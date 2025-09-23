https://sarabic.ae/20250923/رئيس-لجنة-التحقيق-الدولية-بشأن-سوريا-اندلاع-المواجهات-في-السويداء-تسبب-في-نزوح-200-ألف-مدني-1105182497.html

رئيس لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا: اندلاع المواجهات في السويداء تسبب في نزوح 200 ألف مدني

ذكر رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، باولو سيرجيو بينهيرو، أن إسرائيل تكثف غاراتها على مدن سورية مسببة دمارا وضحايا مدنيين. 23.09.2025, سبوتنيك عربي

ونقلت وسائل إعلام غربية، مساء اليوم الثلاثاء، عن باولو سيرجيو بينهيرو، في تقرير شفوي قدمه في الدورة 60 لمجلس حقوق الإنسان، أن "إسرائيل استمرت في انتهاك السيادة السورية واحتلال أراضٍ جديدة جنوبا".وأوضح أن "اتفاق 10 مارس بين السلطات و"قوات سوريا الديمقراطية" متعثر، والاشتباكات الأخيرة تثير المخاوف من انفجار جديد للعنف في ظل بقاء آلاف العناصر من داعش (المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) قيد الاحتجاز".وأكد أن "وزير العدل السوري شكَّل لجنة تحقيق وأكدت استقلاليتها وأُعلن عن توقيف عناصر متورطين"، مضيفا أن سورية تشهد "موجة جديدة من التطلعات نحو السلام والعدالة".وشدد في تقريره على أن "مستقبل سوريا يتوقف على دمج جميع مناطقها ومجتمعاتها المتنوعة في دولة موحدة وآمنة تحترم الحقوق، وهذا يتطلب بيئة سياسية وأمنية مستقرة بما يكفي لمعالجة جذور المظالم والانتهاكات".ونقلت القناة الإسرائيلية الـ12، اليوم الأحد، عن نتنياهو، قوله خلال جلسة الحكومة الإسرائيلية، إن "الانتصارات التي حققناها ضد "حزب الله" فتحت بابًا لإمكانية لم تكن حتى في الحسبان، وهي إمكانية السلام مع جيراننا من الشمال. نحن نجري اتصالات وهناك تقدم معين مع السوريين، لكن ما زال الأمر بعيد المنال".وأشار الشرع إلى أن الاتفاق المرتقب سيكون مشابهًا لاتفاق عام 1974، لكنه شدد على أن ذلك "لا يعني بأي حال من الأحوال تطبيع العلاقات مع تل أبيب".وفي تصريحات لصحيفة "مللييت" التركية، نقلها "تلفزيون سوريا"، قال الشرع: "نحن نعرف كيف نحارب، لكننا لم نعد نرغب بالحرب"، معتبرًا أن أحداث السويداء الأخيرة كانت "فخًا مدبرًا" تزامن مع اقتراب المفاوضات من نهايتها.وقال الشرع حول المفاوضات مع إسرائيل عقب الهجوم الأخير على قطر: "إذا كان السؤال هل أثق بإسرائيل؟ فالجواب: لا أثق بها".واعتبر الشرع أن استهداف إسرائيل لمبنى الرئاسة ووزارة الدفاع في العاصمة دمشق، يُعد بمثابة "إعلان حرب"، لكنه وفي الوقت `hji، أشار إلى أن التوصل إلى اتفاق أمني معها أصبح أمرًا لا مفر منه، رغم الشكوك العميقة بشأن التزام إسرائيل به.

