوري سابق: زيارة الشرع إلى موسكو تؤسس لشراكات طويلة الأمد
تناول وزير المصالحة في الحكومة السورية السابقة، علي حيدر، أبعاد زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى موسكو، مشيرا إلى أن "هذه الزيارة تستند إلى قواعد أساسية،...
2025-10-15T17:22+0000
2025-10-15T17:22+0000
2025-10-15T17:22+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0f/1106035177_0:219:3072:1947_1920x0_80_0_0_ba633ee04d0a397067ded6cfb986ca6f.jpg
وأوضح حيدر، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن العلاقات السورية–الروسية "لا ترتبط بالنظام السابق بل بالمصالح والملفات الاستراتيجية للدولة السورية والمنطقة ككل"، مشيرا إلى أن "الزيارة تبحث في ثلاثة ملفات رئيسية، العسكري، والسياسي، والاقتصادي، وكلها تتصل بالدور الروسي التاريخي في سوريا".وأكد حيدر أن "الزيارة تعد مفصلية، ولو لم يتم التوصل إلى نتائج إيجابية لما كانت لتحصل"، مشيرا إلى أنها "تشكل تتويجا للعلاقة بين دمشق وموسكو، وإلى أهمية الدور الروسي كوسيط فاعل في المنطقة، سواء في تخفيف العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، أو في معالجة ملف الشمال مع "قسد"، أو في الجنوب حيث يمكن لروسيا أن تلعب دورا محوريا أيضا، بالإضافة إلى إدارة الخلاف في العلاقة مع الجانب الإسرائيلي".وشدد في ختام حديثه على أن "القواعد الروسية في سوريا تأتي في سياق التعاون الاستراتيجي القائم بين البلدين"، وأن "البحث في موسكو قد يشمل تحديد مهامها المستقبلية".ووصل الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة رسمية لإجراء مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا".الكرملين: بوتين سيجري محادثات مع الرئيس السوريإعلام سوري: الشرع يصل إلى روسيا في زيارة رسمية
https://sarabic.ae/20251015/بث-مباشر-بوتين-يجري-محادثات-مع-الرئيس-السوري-في-موسكو-1106023314.html
وزير سوري سابق: زيارة الشرع إلى موسكو تؤسس لشراكات طويلة الأمد
تناول وزير المصالحة في الحكومة السورية السابقة، علي حيدر، أبعاد زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى موسكو، مشيرا إلى أن "هذه الزيارة تستند إلى قواعد أساسية، أولها طبيعة العلاقات بين الدول التي تقوم على المصالح، إلى جانب المقدمات التي سبقتها من زيارات متبادلة بين المسؤولين في البلدين".
وأوضح حيدر، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن العلاقات السورية–الروسية "لا ترتبط بالنظام السابق بل بالمصالح والملفات الاستراتيجية للدولة السورية والمنطقة ككل"، مشيرا إلى أن "الزيارة تبحث في ثلاثة ملفات رئيسية، العسكري، والسياسي، والاقتصادي، وكلها تتصل بالدور الروسي التاريخي في سوريا".
وفي السياق ذاته، أشار إلى أن "الملف الاقتصادي يشمل العقود السابقة التي أكدت سوريا التزامها بها، ما يشكل أرضية ممتازة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، ويفتح الباب أمام شراكات طويلة الأمد في مجالات الطاقة والنفط والغاز والكهرباء، وضمان حماية الاستثمارات في ظل التحولات الإقليمية وعدم الاستقرار في المنطقة".
وأكد حيدر أن "الزيارة تعد مفصلية، ولو لم يتم التوصل إلى نتائج إيجابية لما كانت لتحصل"، مشيرا إلى أنها "تشكل تتويجا للعلاقة بين دمشق وموسكو، وإلى أهمية الدور الروسي كوسيط فاعل في المنطقة، سواء في تخفيف العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، أو في معالجة ملف الشمال مع "قسد"، أو في الجنوب حيث يمكن لروسيا أن تلعب دورا محوريا أيضا، بالإضافة إلى إدارة الخلاف في العلاقة مع الجانب الإسرائيلي".
وشدد في ختام حديثه على أن "القواعد الروسية في سوريا تأتي في سياق التعاون الاستراتيجي القائم بين البلدين
"، وأن "البحث في موسكو قد يشمل تحديد مهامها المستقبلية".
وفي وقت سابق من اليوم، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا وسوريا، تربطهما علاقة خاصة على مدى عقود طويلة، مشيرًا إلى أن علاقات روسيا مع سوريا، استرشدت دائما بمصالح الشعب السوري.
ووصل الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة رسمية لإجراء مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا".