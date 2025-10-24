https://sarabic.ae/20251024/سوريا-تطالب-مجلس-الأمن-بإلزام-إسرائيل-بسحب-قواتها-ووقف-التدخل-في-شؤونها-الداخلية-1106354142.html
سوريا تطالب مجلس الأمن بإلزام إسرائيل بسحب قواتها ووقف التدخل في شؤونها الداخلية
سوريا تطالب مجلس الأمن بإلزام إسرائيل بسحب قواتها ووقف التدخل في شؤونها الداخلية
سبوتنيك عربي
طالب مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي، اليوم الجمعة، مجلس الأمن والأمم المتحدة باتخاذ موقف حازم لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي... 24.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-24T12:01+0000
2025-10-24T12:01+0000
2025-10-24T12:01+0000
أخبار سوريا اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار الشرق الأوسط
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/02/1096414528_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_c50e10a79e976821086b8c4bbac2b077.jpg
وخلال جلسة لمجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، أكد علبي "رفض سوريا لأي مبررات إسرائيلية لجرائمها وأعمالها العدوانية التي تهدد أمن واستقرار البلاد"، وفقا لوكالة الأنباء السورية (سانا).وأضاف أن إسرائيل أقامت حواجز عسكرية لتقييد حركة المدنيين، وجرّفت أراضٍ زراعية ومحميات طبيعية، مما هدد سبل عيش السكان المحليين واستقرار الجنوب السوري والمنطقة. يذكر أن الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، أوضح في تصريحات سابقة، أن المحادثات مع إسرائيل مستمرة من أجل التوصل لاتفاق أمني.ومنذ رحيل حكومة الأسد، تشن إسرائيل ضربات جوية وتقوم بتوغلات في جنوب سوريا، بصورة تؤكد دمشق أنها تمثل انتهاكا لسيادتها.وقال إن دمشق أجرت 3 جولات من المفاوضات مع الإسرائيليين، مضيفا: "لكن الضربات الإسرائيلية على سوريا عقدت الأمور". وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، أن الغارات الإسرائيلية على مناطق سورية جعلت تطبيع العلاقات بين دمشق وتل أبيب صعبا.
https://sarabic.ae/20251005/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-تنفذ-عمليات-دقيقة-في-جنوب-سوريا-1105656309.html
https://sarabic.ae/20251012/إعلام-إسرائيل-قد-تتسلم-رفات-الجاسوس-إيلي-كوهين-المدفون-في-سوريا-1105911163.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/02/1096414528_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_cf3e9fa4438d1331b114f65554aa2cef.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الشرق الأوسط
أخبار سوريا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الشرق الأوسط
سوريا تطالب مجلس الأمن بإلزام إسرائيل بسحب قواتها ووقف التدخل في شؤونها الداخلية
طالب مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي، اليوم الجمعة، مجلس الأمن والأمم المتحدة باتخاذ موقف حازم لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، وإلزام إسرائيل بسحب قواتها من الجولان المحتل والمناطق التي توغلت فيها مؤخرًا، ومنع تدخلها في الشؤون الداخلية السورية.
وخلال جلسة لمجلس الأمن
حول الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، أكد علبي "رفض سوريا لأي مبررات إسرائيلية لجرائمها وأعمالها العدوانية التي تهدد أمن واستقرار البلاد"، وفقا لوكالة الأنباء السورية (سانا).
وأشار إلى استمرار إسرائيل في انتهاك اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، من خلال توغل قواتها في المنطقة الفاصلة التي تشكل منطقة عمليات قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (أندوف)، حيث أقامت عشرة مواقع عسكرية وتوغلت في مناطق واسعة جنوبي سوريا.
وأضاف أن إسرائيل
أقامت حواجز عسكرية لتقييد حركة المدنيين، وجرّفت أراضٍ زراعية ومحميات طبيعية، مما هدد سبل عيش السكان المحليين واستقرار الجنوب السوري والمنطقة.
وشدد على أن هذه الانتهاكات تأتي في وقت يتطلع فيه السوريون لإعادة إعمار بلادهم، داعيًا إلى وضع حد للممارسات الإسرائيلية التي تقوض السلم والأمن في المنطقة.
يذكر أن الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع
، أوضح في تصريحات سابقة، أن المحادثات مع إسرائيل مستمرة من أجل التوصل لاتفاق أمني.
ومنذ رحيل حكومة الأسد، تشن إسرائيل ضربات جوية وتقوم بتوغلات في جنوب سوريا، بصورة تؤكد دمشق أنها تمثل انتهاكا لسيادتها.
وفي 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، أكد وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى أن "الاتفاق الأمني بين سوريا وإسرائيل يختلف تماما عن تطبيع العلاقات بين البلدين"، مشيرا إلى أن إسرائيل "اعتبرت اتفاق فض الاشتباك الموقع عام 1974 لاغيا".
وقال إن دمشق أجرت 3 جولات من المفاوضات مع الإسرائيليين، مضيفا: "لكن الضربات الإسرائيلية على سوريا عقدت الأمور".
وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني
، أن الغارات الإسرائيلية على مناطق سورية جعلت تطبيع العلاقات بين دمشق وتل أبيب صعبا.