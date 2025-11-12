https://sarabic.ae/20251112/قوات-إسرائيلية-تتوغل-في-جنوب-غرب-سوريا-1107015480.html

قوات إسرائيلية تتوغل في جنوب غرب سوريا

توغلت قوة من الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، في قرية رسم القطا بريف القنيطرة الجنوبي، جنوب غرب سوريا. 12.11.2025, سبوتنيك عربي

وقالت قناة "الإخبارية" السورية: إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في القرية وأقامت حاجزا عسكريا، ومنعت الأهالي من المرور".وكان الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، أكد أن "التوغل الإسرائيلي في سوريا لا ينبع من مخاوفها الأمنية بل من طموحاتها التوسعية"، مشيرًا إلى أن دمشق منخرطة في مفاوضات مباشرة مع تل أبيب، إلا أن على الأخيرة الانسحاب إلى حدود 8 كانون الأول/ديسمبر حتى يتم إحراز تقدم في هذا الملف.وقال إن "إسرائيل احتلت الجولان بحجة حماية نفسها، واليوم تفرض شروطًا في جنوب سوريا بحجة حماية الجولان. وبعد سنوات، ربما ستحتل وسط سوريا بحجة حماية الجنوب، وبهذا المنطق قد تصل إلى ميونيخ في النهاية".وأضاف: "نحن منخرطون في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، وقد قطعنا شوطًا كبيرًا في طريق التوصل إلى اتفاق. لكن للتوصل إلى اتفاق نهائي، على إسرائيل الانسحاب إلى حدودها التي كانت قائمة قبل 8 / كانون الأول / ديسمبر"، مشيرًا إلى أن "الولايات المتحدة معنا في هذه المفاوضات، والعديد من الأطراف الدولية تدعم وجهة نظرنا في هذا الصدد. واليوم، وجدنا أن الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب يدعم وجهة نظرنا أيضًا، وسيدفع بأسرع وقت ممكن للتوصل إلى حل لهذه المسألة".وفي 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، أكد وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى أن "الاتفاق الأمني بين سوريا وإسرائيل يختلف تماما عن تطبيع العلاقات بين البلدين"، مشيرا إلى أن إسرائيل "اعتبرت اتفاق فض الاشتباك الموقع عام 1974 لاغيا". وقال إن دمشق أجرت 3 جولات من المفاوضات مع الإسرائيليين، مضيفا: "لكن الضربات الإسرائيلية على سوريا عقدت الأمور".وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، أن الغارات الإسرائيلية على مناطق سورية جعلت تطبيع العلاقات بين دمشق وتل أبيب صعبا.

