أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250911/السعودية-توقع-اتفاقية-مع-سوريا-لتوريد-165-مليون-برميل-نفط-خام-1104737352.html
السعودية توقع اتفاقية مع سوريا لتوريد 1.65 مليون برميل نفط خام
السعودية توقع اتفاقية مع سوريا لتوريد 1.65 مليون برميل نفط خام
سبوتنيك عربي
وقّعت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، اتفاقية مع سوريا، لتوريد 1.65 مليون برميل من النفط الخام، في خطوة تهدف إلى دعم قطاع الطاقة السوري. 11.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-11T11:10+0000
2025-09-11T11:10+0000
أخبار السعودية اليوم
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/07/1102428432_0:0:2872:1617_1920x0_80_0_0_f60633522b1d347f522bfd3a0617b9a1.jpg
وستضمن الاتفاقية استمرارية تشغيل مصفاة بانياس، ما يعزز استقرار إمدادات الطاقة في سوريا، وفقا لقناة "العربية".وكانت وزارة الاستثمارات السعودية ذكرت، في وقت سابق، أن الاستثمارات ستغطي قطاعات حيوية واستراتيجية، بما في ذلك: العقارات، والبنية التحتية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنقل والخدمات اللوجستية، والصناعة، والسياحة، والطاقة، والتجارة والاستثمار، والرعاية الصحية، والموارد البشرية، والخدمات المالية.
أخبار السعودية اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
أخبار السعودية اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي

السعودية توقع اتفاقية مع سوريا لتوريد 1.65 مليون برميل نفط خام

11:10 GMT 11.09.2025
© AP Photoمنصة حفر للتنقيب عن النفط
منصة حفر للتنقيب عن النفط - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
وقّعت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، اتفاقية مع سوريا، لتوريد 1.65 مليون برميل من النفط الخام، في خطوة تهدف إلى دعم قطاع الطاقة السوري.
وستضمن الاتفاقية استمرارية تشغيل مصفاة بانياس، ما يعزز استقرار إمدادات الطاقة في سوريا، وفقا لقناة "العربية".
العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2025
بتوجيه من الملك سلمان.. السعودية تطلق برامج إنسانية وتنموية في سوريا.. صور
7 سبتمبر, 07:10 GMT
7 سبتمبر, 07:10 GMT
ووقّعت السعودية، في يوليو/ تموز الماضي ، اتفاقيات استثمارية مع سوريا، تتجاوز قيمتها 5 مليارات دولار، في خطوة تهدف إلى دعم التعافي الاقتصادي لسوريا، وذلك خلال زيارة وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح ، إلى العاصمة السورية دمشق، على رأس وفد يضم أكثر من 150 ممثلا عن القطاعين الحكومي والخاص.
من النفط إلى الكهرباء...7 صفقات طاقة ضخمة بين السعودية وسوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2025
من النفط إلى الكهرباء...7 صفقات ضخمة في مجال الطاقة بين السعودية وسوريا
29 أغسطس, 08:58 GMT
29 أغسطس, 08:58 GMT
وكانت وزارة الاستثمارات السعودية ذكرت، في وقت سابق، أن الاستثمارات ستغطي قطاعات حيوية واستراتيجية، بما في ذلك: العقارات، والبنية التحتية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنقل والخدمات اللوجستية، والصناعة، والسياحة، والطاقة، والتجارة والاستثمار، والرعاية الصحية، والموارد البشرية، والخدمات المالية.
