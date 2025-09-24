https://sarabic.ae/20250924/الأمم-المتحدة-مليون-لاجئ-سوري-عادوا-إلى-بلادهم-1105222578.html

الأمم المتحدة: مليون لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم

الأمم المتحدة: مليون لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أن مليون لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم منذ رحيل حكومة الرئيس السابق الرئيس بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، داعية إلى... 24.09.2025, سبوتنيك عربي

وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، في بيان رسمي، إن "مليون لاجئ سوري عادوا إلى وطنهم خلال الأشهر التسعة الماضية، منذ سقوط حكومة بشار الأسد في الثامن من ديسمبر 2024".ووصفت المفوضية هذه الأرقام بأنها تعكس آمالاً كبيرة لدى السوريين ببدء مرحلة جديدة من الاستقرار، لكنها شدّدت في الوقت نفسه على أن العائدين يواجهون تحديات جسيمة، أبرزها دمار البنى التحتية، وغياب الخدمات الأساسية، وقلّة فرص العمل، فضلاً عن استمرار حالة عدم الاستقرار الأمني في بعض المناطق.ونقل البيان عن المفوض السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، قوله: "لقد عانى السوريون كثيراً خلال السنوات الـ14 الماضية، وما زال الأضعف بينهم بحاجة ماسة إلى الحماية والمساعدة".وأشار غراندي إلى أن استطلاعاً أجرته المفوضية مؤخراً في دول مثل الأردن ولبنان ومصر والعراق، أظهر أن 80% من اللاجئين السوريين يرغبون في العودة إلى بلادهم يوماً ما، فيما عبّر 18% منهم عن نيتهم العودة خلال العام المقبل.غير أن البيان أبدى قلقاً من تراجع التمويل الدولي اللازم لدعم هذه الجهود، داعياً المجتمع الدولي إلى "توفير دعم أكبر للمساعدة في إنهاء معاناة ملايين السوريين، وتمكينهم من إعادة بناء حياتهم ووطنهم".

