https://sarabic.ae/20251115/الرئيس-اللبناني-يعتزم-رفع-شكوى-ضد-إسرائيل-في-مجلس-الأمن-لبنائها-جدارا-إسمنتيا-يتجاوز-الخط-الأزرق-1107142497.html
الرئيس اللبناني يعتزم رفع شكوى ضد إسرائيل في مجلس الأمن لبنائها جدارا إسمنتيا يتجاوز "الخط الأزرق"
الرئيس اللبناني يعتزم رفع شكوى ضد إسرائيل في مجلس الأمن لبنائها جدارا إسمنتيا يتجاوز "الخط الأزرق"
سبوتنيك عربي
طلب الرئيس اللبناني جوزاف عون، من وزير الخارجية يوسف رجي، تكليف البعثة الدائمة للبنان لدى الأمم المتحدة برفع شكوى فورية إلى مجلس الأمن الدولي ضد إسرائيل،... 15.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-15T17:15+0000
2025-11-15T17:15+0000
2025-11-15T17:21+0000
لبنان
أخبار لبنان
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106508132_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_768be6be680cc3072b3ef55a0ca0e122.jpg
وطلب عون، اليوم السبت، إرفاق الشكوى بتقارير صادرة عن الأمم المتحدة تدحض الادعاءات الإسرائيلية بنفي البناء، وتؤكد أن الجدار الخرساني الذي أقامه الجيش الإسرائيلي منع السكان المحليين في الجنوب من الوصول إلى أكثر من 4 آلاف متر مربع من الأراضي اللبنانية، وفقا لما نقلته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية. وكان الرئيس اللبناني جوزاف عون قد أكد أن "لبنان لم يتسلم بعد أي رد إسرائيلي على خيار التفاوض الذي طرحه لتحرير الأرض"، مشيرًا إلى أن "منطق القوة لم يعد ينفع وعلينا أن نذهب إلى قوة المنطق".وجاءت تصريحات عون خلال استقباله وفد نقابة محرري الصحافة اللبنانية برئاسة النقيب جوزف القصيفي، في قصر بعبدا الأربعاء الماضي، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء اللبنانية.وأشار الرئيس عون إلى أن "استقرار سوريا ضروري لاستقرار لبنان".ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها.
https://sarabic.ae/20251113/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-أنه-هاجم-مستودع-أسلحة-لـحزب-الله-جنوب-لبنان-فيديو-1107063136.html
https://sarabic.ae/20251111/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-تدمير-عدد-من-المباني-في-جنوب-لبنان-1106959348.html
https://sarabic.ae/20251112/الرئيس-اللبناني-لبنان-ينتظر-رد-إسرائيل-عبر-أمريكا-على-خيار-التفاوض-لتحرير-الأرض--1107041574.html
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106508132_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_dd5cd0c21f600135a649fa7d5e2cd07f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل
الرئيس اللبناني يعتزم رفع شكوى ضد إسرائيل في مجلس الأمن لبنائها جدارا إسمنتيا يتجاوز "الخط الأزرق"
17:15 GMT 15.11.2025 (تم التحديث: 17:21 GMT 15.11.2025)
طلب الرئيس اللبناني جوزاف عون، من وزير الخارجية يوسف رجي، تكليف البعثة الدائمة للبنان لدى الأمم المتحدة برفع شكوى فورية إلى مجلس الأمن الدولي ضد إسرائيل، احتجاجًا على إقامتها جدارًا إسمنتيًا على الحدود الجنوبية يتجاوز الخط الأزرق المرسوم بعد انسحابها عام 2000.
وطلب عون، اليوم السبت، إرفاق الشكوى بتقارير صادرة عن الأمم المتحدة تدحض الادعاءات الإسرائيلية بنفي البناء، وتؤكد أن الجدار الخرساني الذي أقامه الجيش الإسرائيلي
منع السكان المحليين في الجنوب من الوصول إلى أكثر من 4 آلاف متر مربع من الأراضي اللبنانية، وفقا لما نقلته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.
وأشارت التقارير الدولية إلى أن قوة "اليونيفل" أبلغت إسرائيل رسميًا بضرورة إزالة الجدار فورًا، معتبرة أن استمرار الوجود الإسرائيلي وأعمال البناء في الأراضي اللبنانية يُعد انتهاكًا صارخًا لقرار مجلس الأمن رقم 1701 لعام 2006، الذي يحمي سيادة لبنان وسلامة أراضيه، حسبما أفادت الوكالة.
وكان الرئيس اللبناني جوزاف عون قد أكد أن "لبنان لم يتسلم بعد أي رد إسرائيلي على خيار التفاوض الذي طرحه لتحرير الأرض"، مشيرًا إلى أن "منطق القوة لم يعد ينفع وعلينا أن نذهب إلى قوة المنطق".
وجاءت تصريحات عون خلال استقباله وفد نقابة محرري الصحافة اللبنانية برئاسة النقيب جوزف القصيفي، في قصر بعبدا الأربعاء الماضي، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء اللبنانية.
وأردف عون: "إذا لم نكن قادرين على الذهاب إلى حرب، والحرب قادتنا إلى الويلات وهناك موجة من التسويات في المنطقة، ماذا نفعل؟".
وأشار الرئيس عون
إلى أن "استقرار سوريا ضروري لاستقرار لبنان".
واعتبر أن الدعوة إلى حوار وطني قبل إجراء الانتخابات النيابية بمثابة "حوار طرشان"، مشددًا على إصراره ورئيسي مجلسي النواب والوزراء نبيه بري ونواف سلام على "حصول الانتخابات في موعدها"، لافتًا إلى أنه "على مجلس النواب أن يقوم بدوره في هذا الإطار".
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه
من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.
لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان
رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها.