سوريا تطالب مجلس الأمن بإلزام إسرائيل بسحب قواتها ووقف التدخل في شؤونها الداخلية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:40 GMT
20 د
مساحة حرة
على شفا أزمة.. الاقتصاد العالمي يواجه أشباح الديون والرسوم الجمركية والذكاء الاصطناعي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
09:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
نائب رئيس غينيا الاستوائية يتهم فرنسا بتقويض السلام في بلاده
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: ترامب ألغى قمة بودابست لأنها كانت ستشكل إهانة وصفعة في وجه الاتحاد الأوروبي
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا.. هل تمهد العملية الأمنية في إدلب لإنهاء ملف المخيمات والمقاتلين الأجانب؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
09:33 GMT
27 د
من الملعب
السماء تمطر أهدافا في دوري أبطال أوروبا وأفريقيا تكتسي الأزرق
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:43 GMT
16 د
خطوط التماس
الحرب الكورية 1950 – 1953
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لحماية عقلك.. لماذا يجب أن تتعلم العزف بعد سن الأربعين؟
16:34 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251024/سوريا-تطالب-مجلس-الأمن-بإلزام-إسرائيل-بسحب-قواتها-ووقف-التدخل-في-شؤونها-الداخلية-1106354142.html
سوريا تطالب مجلس الأمن بإلزام إسرائيل بسحب قواتها ووقف التدخل في شؤونها الداخلية
سوريا تطالب مجلس الأمن بإلزام إسرائيل بسحب قواتها ووقف التدخل في شؤونها الداخلية
سبوتنيك عربي
طالب مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي، اليوم الجمعة، مجلس الأمن والأمم المتحدة باتخاذ موقف حازم لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي... 24.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-24T12:01+0000
2025-10-24T12:01+0000
أخبار سوريا اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار الشرق الأوسط
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/02/1096414528_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_c50e10a79e976821086b8c4bbac2b077.jpg
وخلال جلسة لمجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، أكد علبي "رفض سوريا لأي مبررات إسرائيلية لجرائمها وأعمالها العدوانية التي تهدد أمن واستقرار البلاد"، وفقا لوكالة الأنباء السورية (سانا).وأضاف أن إسرائيل أقامت حواجز عسكرية لتقييد حركة المدنيين، وجرّفت أراضٍ زراعية ومحميات طبيعية، مما هدد سبل عيش السكان المحليين واستقرار الجنوب السوري والمنطقة. يذكر أن الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، أوضح في تصريحات سابقة، أن المحادثات مع إسرائيل مستمرة من أجل التوصل لاتفاق أمني.ومنذ رحيل حكومة الأسد، تشن إسرائيل ضربات جوية وتقوم بتوغلات في جنوب سوريا، بصورة تؤكد دمشق أنها تمثل انتهاكا لسيادتها.وقال إن دمشق أجرت 3 جولات من المفاوضات مع الإسرائيليين، مضيفا: "لكن الضربات الإسرائيلية على سوريا عقدت الأمور". وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، أن الغارات الإسرائيلية على مناطق سورية جعلت تطبيع العلاقات بين دمشق وتل أبيب صعبا.
https://sarabic.ae/20251005/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-تنفذ-عمليات-دقيقة-في-جنوب-سوريا-1105656309.html
https://sarabic.ae/20251012/إعلام-إسرائيل-قد-تتسلم-رفات-الجاسوس-إيلي-كوهين-المدفون-في-سوريا-1105911163.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/02/1096414528_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_cf3e9fa4438d1331b114f65554aa2cef.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الشرق الأوسط
أخبار سوريا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الشرق الأوسط

سوريا تطالب مجلس الأمن بإلزام إسرائيل بسحب قواتها ووقف التدخل في شؤونها الداخلية

12:01 GMT 24.10.2025
© AP Photo / Yuki Iwamuraمجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2025
© AP Photo / Yuki Iwamura
تابعنا عبر
طالب مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي، اليوم الجمعة، مجلس الأمن والأمم المتحدة باتخاذ موقف حازم لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، وإلزام إسرائيل بسحب قواتها من الجولان المحتل والمناطق التي توغلت فيها مؤخرًا، ومنع تدخلها في الشؤون الداخلية السورية.
وخلال جلسة لمجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، أكد علبي "رفض سوريا لأي مبررات إسرائيلية لجرائمها وأعمالها العدوانية التي تهدد أمن واستقرار البلاد"، وفقا لوكالة الأنباء السورية (سانا).
الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2025
الجيش الإسرائيلي يعلن تنفذ "عمليات دقيقة" في جنوب سوريا
5 أكتوبر, 18:46 GMT

وأشار إلى استمرار إسرائيل في انتهاك اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، من خلال توغل قواتها في المنطقة الفاصلة التي تشكل منطقة عمليات قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (أندوف)، حيث أقامت عشرة مواقع عسكرية وتوغلت في مناطق واسعة جنوبي سوريا.

وأضاف أن إسرائيل أقامت حواجز عسكرية لتقييد حركة المدنيين، وجرّفت أراضٍ زراعية ومحميات طبيعية، مما هدد سبل عيش السكان المحليين واستقرار الجنوب السوري والمنطقة.
وشدد على أن هذه الانتهاكات تأتي في وقت يتطلع فيه السوريون لإعادة إعمار بلادهم، داعيًا إلى وضع حد للممارسات الإسرائيلية التي تقوض السلم والأمن في المنطقة.
يذكر أن الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، أوضح في تصريحات سابقة، أن المحادثات مع إسرائيل مستمرة من أجل التوصل لاتفاق أمني.
الجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2025
إعلام: إسرائيل قد تتسلم رفات الجاسوس إيلي كوهين المدفون في سوريا
12 أكتوبر, 15:00 GMT
ومنذ رحيل حكومة الأسد، تشن إسرائيل ضربات جوية وتقوم بتوغلات في جنوب سوريا، بصورة تؤكد دمشق أنها تمثل انتهاكا لسيادتها.
وفي 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، أكد وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى أن "الاتفاق الأمني بين سوريا وإسرائيل يختلف تماما عن تطبيع العلاقات بين البلدين"، مشيرا إلى أن إسرائيل "اعتبرت اتفاق فض الاشتباك الموقع عام 1974 لاغيا".
وقال إن دمشق أجرت 3 جولات من المفاوضات مع الإسرائيليين، مضيفا: "لكن الضربات الإسرائيلية على سوريا عقدت الأمور".
وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، أن الغارات الإسرائيلية على مناطق سورية جعلت تطبيع العلاقات بين دمشق وتل أبيب صعبا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала