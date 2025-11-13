عربي
أمساليوم
بث مباشر
بعثة صندوق النقد الدولي تعتزم مناقشة أولويات الإصلاح الاقتصادي في سوريا
صرحت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، اليوم الخميس، أن بعثة صندوق النقد الدولي زارت سوريا في الأسبوع الجاري، لمناقشة أولويات الإصلاح الاقتصادي واحتياجات المساعدة الفنية.
وقالت كوزاك في تصريحات للصحفيين: "هذا الأسبوع، زارت بعثة من صندوق النقد الدولي دمشق، وكانت هناك لمناقشة أولويات الإصلاح الاقتصادي للسلطات واحتياجات المساعدة الفنية للفترة المقبلة".
وأكدت دعم صندوق النقد الدولي لجهود التعافي في سوريا وأهمية المساعدة الدولية.
القائمة المختصرة كرم المصري / مأساة سوريا التي لا تنتهي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2025
البنك الدولي يكشف تكلفة إعادة إعمار سوريا
21 أكتوبر, 15:03 GMT
وأضافت: "ستحتاج سوريا إلى مساعدة دولية كبيرة لإعادة تأهيل الاقتصاد، وتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة، وإعادة بناء المؤسسات والبنية التحتية الأساسية".
وصرح وزير المالية في الحكومة السورية المؤقتة، محمد يسر برنية، في أكتوبر/ تشرين الأول 2025 بأن بلاده لا تنوي اقتراض أموال من صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي في المستقبل القريب.
