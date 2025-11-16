هل ترسم "حدود 8 ديسمبر" مسار التفاوض بين سوريا وإسرائيل؟

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
09:18 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
عودة جزئية للحياة في مالي وسط حصار مسلح وأزمة وقود خانقة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
11:48 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:29 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:43 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
13:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
13:35 GMT
26 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: شراء اليونان أسلحة إسرائيلية هو رسالة تؤكد متانة العلاقة بين البلدين
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
17:43 GMT
17 د
عالم سبوتنيك
وزير إيطالي يدعو لعدم دفع أموال لشراء أسلحة لسلطات كييف بعد فضائح الفساد الكبرى
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أمريكا تطلق عملية "الرمح الجنوبي" ورئيس فنزويلا يدعو لسلام الأمريكتين
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
19:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
09:18 GMT
37 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:03 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
10:20 GMT
40 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
11:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
لماذا يحتاج قلب الرجل إلى تمرينات أكثر من المرأة، والذكاء الاصطناعي يقتحم عالم الجريمة
12:30 GMT
29 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
أمريكا تطلق عملية "الرمح الجنوبي" ورئيس فنزويلا يدعو لسلام الأمريكتين
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
روسيا تقترح تعديلات على الخطة الأمريكية بشأن غزة.. وترامب يدرس بيع مقاتلات "إف-35" للسعودية
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: شراء اليونان أسلحة إسرائيلية هو رسالة تؤكد متانة العلاقة بين البلدين
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251116/هل-ترسم-حدود-8-ديسمبر-مسار-التفاوض-بين-سوريا-وإسرائيل؟-1107167887.html
هل ترسم "حدود 8 ديسمبر" مسار التفاوض بين سوريا وإسرائيل؟
هل ترسم "حدود 8 ديسمبر" مسار التفاوض بين سوريا وإسرائيل؟
سبوتنيك عربي
أثار تصريح الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع قبل أيام بأن "التوصل إلى اتفاق نهائي مع إسرائيل يجب أن يكون بعد الانسحاب إلى حدودها قبل 8 ديسمبر"،... 16.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-16T18:05+0000
2025-11-16T18:28+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
أخبار الشرق الأوسط
أخبار سوريا اليوم
غزة
إسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/15/1093994963_133:0:1157:576_1920x0_80_0_0_b294e98a02ea4aade207711c00c752ad.jpg
التصريحات الأخيرة طرحت تساؤلات بشأن الأهداف الإسرائيلية التي سعت إليها منذ 8 ديسمبر/كانون الثاني 2024، حيث يشير الخبراء إلى أن الأخيرة تقدمت في الأراضي السورية بهدف خلق مناطق نفوذ جديدة للتفاوض عليها دون حدود 1974، في الوقت الذي يتمسك فيه الشارع السوري بضرورة استعادة كافة الأراضي السورية.وجاء تصريح الشرع الذي أوضح أن حكومته تجري حاليًا مفاوضات مع إسرائيل، خلال مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.مطالب جوهريةيقول المحلل السياسي السوري، أحمد المسالمة، إن تصريح الشرع ليس مجرد حديث تفاوضي عابر، بل مطلب جوهري، وأن إسرائيل يجب أن تعود فعليا إلى الخطوط التي كانت قائمة قبل 8 ديسمبر 2024.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن أي اتفاق نهائي مع إسرائيل لا يجب أن يمر دون استعادة الأراضي الجديدة التي احتلت بعد هذا التاريخ، وهو شرط مسبق لأي تفاهم أمني سوري-إسرائيلي ورفض لتوسع الإسرائيلي، وأن التوسع الإسرائيلي ليس مجرد تدابير أمنية بل طموحات توسعية.شروط مسبقةويرى المحلل السياسي أن تصريحات الشرع بشأن الانسحاب بمثابة شروط مسبقة وخط أحمر للمفاوضات، ما يعني أن سوريا لن تقبل بأي مسار تفاوضي، ما لم تتراجع إسرائيل عن كل مكاسب ميدانية حققتها بعد 8 ديسمبر 2024، وأن أي اتفاق مستقبلي سيبدأ من خطوط ما قبل ذلك اليوم تحديدا.وشدد على أن إسرائيل استغلت الفراغ الأمني بعد 8 ديسمبر 2024 لترسيخ وجود أمني أكبر داخل الأراضي السورية، لتثبيت منطقة نفوذ أمني داخل سوريا، وليس بالضرورة ضم سيادي رسمي، لكنه أقرب إلى احتلال ميداني طويل الأمد، والتوجه نحو "منطقة منزوعة سلاح" وفق طلب نتنياهو يعني أنها تريد "مساحة أمان" بين إسرائيل وسوريا.ولفت إلى أن إسرائيل تقول أن تواجدها في تلك المناطق هو "مؤقت دفاعي" لحماية حدودها، لكن التحركات الميدانية (بناء طرق، تحصينات) توحي بأنها تريد ترسيخ وجود طويل الأمد، كما أن سيطرتها على جبل الشيخ لا يوحي بأنها ستنسحب، بل هي تريد البقاء وتثبيت مواقعها.فيما قال الرئيس المشترك للمكتب الاستشاري لمجلس سوريا الديمقراطية "مسد"، رياض درار، إن تقدم إسرائيل في الأراضي السورية بعد 8 ديسمبر، كان بهدف السيطرة على المساحات الجديدة وفرضها كورقة تفاوض، لنسيان الاتفاقيات بشأن حدود 1974، حتى تكون المطالب بانسحابها من الأراضي الجديدة بدلا من الأراضي المحتلة سابقا.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن إسرائيل تعتمد على حالة عدم الاستقرار لفرض السيطرة والاقتراب من العاصمة السورية دمشق، للضغط على السلطة الحالية.تمسك سوري باستعادة الأراضي المحتلةويرى أن "السلطة الحالية في دمشق لا تملك سوى الوسائل الدبلوماسية، خاصة في ظل عدم وجود جيش سوري في الوقت الراهن، ما يعني أن المفاوضات الدبلوماسية هي الخيار المتاح الآن، مع تأجيل المفاوضات المرتبطة بالأراضي الأخرى المحتلة قبل هذا التاريخ، نظرا للاعتبارات الخاصة بالسلطة الحالية وكيفية إدارتها للمشهد"، وفق تعبيره.وفي 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، أكد وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى أن "الاتفاق الأمني بين سوريا وإسرائيل يختلف تماما عن تطبيع العلاقات بين البلدين"، مشيرا إلى أن إسرائيل "اعتبرت اتفاق فض الاشتباك الموقع عام 1974 لاغيا". وقال إن دمشق أجرت 3 جولات من المفاوضات مع الإسرائيليين، مضيفا: "لكن الضربات الإسرائيلية على سوريا عقدت الأمور".موقف رسميوكان الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، أكد أن "التوغل الإسرائيلي في سوريا لا ينبع من مخاوفها الأمنية بل من طموحاتها التوسعية"، مشيرًا إلى أن دمشق منخرطة في مفاوضات مباشرة مع تل أبيب، إلا أن على الأخيرة الانسحاب إلى حدود 8 كانون الأول/ديسمبر حتى يتم إحراز تقدم في هذا الملف.ومنذ رحيل حكومة بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، اقتحمت القوات الإسرائيلية المنطقة العازلة في الجولان، واحتلت مزيدا من الأراضي السورية كما شنت مئات الغارات الجوية على مواقع عسكرية في أنحاء سوريا، كما تقيم نقاط تمركز وتعبد بعض الطرق، وتجري عمليات تفتيش للمواطنين السوريين.وفي وقت سابق أدانت دمشق الاعتداءات الإسرائيلية والتوغلات المتكررة في القنيطرة ودرعا وريف دمشق، مؤكدة أنها تعرقل جهود تحقيق الاستقرار وتمثل انتهاكا للقانون الدولي واتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، واشتطرت العودة لحدود ما قبل 8 ديسمبر من أجل التوصل لأي اتفاق في إطار المفاوضات الراهنة.
https://sarabic.ae/20251114/الشيباني-إسرائيل-تلعب-دورا-سلبيا-في-سوريا-ولن-ننجر-إلى-الاستفزازات-1107097801.html
https://sarabic.ae/20251112/قوات-إسرائيلية-تتوغل-في-جنوب-غرب-سوريا-1107015480.html
https://sarabic.ae/20251101/إعلام-رتل-إسرائيلي-ضخم-يقتحم-عدة-بلدات-في-محافظة-القنيطرة-جنوبي-سوريا-1106627231.html
https://sarabic.ae/20251101/تصويت-برأيك-ما-الهدف-وراء-التوغلات-الإسرائيلية-في-القنيطرة-جنوبي-سوريا؟-1106635006.html
غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/15/1093994963_261:0:1029:576_1920x0_80_0_0_3275fcbf1cd552f9af74c67ebcd1c8a1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار الشرق الأوسط, أخبار سوريا اليوم, غزة, إسرائيل
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار الشرق الأوسط, أخبار سوريا اليوم, غزة, إسرائيل

هل ترسم "حدود 8 ديسمبر" مسار التفاوض بين سوريا وإسرائيل؟

18:05 GMT 16.11.2025 (تم التحديث: 18:28 GMT 16.11.2025)
© Sputnik . Ali Hashemمراسل "سبوتنيك": طائرة إسرائيلية تستهدف تلال عن المثلث السوري اللبناني مع الجولان المحتل
مراسل سبوتنيك: طائرة إسرائيلية تستهدف تلال عن المثلث السوري اللبناني مع الجولان المحتل - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2025
© Sputnik . Ali Hashem
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
محمد حميدة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
كل المواضيع
أثار تصريح الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع قبل أيام بأن "التوصل إلى اتفاق نهائي مع إسرائيل يجب أن يكون بعد الانسحاب إلى حدودها قبل 8 ديسمبر"، تساؤلات هامة بشأن الأراضي السورية المحتلة.
التصريحات الأخيرة طرحت تساؤلات بشأن الأهداف الإسرائيلية التي سعت إليها منذ 8 ديسمبر/كانون الثاني 2024، حيث يشير الخبراء إلى أن الأخيرة تقدمت في الأراضي السورية بهدف خلق مناطق نفوذ جديدة للتفاوض عليها دون حدود 1974، في الوقت الذي يتمسك فيه الشارع السوري بضرورة استعادة كافة الأراضي السورية.
وجاء تصريح الشرع الذي أوضح أن حكومته تجري حاليًا مفاوضات مع إسرائيل، خلال مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.
الشيباني يصل إلى بيروت في أول زيارة لمسؤول سوري كبير منذ رحيل حكومة الأسد - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2025
الشيباني: إسرائيل تلعب دورا سلبيا في سوريا.. ولن ننجر إلى الاستفزازات
14 نوفمبر, 06:45 GMT

مطالب جوهرية

يقول المحلل السياسي السوري، أحمد المسالمة، إن تصريح الشرع ليس مجرد حديث تفاوضي عابر، بل مطلب جوهري، وأن إسرائيل يجب أن تعود فعليا إلى الخطوط التي كانت قائمة قبل 8 ديسمبر 2024.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن أي اتفاق نهائي مع إسرائيل لا يجب أن يمر دون استعادة الأراضي الجديدة التي احتلت بعد هذا التاريخ، وهو شرط مسبق لأي تفاهم أمني سوري-إسرائيلي ورفض لتوسع الإسرائيلي، وأن التوسع الإسرائيلي ليس مجرد تدابير أمنية بل طموحات توسعية.

شروط مسبقة

ويرى المحلل السياسي أن تصريحات الشرع بشأن الانسحاب بمثابة شروط مسبقة وخط أحمر للمفاوضات، ما يعني أن سوريا لن تقبل بأي مسار تفاوضي، ما لم تتراجع إسرائيل عن كل مكاسب ميدانية حققتها بعد 8 ديسمبر 2024، وأن أي اتفاق مستقبلي سيبدأ من خطوط ما قبل ذلك اليوم تحديدا.
وشدد على أن إسرائيل استغلت الفراغ الأمني بعد 8 ديسمبر 2024 لترسيخ وجود أمني أكبر داخل الأراضي السورية، لتثبيت منطقة نفوذ أمني داخل سوريا، وليس بالضرورة ضم سيادي رسمي، لكنه أقرب إلى احتلال ميداني طويل الأمد، والتوجه نحو "منطقة منزوعة سلاح" وفق طلب نتنياهو يعني أنها تريد "مساحة أمان" بين إسرائيل وسوريا.
الجيش الإسرائيلي في الجولان - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2025
قوات إسرائيلية تتوغل في جنوب غرب سوريا
12 نوفمبر, 09:46 GMT
ولفت إلى أن إسرائيل تقول أن تواجدها في تلك المناطق هو "مؤقت دفاعي" لحماية حدودها، لكن التحركات الميدانية (بناء طرق، تحصينات) توحي بأنها تريد ترسيخ وجود طويل الأمد، كما أن سيطرتها على جبل الشيخ لا يوحي بأنها ستنسحب، بل هي تريد البقاء وتثبيت مواقعها.

وتابع: "دمشق معنية أولا بالحدود التي كانت قائمة قبل 8 ديسمبر، إذ أنها تعتبرها اعتداء جديدا يجب معالجته فوراً، أما استعادة كامل الأراضي المحتلة، ومنها الجولان، فهي جزء من الموقف السوري المبدئي، لكنها ليست هدف المرحلة الحالية ولا موضوع التفاوض الجاري الآن".

فيما قال الرئيس المشترك للمكتب الاستشاري لمجلس سوريا الديمقراطية "مسد"، رياض درار، إن تقدم إسرائيل في الأراضي السورية بعد 8 ديسمبر، كان بهدف السيطرة على المساحات الجديدة وفرضها كورقة تفاوض، لنسيان الاتفاقيات بشأن حدود 1974، حتى تكون المطالب بانسحابها من الأراضي الجديدة بدلا من الأراضي المحتلة سابقا.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن إسرائيل تعتمد على حالة عدم الاستقرار لفرض السيطرة والاقتراب من العاصمة السورية دمشق، للضغط على السلطة الحالية.
جندي إسرائيلي في الجولان - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2025
إعلام: رتل إسرائيلي ضخم يقتحم عدة بلدات في محافظة القنيطرة جنوبي سوريا
1 نوفمبر, 10:09 GMT

تمسك سوري باستعادة الأراضي المحتلة

وشدد على أن سوريا لن تتنازل عن المطالبة باستعادة كافة الأراضي السورية المحتلة بما فيها الجولان، غير أن بعض الحسابات الحالية قد تخضع لتوازنات وأهداف بعينها، خاصة في ظل المساعي والضغوط الأمريكية لدخول سوريا ضمن إطار "الاتفاقيات الإبراهيمية".

ويرى أن "السلطة الحالية في دمشق لا تملك سوى الوسائل الدبلوماسية، خاصة في ظل عدم وجود جيش سوري في الوقت الراهن، ما يعني أن المفاوضات الدبلوماسية هي الخيار المتاح الآن، مع تأجيل المفاوضات المرتبطة بالأراضي الأخرى المحتلة قبل هذا التاريخ، نظرا للاعتبارات الخاصة بالسلطة الحالية وكيفية إدارتها للمشهد"، وفق تعبيره.
وفي 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، أكد وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى أن "الاتفاق الأمني بين سوريا وإسرائيل يختلف تماما عن تطبيع العلاقات بين البلدين"، مشيرا إلى أن إسرائيل "اعتبرت اتفاق فض الاشتباك الموقع عام 1974 لاغيا". وقال إن دمشق أجرت 3 جولات من المفاوضات مع الإسرائيليين، مضيفا: "لكن الضربات الإسرائيلية على سوريا عقدت الأمور".
الهيمنة بدل السلام.. كيف ترسم إسرائيل لمستقبل سوريا؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2025
تصويت... برأيك ما الهدف وراء التوغلات الإسرائيلية في القنيطرة جنوبي سوريا؟
1 نوفمبر, 12:36 GMT

موقف رسمي

وكان الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، أكد أن "التوغل الإسرائيلي في سوريا لا ينبع من مخاوفها الأمنية بل من طموحاتها التوسعية"، مشيرًا إلى أن دمشق منخرطة في مفاوضات مباشرة مع تل أبيب، إلا أن على الأخيرة الانسحاب إلى حدود 8 كانون الأول/ديسمبر حتى يتم إحراز تقدم في هذا الملف.
ومنذ رحيل حكومة بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، اقتحمت القوات الإسرائيلية المنطقة العازلة في الجولان، واحتلت مزيدا من الأراضي السورية كما شنت مئات الغارات الجوية على مواقع عسكرية في أنحاء سوريا، كما تقيم نقاط تمركز وتعبد بعض الطرق، وتجري عمليات تفتيش للمواطنين السوريين.
وفي وقت سابق أدانت دمشق الاعتداءات الإسرائيلية والتوغلات المتكررة في القنيطرة ودرعا وريف دمشق، مؤكدة أنها تعرقل جهود تحقيق الاستقرار وتمثل انتهاكا للقانون الدولي واتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، واشتطرت العودة لحدود ما قبل 8 ديسمبر من أجل التوصل لأي اتفاق في إطار المفاوضات الراهنة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала