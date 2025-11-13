الشيباني: نجاح التجربة السورية يعتمد على التعايش ونبذ الطائفية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
09:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
09:31 GMT
29 د
من الملعب
لبنان يطمح إلى التأهل لنهائيات كأس آسيا وكأس العرب.. والمنافسة تشتعل محليا
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
لماذا لم يفز أديب عربي بجائزة نوبل سوى نجيب محفوظ؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:28 GMT
28 د
شؤون عسكرية
خبير: الصفقة العسكرية بين السودان وباكستان هي رسالة لمن يدعم الميليشيا
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
12:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
هل يتم التوصل لحلول لمواجهة التغير المناخي خلال مؤتمر المناخ "كوب 30"
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
العراق... انطلاق التصويت في الانتخابات البرلمانية وسط مقاطعة التيار الصدري
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
17:34 GMT
25 د
بلا قيود
خبير يتحدث عن أهمية كازاخستان لروسيا
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الكفاءة الأمنية ووعي الضباط و القيادات العسكرية الروسية وراء إحباط مخطط خطف الطائرة ميغ- 31
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
لماذا يحتاج قلب الرجل إلى تمرينات أكثر من المرأة، والذكاء الاصطناعي يقتحم عالم الجريمة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
09:17 GMT
23 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
10:03 GMT
40 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:44 GMT
7 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:49 GMT
11 د
نبض افريقيا
عودة جزئية للحياة في مالي وسط حصار مسلح وأزمة وقود خانقة
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
لغز بداية الضوء والكون وجذور النباتات السرية والعصر الحجري الأمومي
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
أي الحيوانات يمكنه فهم الرياضيات؟ ومن أين تأتي الذرات؟
17:31 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: نظام كييف ليس عنده مربط الحل للنزاع القائم بين روسيا وأوكرانيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اتفاقية ليبية روسية لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الاحتكار
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251113/الشيباني-نجاح-التجربة-السورية-يعتمد-على-التعايش-ونبذ-الطائفية---1107088258.html
الشيباني: نجاح التجربة السورية يعتمد على التعايش ونبذ الطائفية
الشيباني: نجاح التجربة السورية يعتمد على التعايش ونبذ الطائفية
سبوتنيك عربي
ذكر وزير الخارجية السوري في الحكومة الانتقالية أسعد الشيباني، اليوم الخميس، أن نجاح التجربة السورية يعتمد على التعايش ونبذ الطائفية التي زرعها النظام البائد. 13.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-13T17:48+0000
2025-11-13T17:48+0000
أخبار سوريا اليوم
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/1f/1103225498_0:27:1280:747_1920x0_80_0_0_9e39fbbffde8fc19decef3fb03c956a7.jpg
وأضاف الشيباني في تصريحات نقلتها وكالة "سانا" السورية، أنه "لا يجب أن نفوت الفرصة السانحة حالياً بالنسبة لسوريا والسوريين، ونعمل على مدار الساعة لتعريف العالم بسوريا الجديدة".وتابع الشيباني: "سوريا منهكة وتمر بمرحلة انتقالية، وهي بحاجة لوقت للتعبير عن نفسها، ونطمح أن تصبح دولة يؤمن بها أبناؤها وألا تكون بعيدة عنه".وقال أيضا: "نعمل على توفير مناخ سياسي صحي ونؤسس لمشاركة الجميع، فسوريا دولة جمهورية تعتمد على الانتخابات، وستكون هناك انتخابات رئاسية وبرلمانية بمشاركة جميع السوريين".وأكد أنه "نعمل على تعزيز التعددية في الحكومة والوزارات والمجتمع، ولقد حافظنا على ثقافة المؤسسات، ونعمل على ترميم الدستور والقوانين".وبدأ وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني زيارة رسمية إلى العاصمة البريطانية لندن، حيث من المرتقب أن يشارك في ندوة حوارية بمعهد تشاتام هاوس اليوم، كما سيشرف على الإعلان عن إطلاق مجلس الأعمال السوري–البريطاني.وفور وصوله شارك الشيباني في مراسم رفع العلم السوري على مبنى السفارة السورية بلندن بحضور عدد كبير من أفراد الجالية السورية، وذلك بعد نحو 14 عاماً من انقطاع العلاقات بين سوريا وبريطانيا.
https://sarabic.ae/20251113/بعثة-صندوق-النقد-الدولي-تعتزم-مناقشة-أولويات-الإصلاح-الاقتصادي-في-سوريا-1107088082.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/1f/1103225498_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_5e4f755b4edc58b49388af71b6bc6bea.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, العالم, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, العالم, العالم العربي

الشيباني: نجاح التجربة السورية يعتمد على التعايش ونبذ الطائفية

17:48 GMT 13.11.2025
© Photo / SANAوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني
وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2025
© Photo / SANA
تابعنا عبر
ذكر وزير الخارجية السوري في الحكومة الانتقالية أسعد الشيباني، اليوم الخميس، أن نجاح التجربة السورية يعتمد على التعايش ونبذ الطائفية التي زرعها النظام البائد.
وأضاف الشيباني في تصريحات نقلتها وكالة "سانا" السورية، أنه "لا يجب أن نفوت الفرصة السانحة حالياً بالنسبة لسوريا والسوريين، ونعمل على مدار الساعة لتعريف العالم بسوريا الجديدة".
ووفقا للشيباني، فإنه "خلال 11 شهراً غيّرنا نظرة العالم حول سوريا، وأزلنا المخاوف التي كانت موجودة".
وتابع الشيباني: "سوريا منهكة وتمر بمرحلة انتقالية، وهي بحاجة لوقت للتعبير عن نفسها، ونطمح أن تصبح دولة يؤمن بها أبناؤها وألا تكون بعيدة عنه".
وقال أيضا: "نعمل على توفير مناخ سياسي صحي ونؤسس لمشاركة الجميع، فسوريا دولة جمهورية تعتمد على الانتخابات، وستكون هناك انتخابات رئاسية وبرلمانية بمشاركة جميع السوريين".
صندوق النقد الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2025
بعثة صندوق النقد الدولي تعتزم مناقشة أولويات الإصلاح الاقتصادي في سوريا
17:21 GMT
وأكد أنه "نعمل على تعزيز التعددية في الحكومة والوزارات والمجتمع، ولقد حافظنا على ثقافة المؤسسات، ونعمل على ترميم الدستور والقوانين".

وأشار الشيباني إلى أن "سفارتنا التي أعدنا فتحها في لندن ستخدم مصالح السوريين ولن تعود مقراً للاستخبارات".

وبدأ وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني زيارة رسمية إلى العاصمة البريطانية لندن، حيث من المرتقب أن يشارك في ندوة حوارية بمعهد تشاتام هاوس اليوم، كما سيشرف على الإعلان عن إطلاق مجلس الأعمال السوري–البريطاني.
وفور وصوله شارك الشيباني في مراسم رفع العلم السوري على مبنى السفارة السورية بلندن بحضور عدد كبير من أفراد الجالية السورية، وذلك بعد نحو 14 عاماً من انقطاع العلاقات بين سوريا وبريطانيا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала