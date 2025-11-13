الجيش الإسرائيلي يعلن أنه هاجم مستودع أسلحة لـ"حزب الله" جنوب لبنان.. فيديو

عربي
أمساليوم
بث مباشر
ونشر أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، بيانا أكد من خلاله أن القوات الإسرائيلية أغارت في وقت سابق صباح اليوم، وبتوجيه استخباري على مستودع أسلحة وبنية تحتية تقع تحت الأرض كان يستخدمها حزب الله.وزعم أدرعي في بيانه أن "البنى التحتية التي تم استهدافها تقع بالقرب من السكان المدنيين بما يشكل دليلا إضافيا على استخدام حزب الله سكان لبنان دروعا بشرية لأنشطة التنظيم داخل مرافق مدنية".وادعى الجيش الإسرائيلي أن حزب الله يواصل محاولاته لإعادة إعمار منشآت "إرهابية" في أنحاء لبنان بدعوى أن تلك البنى التحتية تشكل خرقا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان.وكان الأمين العام لـ"حزب الله"، نعيم قاسم، قد أكد، في وقت سابق، أن لا نية لاستبدال اتفاق وقف إطلاق النار القائم بين "حزب الله" وإسرائيل، موضحًا أن أي استبدال يعني "العفو عن الانتهاكات الإسرائيلية".وشدد قاسم، في كلمة متلفزة، على أن الهجمات الإسرائيلية على لبنان، "لا يمكن أن تستمر ولكل شيء حد"، مشيرًا إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار "يقتصر على جنوب نهر الليطاني"، ولا توجد، بحسب قوله، "أي مشكلة تتعلق بأمن المستوطنات الإسرائيلية"، وفقا لما نقلته قناة "المنار" اللبنانية.وأردف قاسم، قائلا: "الدولة اللبنانية مسؤولة عن إخراج إسرائيل من أراضي لبنان بكل الوسائل المشروعة والمتاحة، مضيفًا أن "الحزب لن يتخلى عن سلاحه الذي يعطيه هذه العزيمة وهذه القوة ويمكنه من الدفاع".ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها.
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، هجومه على مستودع أسلحة وبنية تحتية تحت الأرض تابعة لـ"حزب الله" في جنوب لبنان.
ونشر أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، بيانا أكد من خلاله أن القوات الإسرائيلية أغارت في وقت سابق صباح اليوم، وبتوجيه استخباري على مستودع أسلحة وبنية تحتية تقع تحت الأرض كان يستخدمها حزب الله.
وزعم أدرعي في بيانه أن "البنى التحتية التي تم استهدافها تقع بالقرب من السكان المدنيين بما يشكل دليلا إضافيا على استخدام حزب الله سكان لبنان دروعا بشرية لأنشطة التنظيم داخل مرافق مدنية".
وادعى الجيش الإسرائيلي أن حزب الله يواصل محاولاته لإعادة إعمار منشآت "إرهابية" في أنحاء لبنان بدعوى أن تلك البنى التحتية تشكل خرقا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان.
الرئيس اللبناني جوزيف عون - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2025
الرئيس اللبناني: لبنان ينتظر رد إسرائيل عبر أمريكا على خيار التفاوض لتحرير الأرض
أمس, 14:59 GMT
وكان الأمين العام لـ"حزب الله"، نعيم قاسم، قد أكد، في وقت سابق، أن لا نية لاستبدال اتفاق وقف إطلاق النار القائم بين "حزب الله" وإسرائيل، موضحًا أن أي استبدال يعني "العفو عن الانتهاكات الإسرائيلية".
وشدد قاسم، في كلمة متلفزة، على أن الهجمات الإسرائيلية على لبنان، "لا يمكن أن تستمر ولكل شيء حد"، مشيرًا إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار "يقتصر على جنوب نهر الليطاني"، ولا توجد، بحسب قوله، "أي مشكلة تتعلق بأمن المستوطنات الإسرائيلية"، وفقا لما نقلته قناة "المنار" اللبنانية.
وأردف قاسم، قائلا: "الدولة اللبنانية مسؤولة عن إخراج إسرائيل من أراضي لبنان بكل الوسائل المشروعة والمتاحة، مضيفًا أن "الحزب لن يتخلى عن سلاحه الذي يعطيه هذه العزيمة وهذه القوة ويمكنه من الدفاع".
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.
لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها.
