الرئيس اللبناني يعتزم رفع شكوى ضد إسرائيل في مجلس الأمن لبنائها جدارا إسمنتيا يتجاوز "الخط الأزرق"

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
09:16 GMT
40 د
من الملعب
الأهلي المصري يعزز هيمنته المحلية في الإمارات.. ورحلة العرب مستمرة في كأس العالم للناشئين
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
خلال عهد عدنان مندريس: الدخول في الناتو والدور الشرق أوسطي
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اتفاقية ليبية روسية لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الاحتكار
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
17:33 GMT
16 د
عالم سبوتنيك
اعتراف إسرائيلي بخطورة عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة، إسرائيل تضغط على ألمانيا لرفع حظر صادرات الأسلحة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: شراء اليونان أسلحة إسرائيلية هو رسالة تؤكد متانة العلاقة بين البلدين
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
09:18 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
عودة جزئية للحياة في مالي وسط حصار مسلح وأزمة وقود خانقة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
11:48 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:29 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:43 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
13:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
13:35 GMT
26 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: شراء اليونان أسلحة إسرائيلية هو رسالة تؤكد متانة العلاقة بين البلدين
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
17:43 GMT
17 د
عالم سبوتنيك
وزير إيطالي يدعو لعدم دفع أموال لشراء أسلحة لسلطات كييف بعد فضائح الفساد الكبرى
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أمريكا تطلق عملية "الرمح الجنوبي" ورئيس فنزويلا يدعو لسلام الأمريكتين
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
19:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
الرئيس اللبناني يعتزم رفع شكوى ضد إسرائيل في مجلس الأمن لبنائها جدارا إسمنتيا يتجاوز "الخط الأزرق"
الرئيس اللبناني يعتزم رفع شكوى ضد إسرائيل في مجلس الأمن لبنائها جدارا إسمنتيا يتجاوز "الخط الأزرق"
الرئيس اللبناني يعتزم رفع شكوى ضد إسرائيل في مجلس الأمن لبنائها جدارا إسمنتيا يتجاوز "الخط الأزرق"

طلب الرئيس اللبناني جوزاف عون، من وزير الخارجية يوسف رجي، تكليف البعثة الدائمة للبنان لدى الأمم المتحدة برفع شكوى فورية إلى مجلس الأمن الدولي ضد إسرائيل، احتجاجًا على إقامتها جدارًا إسمنتيًا على الحدود الجنوبية يتجاوز الخط الأزرق المرسوم بعد انسحابها عام 2000.
وطلب عون، اليوم السبت، إرفاق الشكوى بتقارير صادرة عن الأمم المتحدة تدحض الادعاءات الإسرائيلية بنفي البناء، وتؤكد أن الجدار الخرساني الذي أقامه الجيش الإسرائيلي منع السكان المحليين في الجنوب من الوصول إلى أكثر من 4 آلاف متر مربع من الأراضي اللبنانية، وفقا لما نقلته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.
غارة جوية إسرائيلية في قرية طير دبا ، جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2025
الجيش الإسرائيلي يعلن أنه هاجم مستودع أسلحة لـ"حزب الله" جنوب لبنان.. فيديو
13 نوفمبر, 06:59 GMT
وأشارت التقارير الدولية إلى أن قوة "اليونيفل" أبلغت إسرائيل رسميًا بضرورة إزالة الجدار فورًا، معتبرة أن استمرار الوجود الإسرائيلي وأعمال البناء في الأراضي اللبنانية يُعد انتهاكًا صارخًا لقرار مجلس الأمن رقم 1701 لعام 2006، الذي يحمي سيادة لبنان وسلامة أراضيه، حسبما أفادت الوكالة.
وكان الرئيس اللبناني جوزاف عون قد أكد أن "لبنان لم يتسلم بعد أي رد إسرائيلي على خيار التفاوض الذي طرحه لتحرير الأرض"، مشيرًا إلى أن "منطق القوة لم يعد ينفع وعلينا أن نذهب إلى قوة المنطق".
الجيش الإسرائيلي يهاجم موقعًا لحزب الله اللبناني في منطقة جبل البوفور جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2025
الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير عدد من المباني في جنوب لبنان
11 نوفمبر, 06:34 GMT
وجاءت تصريحات عون خلال استقباله وفد نقابة محرري الصحافة اللبنانية برئاسة النقيب جوزف القصيفي، في قصر بعبدا الأربعاء الماضي، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء اللبنانية.
وأردف عون: "إذا لم نكن قادرين على الذهاب إلى حرب، والحرب قادتنا إلى الويلات وهناك موجة من التسويات في المنطقة، ماذا نفعل؟".
وأشار الرئيس عون إلى أن "استقرار سوريا ضروري لاستقرار لبنان".
الرئيس اللبناني جوزيف عون - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2025
الرئيس اللبناني: لبنان ينتظر رد إسرائيل عبر أمريكا على خيار التفاوض لتحرير الأرض
12 نوفمبر, 14:59 GMT

واعتبر أن الدعوة إلى حوار وطني قبل إجراء الانتخابات النيابية بمثابة "حوار طرشان"، مشددًا على إصراره ورئيسي مجلسي النواب والوزراء نبيه بري ونواف سلام على "حصول الانتخابات في موعدها"، لافتًا إلى أنه "على مجلس النواب أن يقوم بدوره في هذا الإطار".

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.
لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها.
