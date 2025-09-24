https://sarabic.ae/20250924/المبعوث-الأمريكي-سوريا-وإسرائيل-تقتربان-من-إبرام-اتفاق-خفض-التصعيد-1105193716.html

المبعوث الأمريكي: سوريا وإسرائيل تقتربان من إبرام اتفاق "خفض التصعيد"

أفاد المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توم باراك، بأن "سوريا وإسرائيل تقتربان من اتفاق خفض التصعيد، الذي ستوقف إسرائيل بموجبه اعتداءاتها على الأراضي السورية". 24.09.2025, سبوتنيك عربي

وقال باراك، في تصريح للصحفيين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إن الاتفاق سيكون بمنزلة الخطوة الأولى نحو الاتفاق الأمني الذي يتفاوض عليه الجانبان.وأضاف أنه "بموجب الاتفاق ستوقف إسرائيل هجماتها، بينما توافق سوريا على عدم تحريك أي آليات أو معدات ثقيلة قرب الحدود الإسرائيلية".وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد الماضي، عن وجود تقدم بالمحادثات مع سوريا، منوّهًا إلى أن "الأمر ما زال بعيد المنال".ونقلت القناة الإسرائيلية الـ12، عن نتنياهو، قوله خلال جلسة الحكومة الإسرائيلية، إن "الانتصارات التي حققناها ضد "حزب الله" فتحت بابًا لإمكانية لم تكن حتى في الحسبان، وهي إمكانية السلام مع جيراننا من الشمال. نحن نجري اتصالات وهناك تقدم معين مع السوريين، لكن ما زال الأمر بعيد المنال".وكشف الرئيس السوري ؤ أحمد الشرع، أول أمس الجمعة، أن مفاوضات تجري بوساطة أمريكية بين سوريا وإسرائيل، أوشكت على التوصل إلى اتفاق قد يُوقع قريبًا.وأشار الشرع إلى أن الاتفاق المرتقب سيكون مشابهًا لاتفاق عام 1974، لكنه شدد على أن ذلك "لا يعني بأي حال من الأحوال تطبيع العلاقات مع تل أبيب".وفي تصريحات لصحيفة "مللييت" التركية، نقلها "تلفزيون سوريا"، قال الشرع: "نحن نعرف كيف نحارب، لكننا لم نعد نرغب بالحرب"، معتبرًا أن أحداث السويداء الأخيرة كانت "فخًا مدبرًا" تزامن مع اقتراب المفاوضات من نهايتها.وقال الشرع حول المفاوضات مع إسرائيل عقب الهجوم الأخير على قطر: "إذا كان السؤال هل أثق بإسرائيل؟ فالجواب: لا أثق بها".واعتبر الشرع أن استهداف إسرائيل لمبنى الرئاسة ووزارة الدفاع في العاصمة دمشق، يُعد بمثابة "إعلان حرب"، لكنه وفي الوقت ذاته، أشار إلى أن التوصل إلى اتفاق أمني معها أصبح أمرًا لا مفر منه، رغم الشكوك العميقة بشأن التزام إسرائيل به.

