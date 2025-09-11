https://sarabic.ae/20250911/السعودية-توقع-اتفاقية-مع-سوريا-لتوريد-165-مليون-برميل-نفط-خام-1104737352.html

السعودية توقع اتفاقية مع سوريا لتوريد 1.65 مليون برميل نفط خام

السعودية توقع اتفاقية مع سوريا لتوريد 1.65 مليون برميل نفط خام

سبوتنيك عربي

وقّعت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، اتفاقية مع سوريا، لتوريد 1.65 مليون برميل من النفط الخام، في خطوة تهدف إلى دعم قطاع الطاقة السوري. 11.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-11T11:10+0000

2025-09-11T11:10+0000

2025-09-11T11:10+0000

أخبار السعودية اليوم

أخبار سوريا اليوم

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/07/1102428432_0:0:2872:1617_1920x0_80_0_0_f60633522b1d347f522bfd3a0617b9a1.jpg

وستضمن الاتفاقية استمرارية تشغيل مصفاة بانياس، ما يعزز استقرار إمدادات الطاقة في سوريا، وفقا لقناة "العربية".وكانت وزارة الاستثمارات السعودية ذكرت، في وقت سابق، أن الاستثمارات ستغطي قطاعات حيوية واستراتيجية، بما في ذلك: العقارات، والبنية التحتية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنقل والخدمات اللوجستية، والصناعة، والسياحة، والطاقة، والتجارة والاستثمار، والرعاية الصحية، والموارد البشرية، والخدمات المالية.

https://sarabic.ae/20250907/بتوجيه-من-الملك-سلمان-السعودية-تطلق-برامج-إنسانية-وتنموية-في-سوريا-صور-1104586277.html

https://sarabic.ae/20250829/من-النفط-إلى-الكهرباء7-صفقات-ضخمة-في-مجال-الطاقة-بين-السعودية-وسوريا--1104262357.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار السعودية اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي