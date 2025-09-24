https://sarabic.ae/20250924/بملايين-الدولاراتاتفاق-سعودي-قطري-لدعم-سوريا-1105220335.html

بملايين الدولارات...اتفاق سعودي قطري لدعم سوريا

بملايين الدولارات...اتفاق سعودي قطري لدعم سوريا

سبوتنيك عربي

أعلنت المملكة العربية السعودية ودولة قطر عن توقيع اتفاق مشترك لتقديم دعم مالي بقيمة 89 مليون دولار إلى الجمهورية العربية السورية، يُخصص لصرف رواتب العاملين في... 24.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-24T18:43+0000

2025-09-24T18:43+0000

2025-09-24T18:43+0000

أخبار سوريا اليوم

السعودية

أخبار السعودية اليوم

قطر

العالم

العالم العربي

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/18/1105220593_0:0:866:487_1920x0_80_0_0_70bd6d9ef3dd6a1b01a651c3c1d3e590.png

ويهدف هذا الدعم إلى تعزيز الشمول المالي ودفع عجلة التنمية المستدامة، إضافة إلى دعم جهود التعافي الاقتصادي في سوريا.كما وقّعت السعودية وسوريا، في أغسطس/آب الماضي، 7 صفقات في مجال الطاقة، في خطوة من شأنها تعزيز التعاون بين البلدين، والإسهام بدعم تطوير قطاع الطاقة في سوريا، في مجالات الكهرباء والنفط والغاز.وتتضمن الاتفاقية ومذكرات التفاهم، بحسب منصة "الطاقة"، التعاون في مشاريع الكهرباء ومحطات النقل والتوزيع والمسوحات الجيوفيزيائية والجيولوجية وخدمات الحقول النفطية وحفر الآبار وصيانتها والتدريب الفني، وتطوير الأيدي العاملة وتقديم الحلول المتكاملة لتطوير حقول النفط والغاز وإدارتها.وفي يوليو/ تموز الماضي، وقّعت السعودية، اتفاقيات استثمارية مع سوريا، تتجاوز قيمتها 5 مليارات دولار، في خطوة تهدف إلى دعم التعافي الاقتصادي لسوريا، وذلك خلال زيارة وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح ، إلى العاصمة السورية دمشق، على رأس وفد يضم أكثر من 150 ممثلا عن القطاعين الحكومي والخاص.وكانت وزارة الاستثمارات السعودية ذكرت في وقت سابق أن الاستثمارات ستغطي قطاعات حيوية واستراتيجية، بما في ذلك: العقارات، والبنية التحتية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنقل والخدمات اللوجستية، والصناعة، والسياحة، والطاقة، والتجارة والاستثمار، والرعاية الصحية، والموارد البشرية، والخدمات المالية.

https://sarabic.ae/20250829/من-النفط-إلى-الكهرباء7-صفقات-ضخمة-في-مجال-الطاقة-بين-السعودية-وسوريا--1104262357.html

https://sarabic.ae/20250907/بتوجيه-من-الملك-سلمان-السعودية-تطلق-برامج-إنسانية-وتنموية-في-سوريا-صور-1104586277.html

السعودية

قطر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار سوريا اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, قطر, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن