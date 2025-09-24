https://sarabic.ae/20250924/الأمم-المتحدة-مليون-لاجئ-سوري-عادوا-إلى-بلادهم-1105222578.html
الأمم المتحدة: مليون لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم
الأمم المتحدة: مليون لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم
أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أن مليون لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم منذ رحيل حكومة الرئيس السابق الرئيس بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، داعية إلى... 24.09.2025, سبوتنيك عربي
وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، في بيان رسمي، إن "مليون لاجئ سوري عادوا إلى وطنهم خلال الأشهر التسعة الماضية، منذ سقوط حكومة بشار الأسد في الثامن من ديسمبر 2024".ووصفت المفوضية هذه الأرقام بأنها تعكس آمالاً كبيرة لدى السوريين ببدء مرحلة جديدة من الاستقرار، لكنها شدّدت في الوقت نفسه على أن العائدين يواجهون تحديات جسيمة، أبرزها دمار البنى التحتية، وغياب الخدمات الأساسية، وقلّة فرص العمل، فضلاً عن استمرار حالة عدم الاستقرار الأمني في بعض المناطق.ونقل البيان عن المفوض السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، قوله: "لقد عانى السوريون كثيراً خلال السنوات الـ14 الماضية، وما زال الأضعف بينهم بحاجة ماسة إلى الحماية والمساعدة".وأشار غراندي إلى أن استطلاعاً أجرته المفوضية مؤخراً في دول مثل الأردن ولبنان ومصر والعراق، أظهر أن 80% من اللاجئين السوريين يرغبون في العودة إلى بلادهم يوماً ما، فيما عبّر 18% منهم عن نيتهم العودة خلال العام المقبل.غير أن البيان أبدى قلقاً من تراجع التمويل الدولي اللازم لدعم هذه الجهود، داعياً المجتمع الدولي إلى "توفير دعم أكبر للمساعدة في إنهاء معاناة ملايين السوريين، وتمكينهم من إعادة بناء حياتهم ووطنهم".
الأمم المتحدة: مليون لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم
19:51 GMT 24.09.2025 (تم التحديث: 20:01 GMT 24.09.2025)
أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أن مليون لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم منذ رحيل حكومة الرئيس السابق الرئيس بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، داعية إلى تقديم دعم أكبر لتسهيل عودة المزيد من اللاجئين والنازحين.
وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، في بيان رسمي، إن "مليون لاجئ سوري عادوا إلى وطنهم خلال الأشهر التسعة الماضية، منذ سقوط حكومة بشار الأسد في الثامن من ديسمبر 2024".
وبحسب المفوضية، فقد عاد أيضاً نحو 1.8 مليون نازح داخلياً إلى مناطقهم الأصلية داخل سوريا، بعد سنوات من النزوح الذي سبّبته الحرب المستمرة منذ 14 عاماً.
ووصفت المفوضية هذه الأرقام بأنها تعكس آمالاً كبيرة لدى السوريين ببدء مرحلة جديدة من الاستقرار
، لكنها شدّدت في الوقت نفسه على أن العائدين يواجهون تحديات جسيمة، أبرزها دمار البنى التحتية، وغياب الخدمات الأساسية، وقلّة فرص العمل، فضلاً عن استمرار حالة عدم الاستقرار الأمني في بعض المناطق.
ويُقدَّر عدد النازحين داخل سوريا حالياً بأكثر من سبعة ملايين شخص، في حين لا يزال أكثر من 4.5 مليون لاجئ سوري في دول اللجوء دون عودة.
ونقل البيان عن المفوض السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، قوله: "لقد عانى السوريون كثيراً خلال السنوات الـ14 الماضية
، وما زال الأضعف بينهم بحاجة ماسة إلى الحماية والمساعدة".
وأشار غراندي إلى أن استطلاعاً أجرته المفوضية مؤخراً في دول مثل الأردن ولبنان ومصر والعراق، أظهر أن 80% من اللاجئين السوريين
يرغبون في العودة إلى بلادهم يوماً ما، فيما عبّر 18% منهم عن نيتهم العودة خلال العام المقبل.
وأكدت المفوضية أن تحقيق "العودة المستدامة وإعادة الاندماج" يتطلب استثمارات كبيرة في المناطق التي يعود إليها اللاجئون، معتبرة أن الأزمة تمثل "فرصة نادرة" لحل واحدة من أكبر أزمات النزوح في العالم.
غير أن البيان أبدى قلقاً من تراجع التمويل الدولي اللازم لدعم هذه الجهود، داعياً المجتمع الدولي إلى "توفير دعم أكبر للمساعدة في إنهاء معاناة ملايين السوريين، وتمكينهم من إعادة بناء حياتهم ووطنهم".