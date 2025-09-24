عربي
18:43 GMT 24.09.2025
اتفاق سعودي قطري لدعم سوريا
بملايين الدولارات...اتفاق سعودي قطري لدعم سوريا
أعلنت المملكة العربية السعودية ودولة قطر عن توقيع اتفاق مشترك لتقديم دعم مالي بقيمة 89 مليون دولار إلى الجمهورية العربية السورية، يُخصص لصرف رواتب العاملين في القطاع العام لمدة ثلاثة أشهر.
ويهدف هذا الدعم إلى تعزيز الشمول المالي ودفع عجلة التنمية المستدامة، إضافة إلى دعم جهود التعافي الاقتصادي في سوريا.
ويأتي الاتفاق في سياق سلسلة من المبادرات التنموية بين السعودية وسوريا، حيث قدّمت السعودية في 11 سبتمبر/ أيلول الجاري، منحة نفطية لسوريا تشمل 1.65 مليون برميل من البترول الخام، عبر الصندوق السعودي للتنمية.
من النفط إلى الكهرباء...7 صفقات طاقة ضخمة بين السعودية وسوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2025
من النفط إلى الكهرباء...7 صفقات ضخمة في مجال الطاقة بين السعودية وسوريا
29 أغسطس, 08:58 GMT
كما وقّعت السعودية وسوريا، في أغسطس/آب الماضي، 7 صفقات في مجال الطاقة، في خطوة من شأنها تعزيز التعاون بين البلدين، والإسهام بدعم تطوير قطاع الطاقة في سوريا، في مجالات الكهرباء والنفط والغاز.
وتم توقيع اتفاقية و6 مذكرات تفاهم في مجالات الطاقة المختلفة بين عدد من الشركات السعودية ووزارة الطاقة السورية، بإشراف وزارة الطاقة السعودية، وذلك على هامش مشاركة المملكة في معرض دمشق الدولي.
وتتضمن الاتفاقية ومذكرات التفاهم، بحسب منصة "الطاقة"، التعاون في مشاريع الكهرباء ومحطات النقل والتوزيع والمسوحات الجيوفيزيائية والجيولوجية وخدمات الحقول النفطية وحفر الآبار وصيانتها والتدريب الفني، وتطوير الأيدي العاملة وتقديم الحلول المتكاملة لتطوير حقول النفط والغاز وإدارتها.
العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2025
بتوجيه من الملك سلمان.. السعودية تطلق برامج إنسانية وتنموية في سوريا.. صور
7 سبتمبر, 07:10 GMT
وفي يوليو/ تموز الماضي، وقّعت السعودية، اتفاقيات استثمارية مع سوريا، تتجاوز قيمتها 5 مليارات دولار، في خطوة تهدف إلى دعم التعافي الاقتصادي لسوريا، وذلك خلال زيارة وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح ، إلى العاصمة السورية دمشق، على رأس وفد يضم أكثر من 150 ممثلا عن القطاعين الحكومي والخاص.
وكانت وزارة الاستثمارات السعودية ذكرت في وقت سابق أن الاستثمارات ستغطي قطاعات حيوية واستراتيجية، بما في ذلك: العقارات، والبنية التحتية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنقل والخدمات اللوجستية، والصناعة، والسياحة، والطاقة، والتجارة والاستثمار، والرعاية الصحية، والموارد البشرية، والخدمات المالية.
