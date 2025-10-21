https://sarabic.ae/20251021/البنك-الدولي-يكشف-تكلفة-إعادة-إعمار-سوريا--1106249047.html

البنك الدولي يكشف تكلفة إعادة إعمار سوريا

سبوتنيك عربي

قدّر البنك الدولي تكلفة إعادة إعمار سوريا بنحو 216 مليار دولار أمريكي، وذلك بعد أكثر من 13 عامًا من النزاع، مؤكدا أن "عملية إعادة الإعمار في سوريا ستتطلب... 21.10.2025, سبوتنيك عربي

وكشف البنك الدولي، في تقرير أصدره اليوم الثلاثاء: "تُقدَّر تكاليف إعادة إعمار سوريا بنحو 216 مليار دولار أمريكي بعد أكثر من ثلاثة عشر عامًا من الصراع"، مشيرا إلى أن "تقييم الأضرار المادية وإعادة الإعمار في سوريا يغطي الفترة بين عامي 2011 – 2024".وأكد أن "عملية إعادة الإعمار في سوريا ستتطلب استجابة دولية منسقة تشمل دعم المؤسسات العامة، وإعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية، وتحسين الخدمات الأساسية"، مشيرًا إلى أن "التعافي الاقتصادي سيظل هشًا ما لم تُعالج الأسباب الجذرية للصراع".وأضاف: "الاقتصاد السوري انكمش بنسبة 1.5 في المئة خلال عام 2024"، متوقعًا "نموًا طفيفًا بنسبة 1 بالمئة في عام 2025 مع استمرار القيود الأمنية ونقص السيولة وتعليق جزء من المساعدات الخارجية".وفي 10 حزيران /يونيو الماضي، أعلن صندوق النقد الدولي عزمه تطوير خارطة طريق للمؤسسات الاقتصادية السورية.وشهدت سوريا منذ عام 2011 نزاعا مدمرا، تسبب في تحديات اقتصادية جمة، أثرت بعمق على كافة جوانب الحياة والبنية التحتية، مما خلق واقعًا معقدًا يتطلب حلولًا استثنائية.وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أُعلن أحمد الشرع، رئيس الإدارة السورية الجديدة، رئيسًا انتقاليًا للبلاد.

