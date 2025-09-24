الشرع يحذر الجميع: تقسيم سوريا سيؤذي دول الجوار

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
08:18 GMT
6 د
مساحة حرة
كيف تؤثر العقوبات الأمريكية ضد روسيا على الاقتصاد الأمريكي
08:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
08:53 GMT
7 د
نبض افريقيا
فرنسا تجمد تعاونها الأمني مع مالي، تنازع على الفوز في الانتخابات الرئاسية في ملاوي وسط توتر سياسي
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:48 GMT
8 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
من الملعب
كرة القدم السورية على أعتاب فجر جديد... وبرشلونة يكتسح خيتافي
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
11:30 GMT
30 د
خطوط التماس
أثر المشرق على الغرب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:30 GMT
12 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:42 GMT
18 د
بلا قيود
خبير: بعد موجة الاعترافات الدولية الجديدة بفلسطين نتنياهو يفكر بإعلان ضم مناطق في الضفة الغربية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لملاحقة داعش.. العراق وسوريا يعيدان رسم معادلة السيطرة الحدودية
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب عالميا.. أسبابه وكيف يلقي ظلاله على السوق العربي
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
من الملعب
كرة القدم السورية على أعتاب فجر جديد... وبرشلونة يكتسح خيتافي
09:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
11:03 GMT
14 د
ملفات ساخنة
لملاحقة داعش.. العراق وسوريا يعيدان رسم معادلة السيطرة الحدودية
11:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
مساحة حرة
ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب عالميا.. أسبابه وكيف يلقي ظلاله على السوق العربي
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:03 GMT
18 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
16:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
أمساليوم
بث مباشر
الشرع يحذر الجميع: تقسيم سوريا سيؤذي دول الجوار
الشرع يحذر الجميع: تقسيم سوريا سيؤذي دول الجوار
وقال الشرع، خلال ندوة في نيويورك، إنه "لا تنازل عن وحدة سوريا ورفض أي مساعي للتقسيم"، محذرا من أن "تقسيم سوريا سيؤذي دول الجوار".وأضاف ‌‏الرئيس السوري أن "من حق الدولة محاكمة أي جهة تعتدي على المدنيين"، متابعا: "يمكن لواشنطن المساعدة في دمج الأكراد بالقوات السورية".وأردف: "سوريا تريد أن تكون على مسافة واحدة من الجميع. ليس من مصلحة أحد أن تعود سوريا إلى المشهد السابق"، مشددا على أن "نجاح أي اتفاق مع إسرائيل يمهد لاتفاقات أخرى تساعد على تعميم السلام في المنطقة.وتطرق الشرع إلى ملف السويداء أيضا، حيث قال "في السويداء وقعت أخطاء من الجميع وهناك مساعٍ جديدة للمصالحة وتأليف القلوب".واختتم الشرع تصريحاته قائلا إن زيارته إلى نيويورك "عنوان عودة سوريا إلى المجتمع الدولي".وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد الماضي، عن وجود تقدم بالمحادثات مع سوريا، منوّهًا إلى أن "الأمر ما زال بعيد المنال".ونقلت القناة الإسرائيلية الـ12، عن نتنياهو، قوله خلال جلسة الحكومة الإسرائيلية، إن "الانتصارات التي حققناها ضد "حزب الله" فتحت بابًا لإمكانية لم تكن حتى في الحسبان، وهي إمكانية السلام مع جيراننا من الشمال. نحن نجري اتصالات وهناك تقدم معين مع السوريين، لكن ما زال الأمر بعيد المنال".وكشف الرئيس السوري ؤ أحمد الشرع، أول أمس الجمعة، أن مفاوضات تجري بوساطة أمريكية بين سوريا وإسرائيل، أوشكت على التوصل إلى اتفاق قد يُوقع قريبًا.وأشار الشرع إلى أن الاتفاق المرتقب سيكون مشابهًا لاتفاق عام 1974، لكنه شدد على أن ذلك "لا يعني بأي حال من الأحوال تطبيع العلاقات مع تل أبيب".وفي تصريحات لصحيفة "مللييت" التركية، نقلها "تلفزيون سوريا"، قال الشرع: "نحن نعرف كيف نحارب، لكننا لم نعد نرغب بالحرب"، معتبرًا أن أحداث السويداء الأخيرة كانت "فخًا مدبرًا" تزامن مع اقتراب المفاوضات من نهايتها.وقال الشرع حول المفاوضات مع إسرائيل عقب الهجوم الأخير على قطر: "إذا كان السؤال هل أثق بإسرائيل؟ فالجواب: لا أثق بها".واعتبر الشرع أن استهداف إسرائيل لمبنى الرئاسة ووزارة الدفاع في العاصمة دمشق، يُعد بمثابة "إعلان حرب"، لكنه وفي الوقت ذاته، أشار إلى أن التوصل إلى اتفاق أمني معها أصبح أمرًا لا مفر منه، رغم الشكوك العميقة بشأن التزام إسرائيل به.
الشرع يحذر الجميع: تقسيم سوريا سيؤذي دول الجوار

24.09.2025
‌‏أكد الرئيس السوري، أحمد الشرع، على ضرورة أن تعيد إسرائيل القوات الأممية التي كانت موجودة في اتفاق 1974.
وقال الشرع، خلال ندوة في نيويورك، إنه "لا تنازل عن وحدة سوريا ورفض أي مساعي للتقسيم"، محذرا من أن "تقسيم سوريا سيؤذي دول الجوار".
وأضاف ‌‏الرئيس السوري أن "من حق الدولة محاكمة أي جهة تعتدي على المدنيين"، متابعا: "يمكن لواشنطن المساعدة في دمج الأكراد بالقوات السورية".
مسلحون من المعارضة السورية يقودون دراجة نارية وعربة مدرعة استولوا عليها من الجيش السوري في بلدة معرة النعمان جنوب إدلب في سوريا، 3 ديسمبر 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2025
سحب السلاح الثقيل من جنوبي سوريا تحت رقابة جوية إسرائيلية.. كيف تغيرت خارطة الانتشار العسكري؟
أمس, 13:18 GMT
وأردف: "سوريا تريد أن تكون على مسافة واحدة من الجميع. ليس من مصلحة أحد أن تعود سوريا إلى المشهد السابق"، مشددا على أن "نجاح أي اتفاق مع إسرائيل يمهد لاتفاقات أخرى تساعد على تعميم السلام في المنطقة.
وتطرق الشرع إلى ملف السويداء أيضا، حيث قال "في السويداء وقعت أخطاء من الجميع وهناك مساعٍ جديدة للمصالحة وتأليف القلوب".
واختتم الشرع تصريحاته قائلا إن زيارته إلى نيويورك "عنوان عودة سوريا إلى المجتمع الدولي".
وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد الماضي، عن وجود تقدم بالمحادثات مع سوريا، منوّهًا إلى أن "الأمر ما زال بعيد المنال".
ونقلت القناة الإسرائيلية الـ12، عن نتنياهو، قوله خلال جلسة الحكومة الإسرائيلية، إن "الانتصارات التي حققناها ضد "حزب الله" فتحت بابًا لإمكانية لم تكن حتى في الحسبان، وهي إمكانية السلام مع جيراننا من الشمال. نحن نجري اتصالات وهناك تقدم معين مع السوريين، لكن ما زال الأمر بعيد المنال".
الجيش الإسرائيلي في الجولان - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2025
بيدرسن: تدخل إسرائيل في سوريا "غير مقبول" ويجب أن يتوقف
18 سبتمبر, 14:37 GMT
وكشف الرئيس السوري ؤ أحمد الشرع، أول أمس الجمعة، أن مفاوضات تجري بوساطة أمريكية بين سوريا وإسرائيل، أوشكت على التوصل إلى اتفاق قد يُوقع قريبًا.
وأشار الشرع إلى أن الاتفاق المرتقب سيكون مشابهًا لاتفاق عام 1974، لكنه شدد على أن ذلك "لا يعني بأي حال من الأحوال تطبيع العلاقات مع تل أبيب".
وفي تصريحات لصحيفة "مللييت" التركية، نقلها "تلفزيون سوريا"، قال الشرع: "نحن نعرف كيف نحارب، لكننا لم نعد نرغب بالحرب"، معتبرًا أن أحداث السويداء الأخيرة كانت "فخًا مدبرًا" تزامن مع اقتراب المفاوضات من نهايتها.
وقال الشرع حول المفاوضات مع إسرائيل عقب الهجوم الأخير على قطر: "إذا كان السؤال هل أثق بإسرائيل؟ فالجواب: لا أثق بها".
واعتبر الشرع أن استهداف إسرائيل لمبنى الرئاسة ووزارة الدفاع في العاصمة دمشق، يُعد بمثابة "إعلان حرب"، لكنه وفي الوقت ذاته، أشار إلى أن التوصل إلى اتفاق أمني معها أصبح أمرًا لا مفر منه، رغم الشكوك العميقة بشأن التزام إسرائيل به.
