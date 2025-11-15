https://sarabic.ae/20251115/الرئيس-اللبناني-يعتزم-رفع-شكوى-ضد-إسرائيل-في-مجلس-الأمن-لبنائها-جدارا-إسمنتيا-يتجاوز-الخط-الأزرق-1107142497.html

الرئيس اللبناني يعتزم رفع شكوى ضد إسرائيل في مجلس الأمن لبنائها جدارا إسمنتيا يتجاوز "الخط الأزرق"

الرئيس اللبناني يعتزم رفع شكوى ضد إسرائيل في مجلس الأمن لبنائها جدارا إسمنتيا يتجاوز "الخط الأزرق"

طلب الرئيس اللبناني جوزاف عون، من وزير الخارجية يوسف رجي، تكليف البعثة الدائمة للبنان لدى الأمم المتحدة برفع شكوى فورية إلى مجلس الأمن الدولي ضد إسرائيل،...

وطلب عون، اليوم السبت، إرفاق الشكوى بتقارير صادرة عن الأمم المتحدة تدحض الادعاءات الإسرائيلية بنفي البناء، وتؤكد أن الجدار الخرساني الذي أقامه الجيش الإسرائيلي منع السكان المحليين في الجنوب من الوصول إلى أكثر من 4 آلاف متر مربع من الأراضي اللبنانية، وفقا لما نقلته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية. وكان الرئيس اللبناني جوزاف عون قد أكد أن "لبنان لم يتسلم بعد أي رد إسرائيلي على خيار التفاوض الذي طرحه لتحرير الأرض"، مشيرًا إلى أن "منطق القوة لم يعد ينفع وعلينا أن نذهب إلى قوة المنطق".وجاءت تصريحات عون خلال استقباله وفد نقابة محرري الصحافة اللبنانية برئاسة النقيب جوزف القصيفي، في قصر بعبدا الأربعاء الماضي، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء اللبنانية.وأشار الرئيس عون إلى أن "استقرار سوريا ضروري لاستقرار لبنان".ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها.

