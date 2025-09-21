الشرع: العالم خذل سوريا وآن الأوان لدعمها
قال الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع إن العالم "خذل سوريا" في السابق، لكنه دعا إلى تقديم الدعم لها اليوم، مؤكداً أن بلاده تسعى لإعادة بناء مستقبلها.
وأضاف الشرع، في تصريحات نقلتها "العربية نت"، أن السلطات السورية نجحت في "إخراج الميليشيات الإيرانية وحزب الله" من المنطقة وفق تعبيره، في خطوة وصفها بـ"الحاسمة لاستعادة الاستقرار".
وأكد الشرع أن أولويته هي تمكين اللاجئين السوريين من العودة إلى وطنهم، مشدداً على ضرورة تهيئة الظروف المناسبة لذلك.
وفي سياق زيارته إلى الولايات المتحدة، كشف عن خططه للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لمناقشة العلاقات بين سوريا والولايات المتحدة، مشيراً إلى أن ترمب "اتخذ خطوات كبيرة" تجاه سوريا، دون الخوض في تفاصيل هذه الخطوات.
19 سبتمبر, 21:45 GMT
وكان نتنياهو قد أعلن، في وقت سابق من اليوم الأحد، عن وجود تقدم بالمحادثات مع سوريا، منوّهًا إلى أن "الأمر لا يزال بعيد المنال".
ونقلت القناة الإسرائيلية الـ12، اليوم الأحد، عن نتنياهو، قوله خلال جلسة الحكومة الإسرائيلية، إن "الانتصارات التي حققناها ضد "حزب الله" فتحت بابًا لإمكانية لم تكن حتى في الحسبان، وهي إمكانية السلام مع جيراننا من الشمال. نحن نجري اتصالات وهناك تقدم معين مع السوريين، لكن ما زال الأمر بعيد المنال".
وكشف الشرع، أول أمس الجمعة، أن مفاوضات تجري بوساطة أمريكية بين سوريا وإسرائيل، أوشكت على التوصل إلى اتفاق قد يُوقّع قريبًا.
17 سبتمبر, 20:14 GMT
وأشار الشرع إلى أن الاتفاق المرتقب سيكون مشابهًا لاتفاق عام 1974، لكنه شدد على أن ذلك "لا يعني بأي حال من الأحوال تطبيع العلاقات مع تل أبيب".
وفي تصريحات لصحيفة "مللييت" التركية، نقلها "تلفزيون سوريا"، قال الشرع: "نحن نعرف كيف نحارب، لكننا لم نعد نرغب بالحرب"، معتبرًا أن أحداث السويداء الأخيرة كانت "فخًا مدبرًا" تزامن مع اقتراب المفاوضات من نهايتها.
وقال الشرع حول المفاوضات مع إسرائيل عقب الهجوم الأخير على قطر: "إذا كان السؤال هل أثق بإسرائيل؟ فالجواب: لا أثق بها".
واعتبر الشرع أن استهداف إسرائيل لمبنى الرئاسة ووزارة الدفاع في العاصمة دمشق، يُعد بمثابة "إعلان حرب"، لكنه وفي الوقت ذاته، أشار إلى أن التوصل إلى اتفاق أمني معها أصبح أمرًا لا مفر منه، رغم الشكوك العميقة بشأن التزام إسرائيل به.
