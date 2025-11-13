https://sarabic.ae/20251113/بعثة-صندوق-النقد-الدولي-تعتزم-مناقشة-أولويات-الإصلاح-الاقتصادي-في-سوريا-1107088082.html
بعثة صندوق النقد الدولي تعتزم مناقشة أولويات الإصلاح الاقتصادي في سوريا
وقالت كوزاك في تصريحات للصحفيين: "هذا الأسبوع، زارت بعثة من صندوق النقد الدولي دمشق، وكانت هناك لمناقشة أولويات الإصلاح الاقتصادي للسلطات واحتياجات المساعدة الفنية للفترة المقبلة".وأكدت دعم صندوق النقد الدولي لجهود التعافي في سوريا وأهمية المساعدة الدولية.وصرح وزير المالية في الحكومة السورية المؤقتة، محمد يسر برنية، في أكتوبر/ تشرين الأول 2025 بأن بلاده لا تنوي اقتراض أموال من صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي في المستقبل القريب.
صرحت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، اليوم الخميس، أن بعثة صندوق النقد الدولي زارت سوريا في الأسبوع الجاري، لمناقشة أولويات الإصلاح الاقتصادي واحتياجات المساعدة الفنية.
وقالت كوزاك في تصريحات للصحفيين: "هذا الأسبوع، زارت بعثة من صندوق النقد الدولي دمشق، وكانت هناك لمناقشة أولويات الإصلاح الاقتصادي للسلطات واحتياجات المساعدة الفنية للفترة المقبلة".
وأكدت دعم صندوق النقد الدولي لجهود التعافي في سوريا وأهمية المساعدة الدولية.
وأضافت: "ستحتاج سوريا إلى مساعدة دولية كبيرة لإعادة تأهيل الاقتصاد، وتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة، وإعادة بناء المؤسسات والبنية التحتية الأساسية".
وصرح وزير المالية في الحكومة السورية المؤقتة، محمد يسر برنية، في أكتوبر/ تشرين الأول 2025 بأن بلاده لا تنوي اقتراض أموال من صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي في المستقبل القريب.