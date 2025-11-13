https://sarabic.ae/20251113/الشيباني-نجاح-التجربة-السورية-يعتمد-على-التعايش-ونبذ-الطائفية---1107088258.html
ذكر وزير الخارجية السوري في الحكومة الانتقالية أسعد الشيباني، اليوم الخميس، أن نجاح التجربة السورية يعتمد على التعايش ونبذ الطائفية التي زرعها النظام البائد. 13.11.2025, سبوتنيك عربي
وأضاف الشيباني في تصريحات نقلتها وكالة "سانا" السورية، أنه "لا يجب أن نفوت الفرصة السانحة حالياً بالنسبة لسوريا والسوريين، ونعمل على مدار الساعة لتعريف العالم بسوريا الجديدة".وتابع الشيباني: "سوريا منهكة وتمر بمرحلة انتقالية، وهي بحاجة لوقت للتعبير عن نفسها، ونطمح أن تصبح دولة يؤمن بها أبناؤها وألا تكون بعيدة عنه".وقال أيضا: "نعمل على توفير مناخ سياسي صحي ونؤسس لمشاركة الجميع، فسوريا دولة جمهورية تعتمد على الانتخابات، وستكون هناك انتخابات رئاسية وبرلمانية بمشاركة جميع السوريين".وأكد أنه "نعمل على تعزيز التعددية في الحكومة والوزارات والمجتمع، ولقد حافظنا على ثقافة المؤسسات، ونعمل على ترميم الدستور والقوانين".وبدأ وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني زيارة رسمية إلى العاصمة البريطانية لندن، حيث من المرتقب أن يشارك في ندوة حوارية بمعهد تشاتام هاوس اليوم، كما سيشرف على الإعلان عن إطلاق مجلس الأعمال السوري–البريطاني.وفور وصوله شارك الشيباني في مراسم رفع العلم السوري على مبنى السفارة السورية بلندن بحضور عدد كبير من أفراد الجالية السورية، وذلك بعد نحو 14 عاماً من انقطاع العلاقات بين سوريا وبريطانيا.
الشيباني: نجاح التجربة السورية يعتمد على التعايش ونبذ الطائفية
ذكر وزير الخارجية السوري في الحكومة الانتقالية أسعد الشيباني، اليوم الخميس، أن نجاح التجربة السورية يعتمد على التعايش ونبذ الطائفية التي زرعها النظام البائد.
وأضاف الشيباني في تصريحات نقلتها وكالة "سانا" السورية، أنه "لا يجب أن نفوت الفرصة السانحة حالياً بالنسبة لسوريا والسوريين، ونعمل على مدار الساعة لتعريف العالم بسوريا الجديدة".
ووفقا للشيباني، فإنه "خلال 11 شهراً غيّرنا نظرة العالم حول سوريا، وأزلنا المخاوف التي كانت موجودة".
وتابع الشيباني: "سوريا منهكة وتمر بمرحلة انتقالية، وهي بحاجة لوقت للتعبير عن نفسها، ونطمح أن تصبح دولة يؤمن بها أبناؤها وألا تكون بعيدة عنه".
وقال أيضا: "نعمل على توفير مناخ سياسي صحي ونؤسس لمشاركة الجميع، فسوريا دولة جمهورية تعتمد على الانتخابات، وستكون هناك انتخابات رئاسية وبرلمانية بمشاركة جميع السوريين".
وأكد أنه "نعمل على تعزيز التعددية في الحكومة والوزارات والمجتمع، ولقد حافظنا على ثقافة المؤسسات، ونعمل على ترميم الدستور والقوانين".
وأشار الشيباني إلى أن "سفارتنا التي أعدنا فتحها في لندن ستخدم مصالح السوريين ولن تعود مقراً للاستخبارات".
وبدأ وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني زيارة رسمية إلى العاصمة البريطانية لندن، حيث من المرتقب أن يشارك في ندوة حوارية بمعهد تشاتام هاوس اليوم، كما سيشرف على الإعلان عن إطلاق مجلس الأعمال السوري–البريطاني.
وفور وصوله شارك الشيباني في مراسم رفع العلم السوري على مبنى السفارة السورية بلندن بحضور عدد كبير من أفراد الجالية السورية، وذلك بعد نحو 14 عاماً من انقطاع العلاقات بين سوريا وبريطانيا.