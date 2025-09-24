الأمم المتحدة: مليون لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
08:18 GMT
6 د
مساحة حرة
كيف تؤثر العقوبات الأمريكية ضد روسيا على الاقتصاد الأمريكي
08:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
08:53 GMT
7 د
نبض افريقيا
فرنسا تجمد تعاونها الأمني مع مالي، تنازع على الفوز في الانتخابات الرئاسية في ملاوي وسط توتر سياسي
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:48 GMT
8 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
من الملعب
كرة القدم السورية على أعتاب فجر جديد... وبرشلونة يكتسح خيتافي
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
11:30 GMT
30 د
خطوط التماس
أثر المشرق على الغرب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:30 GMT
12 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:42 GMT
18 د
بلا قيود
خبير: بعد موجة الاعترافات الدولية الجديدة بفلسطين نتنياهو يفكر بإعلان ضم مناطق في الضفة الغربية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لملاحقة داعش.. العراق وسوريا يعيدان رسم معادلة السيطرة الحدودية
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب عالميا.. أسبابه وكيف يلقي ظلاله على السوق العربي
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
من الملعب
كرة القدم السورية على أعتاب فجر جديد... وبرشلونة يكتسح خيتافي
09:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
11:03 GMT
14 د
ملفات ساخنة
لملاحقة داعش.. العراق وسوريا يعيدان رسم معادلة السيطرة الحدودية
11:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
مساحة حرة
ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب عالميا.. أسبابه وكيف يلقي ظلاله على السوق العربي
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:03 GMT
18 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
16:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: سيناء ليست بديلاً لفلسطين.. القاهرة تسد الطرق أمام مخططات التهجير القسري للفلسطينيين
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول: الاعتراف بدولة فلسطين يعكس تحولا في الموقف الدولي من القضية
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
علم الكم ثورة قادمة وأرقام سحرية للذرات وأدمغة مختبرية قد تطور وعيا والذكاء الصناعي يزور ذكرياتنا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250924/الأمم-المتحدة-مليون-لاجئ-سوري-عادوا-إلى-بلادهم-1105222578.html
الأمم المتحدة: مليون لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم
الأمم المتحدة: مليون لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم
سبوتنيك عربي
أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أن مليون لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم منذ رحيل حكومة الرئيس السابق الرئيس بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، داعية إلى... 24.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-24T19:51+0000
2025-09-24T20:01+0000
العالم
أخبار العالم الآن
حول العالم
أخبار سوريا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103421/86/1034218669_0:103:4764:2783_1920x0_80_0_0_c31f4c991c3aa04f5e04771cebf2ecf7.jpg
وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، في بيان رسمي، إن "مليون لاجئ سوري عادوا إلى وطنهم خلال الأشهر التسعة الماضية، منذ سقوط حكومة بشار الأسد في الثامن من ديسمبر 2024".ووصفت المفوضية هذه الأرقام بأنها تعكس آمالاً كبيرة لدى السوريين ببدء مرحلة جديدة من الاستقرار، لكنها شدّدت في الوقت نفسه على أن العائدين يواجهون تحديات جسيمة، أبرزها دمار البنى التحتية، وغياب الخدمات الأساسية، وقلّة فرص العمل، فضلاً عن استمرار حالة عدم الاستقرار الأمني في بعض المناطق.ونقل البيان عن المفوض السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، قوله: "لقد عانى السوريون كثيراً خلال السنوات الـ14 الماضية، وما زال الأضعف بينهم بحاجة ماسة إلى الحماية والمساعدة".وأشار غراندي إلى أن استطلاعاً أجرته المفوضية مؤخراً في دول مثل الأردن ولبنان ومصر والعراق، أظهر أن 80% من اللاجئين السوريين يرغبون في العودة إلى بلادهم يوماً ما، فيما عبّر 18% منهم عن نيتهم العودة خلال العام المقبل.غير أن البيان أبدى قلقاً من تراجع التمويل الدولي اللازم لدعم هذه الجهود، داعياً المجتمع الدولي إلى "توفير دعم أكبر للمساعدة في إنهاء معاناة ملايين السوريين، وتمكينهم من إعادة بناء حياتهم ووطنهم".
https://sarabic.ae/20250924/بملايين-الدولاراتاتفاق-سعودي-قطري-لدعم-سوريا-1105220335.html
https://sarabic.ae/20250924/المبعوث-الأمريكي-سوريا-وإسرائيل-تقتربان-من-إبرام-اتفاق-خفض-التصعيد-1105193716.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103421/86/1034218669_458:0:4306:2886_1920x0_80_0_0_19e01fe489d577d9f73689ffc77b807b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, حول العالم, أخبار سوريا اليوم
العالم, أخبار العالم الآن, حول العالم, أخبار سوريا اليوم

الأمم المتحدة: مليون لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم

19:51 GMT 24.09.2025 (تم التحديث: 20:01 GMT 24.09.2025)
© Sputnik . Tareq al-Hasaniyahعودة 16 ألف عائلة مُهجّرة لبلداتها شرقي درعا خلال يومين
عودة 16 ألف عائلة مُهجّرة لبلداتها شرقي درعا خلال يومين - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2025
© Sputnik . Tareq al-Hasaniyah
تابعنا عبر
أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أن مليون لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم منذ رحيل حكومة الرئيس السابق الرئيس بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، داعية إلى تقديم دعم أكبر لتسهيل عودة المزيد من اللاجئين والنازحين.
وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، في بيان رسمي، إن "مليون لاجئ سوري عادوا إلى وطنهم خلال الأشهر التسعة الماضية، منذ سقوط حكومة بشار الأسد في الثامن من ديسمبر 2024".
وبحسب المفوضية، فقد عاد أيضاً نحو 1.8 مليون نازح داخلياً إلى مناطقهم الأصلية داخل سوريا، بعد سنوات من النزوح الذي سبّبته الحرب المستمرة منذ 14 عاماً.
اتفاق سعودي قطري لدعم سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2025
بملايين الدولارات...اتفاق سعودي قطري لدعم سوريا
18:43 GMT
ووصفت المفوضية هذه الأرقام بأنها تعكس آمالاً كبيرة لدى السوريين ببدء مرحلة جديدة من الاستقرار، لكنها شدّدت في الوقت نفسه على أن العائدين يواجهون تحديات جسيمة، أبرزها دمار البنى التحتية، وغياب الخدمات الأساسية، وقلّة فرص العمل، فضلاً عن استمرار حالة عدم الاستقرار الأمني في بعض المناطق.
ويُقدَّر عدد النازحين داخل سوريا حالياً بأكثر من سبعة ملايين شخص، في حين لا يزال أكثر من 4.5 مليون لاجئ سوري في دول اللجوء دون عودة.
ونقل البيان عن المفوض السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، قوله: "لقد عانى السوريون كثيراً خلال السنوات الـ14 الماضية، وما زال الأضعف بينهم بحاجة ماسة إلى الحماية والمساعدة".
وصول المبعوث الأمريكي إلى لبنان توم باراك، ونائبته مورغان أورتاغوس - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2025
المبعوث الأمريكي: سوريا وإسرائيل تقتربان من إبرام اتفاق "خفض التصعيد"
07:13 GMT
وأشار غراندي إلى أن استطلاعاً أجرته المفوضية مؤخراً في دول مثل الأردن ولبنان ومصر والعراق، أظهر أن 80% من اللاجئين السوريين يرغبون في العودة إلى بلادهم يوماً ما، فيما عبّر 18% منهم عن نيتهم العودة خلال العام المقبل.
وأكدت المفوضية أن تحقيق "العودة المستدامة وإعادة الاندماج" يتطلب استثمارات كبيرة في المناطق التي يعود إليها اللاجئون، معتبرة أن الأزمة تمثل "فرصة نادرة" لحل واحدة من أكبر أزمات النزوح في العالم.
غير أن البيان أبدى قلقاً من تراجع التمويل الدولي اللازم لدعم هذه الجهود، داعياً المجتمع الدولي إلى "توفير دعم أكبر للمساعدة في إنهاء معاناة ملايين السوريين، وتمكينهم من إعادة بناء حياتهم ووطنهم".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала