https://sarabic.ae/20250924/الشرع-يحذر-الجميع-تقسيم-سوريا-سيؤذي-دول-الجوار-1105191939.html

الشرع يحذر الجميع: تقسيم سوريا سيؤذي دول الجوار

الشرع يحذر الجميع: تقسيم سوريا سيؤذي دول الجوار

سبوتنيك عربي

‌‏أكد الرئيس السوري، أحمد الشرع، على ضرورة أن تعيد إسرائيل القوات الأممية التي كانت موجودة في اتفاق 1974. 24.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-24T05:29+0000

2025-09-24T05:29+0000

2025-09-24T05:29+0000

أخبار سوريا اليوم

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

أخبار السويداء

أحمد الشرع

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/04/1104518539_0:0:1676:943_1920x0_80_0_0_2dcdc35c1652b9101031eddc65550682.jpg

وقال الشرع، خلال ندوة في نيويورك، إنه "لا تنازل عن وحدة سوريا ورفض أي مساعي للتقسيم"، محذرا من أن "تقسيم سوريا سيؤذي دول الجوار".وأضاف ‌‏الرئيس السوري أن "من حق الدولة محاكمة أي جهة تعتدي على المدنيين"، متابعا: "يمكن لواشنطن المساعدة في دمج الأكراد بالقوات السورية".وأردف: "سوريا تريد أن تكون على مسافة واحدة من الجميع. ليس من مصلحة أحد أن تعود سوريا إلى المشهد السابق"، مشددا على أن "نجاح أي اتفاق مع إسرائيل يمهد لاتفاقات أخرى تساعد على تعميم السلام في المنطقة.وتطرق الشرع إلى ملف السويداء أيضا، حيث قال "في السويداء وقعت أخطاء من الجميع وهناك مساعٍ جديدة للمصالحة وتأليف القلوب".واختتم الشرع تصريحاته قائلا إن زيارته إلى نيويورك "عنوان عودة سوريا إلى المجتمع الدولي".وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد الماضي، عن وجود تقدم بالمحادثات مع سوريا، منوّهًا إلى أن "الأمر ما زال بعيد المنال".ونقلت القناة الإسرائيلية الـ12، عن نتنياهو، قوله خلال جلسة الحكومة الإسرائيلية، إن "الانتصارات التي حققناها ضد "حزب الله" فتحت بابًا لإمكانية لم تكن حتى في الحسبان، وهي إمكانية السلام مع جيراننا من الشمال. نحن نجري اتصالات وهناك تقدم معين مع السوريين، لكن ما زال الأمر بعيد المنال".وكشف الرئيس السوري ؤ أحمد الشرع، أول أمس الجمعة، أن مفاوضات تجري بوساطة أمريكية بين سوريا وإسرائيل، أوشكت على التوصل إلى اتفاق قد يُوقع قريبًا.وأشار الشرع إلى أن الاتفاق المرتقب سيكون مشابهًا لاتفاق عام 1974، لكنه شدد على أن ذلك "لا يعني بأي حال من الأحوال تطبيع العلاقات مع تل أبيب".وفي تصريحات لصحيفة "مللييت" التركية، نقلها "تلفزيون سوريا"، قال الشرع: "نحن نعرف كيف نحارب، لكننا لم نعد نرغب بالحرب"، معتبرًا أن أحداث السويداء الأخيرة كانت "فخًا مدبرًا" تزامن مع اقتراب المفاوضات من نهايتها.وقال الشرع حول المفاوضات مع إسرائيل عقب الهجوم الأخير على قطر: "إذا كان السؤال هل أثق بإسرائيل؟ فالجواب: لا أثق بها".واعتبر الشرع أن استهداف إسرائيل لمبنى الرئاسة ووزارة الدفاع في العاصمة دمشق، يُعد بمثابة "إعلان حرب"، لكنه وفي الوقت ذاته، أشار إلى أن التوصل إلى اتفاق أمني معها أصبح أمرًا لا مفر منه، رغم الشكوك العميقة بشأن التزام إسرائيل به.

https://sarabic.ae/20250923/سحب-السلاح-الثقيل-من-جنوبي-سوريا-تحت-رقابة-جوية-إسرائيلية-كيف-تغيرت-خارطة-الانتشار-العسكري-1105164118.html

https://sarabic.ae/20250918/بيدرسن-تدخل-إسرائيل-في-سوريا-غير-مقبول-ويجب-أن-يتوقف-1104991771.html

إسرائيل

أخبار السويداء

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار سوريا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار السويداء, أحمد الشرع, أخبار العالم الآن, العالم العربي