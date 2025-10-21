عربي
فانس: إذا لم تسلم "حماس" سلاحها فأمور سيئة ستحصل
أمساليوم
بث مباشر
البنك الدولي يكشف تكلفة إعادة إعمار سوريا
البنك الدولي يكشف تكلفة إعادة إعمار سوريا
سبوتنيك عربي
قدّر البنك الدولي تكلفة إعادة إعمار سوريا بنحو 216 مليار دولار أمريكي، وذلك بعد أكثر من 13 عامًا من النزاع، مؤكدا أن "عملية إعادة الإعمار في سوريا ستتطلب... 21.10.2025, سبوتنيك عربي
وكشف البنك الدولي، في تقرير أصدره اليوم الثلاثاء: "تُقدَّر تكاليف إعادة إعمار سوريا بنحو 216 مليار دولار أمريكي بعد أكثر من ثلاثة عشر عامًا من الصراع"، مشيرا إلى أن "تقييم الأضرار المادية وإعادة الإعمار في سوريا يغطي الفترة بين عامي 2011 – 2024".وأكد أن "عملية إعادة الإعمار في سوريا ستتطلب استجابة دولية منسقة تشمل دعم المؤسسات العامة، وإعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية، وتحسين الخدمات الأساسية"، مشيرًا إلى أن "التعافي الاقتصادي سيظل هشًا ما لم تُعالج الأسباب الجذرية للصراع".وأضاف: "الاقتصاد السوري انكمش بنسبة 1.5 في المئة خلال عام 2024"، متوقعًا "نموًا طفيفًا بنسبة 1 بالمئة في عام 2025 مع استمرار القيود الأمنية ونقص السيولة وتعليق جزء من المساعدات الخارجية".وفي 10 حزيران /يونيو الماضي، أعلن صندوق النقد الدولي عزمه تطوير خارطة طريق للمؤسسات الاقتصادية السورية.وشهدت سوريا منذ عام 2011 نزاعا مدمرا، تسبب في تحديات اقتصادية جمة، أثرت بعمق على كافة جوانب الحياة والبنية التحتية، مما خلق واقعًا معقدًا يتطلب حلولًا استثنائية.وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أُعلن أحمد الشرع، رئيس الإدارة السورية الجديدة، رئيسًا انتقاليًا للبلاد.
البنك الدولي يكشف تكلفة إعادة إعمار سوريا

15:03 GMT 21.10.2025
قدّر البنك الدولي تكلفة إعادة إعمار سوريا بنحو 216 مليار دولار أمريكي، وذلك بعد أكثر من 13 عامًا من النزاع، مؤكدا أن "عملية إعادة الإعمار في سوريا ستتطلب استجابة دولية منسقة".
وكشف البنك الدولي، في تقرير أصدره اليوم الثلاثاء: "تُقدَّر تكاليف إعادة إعمار سوريا بنحو 216 مليار دولار أمريكي بعد أكثر من ثلاثة عشر عامًا من الصراع"، مشيرا إلى أن "تقييم الأضرار المادية وإعادة الإعمار في سوريا يغطي الفترة بين عامي 2011 – 2024".

وأوضح أن "تقديرات إعادة الإعمار تشمل 82 مليار دولار للبنية التحتية الأساسية مثل الطرق، وشبكات الكهرباء، والمياه، و75 مليار دولار للمباني السكنية، و59 مليار دولار للمباني غير السكنية بما في ذلك المدارس والمستشفيات والمنشآت العامة".

ساحة الأمويين بدمشق، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2025
وزير المالية السوري: سوريا مستعدة لمنح روسيا "فرصا هائلة" لدعم إعادة الإعمار
15 أكتوبر, 20:31 GMT
وأكد أن "عملية إعادة الإعمار في سوريا ستتطلب استجابة دولية منسقة تشمل دعم المؤسسات العامة، وإعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية، وتحسين الخدمات الأساسية"، مشيرًا إلى أن "التعافي الاقتصادي سيظل هشًا ما لم تُعالج الأسباب الجذرية للصراع".
وأشار البنك الدولي إلى أن "الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لسوريا انخفض من 67.5 مليار دولار في عام 2011 إلى 21.4 مليار دولار في عام 2024، ما يعكس تدهورًا اقتصاديًا حادًا نتيجة الصراع الطويل والعقوبات وتراجع الإنتاج المحلي".
وأضاف: "الاقتصاد السوري انكمش بنسبة 1.5 في المئة خلال عام 2024"، متوقعًا "نموًا طفيفًا بنسبة 1 بالمئة في عام 2025 مع استمرار القيود الأمنية ونقص السيولة وتعليق جزء من المساعدات الخارجية".
الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2025
أحمد الشرع يكشف عن تكلفة إعادة الإعمار في سوريا
14 أكتوبر, 13:40 GMT
وفي 10 حزيران /يونيو الماضي، أعلن صندوق النقد الدولي عزمه تطوير خارطة طريق للمؤسسات الاقتصادية السورية.
وكانت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، أكدت في 22 أيار/مايو الماضي، أن "رفع العقوبات عن سوريا سيساعدها على تجاوز الصعوبات الاقتصادية الحالية، وتسريع عملية التعافي، وذلك نظرا لحاجة دمشق إلى مساعدات خارجية كبيرة".
وشهدت سوريا منذ عام 2011 نزاعا مدمرا، تسبب في تحديات اقتصادية جمة، أثرت بعمق على كافة جوانب الحياة والبنية التحتية، مما خلق واقعًا معقدًا يتطلب حلولًا استثنائية.
أجواء عيد الميلاد في سوريا 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2025
بعد رفع العقوبات...ما إمكانية بدء "إعادة الإعمار" في سوريا؟
22 مايو, 14:47 GMT
وكانت المعارضة السورية المسلحة، بقيادة أحمد الشرع، قد تمكنت من دخول العاصمة دمشق، يوم 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، والسيطرة على مفاصل الدولة، بعد رحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أُعلن أحمد الشرع، رئيس الإدارة السورية الجديدة، رئيسًا انتقاليًا للبلاد.
