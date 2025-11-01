https://sarabic.ae/20251101/إعلام-رتل-إسرائيلي-ضخم-يقتحم-عدة-بلدات-في-محافظة-القنيطرة-جنوبي-سوريا-1106627231.html

إعلام: رتل إسرائيلي ضخم يقتحم عدة بلدات في محافظة القنيطرة جنوبي سوريا

يواصل الجيش الإسرائيلي توغله في محافظة القنيطرة جنوبي سوريا، حيث دخل رتل عسكري إسرائيلي صباح اليوم السبت، إلى قرى كل من الحرية، وأوفانيا، وتل أحمر، والصمدانية... 01.11.2025, سبوتنيك عربي

أخبار سوريا اليوم

إسرائيل

القنيطرة

القنيطرة جنوب سوريا

توغل إسرائيلي

العالم العربي

وأفادت وسائل إعلام سورية بأن "قوات من الجيش الإسرائيلي توغلت في محيط قرية أوفانيا شمالي القنيطرة، بواسطة 12 عربة عسكرية انطلقت من قاعدة الحميدية".ويأتي ذلك، بحسب "تلفزيون سوريا"، غداة "إقامة القوات الإسرائيلية تحصينات جديدة داخل قاعدة العدنانية العسكرية في ريف القنيطرة، أمس الجمعة، وسط مجموعة من الممارسات الإسرائيلية في محافظة القنيطرة والجنوب السوري، تشمل توغلات ميدانية واقتلاع أشجار ونشر حواجز واعتقال مواطنين سوريين".ووفقًا لوسائل إعلام سورية، تقوم القوات الإسرائيلية، منذ أشهر، بعمليات تجريف واقتلاع لأشجار السنديان المعمرة داخل محمية جباتا الخشب في محافظة القنيطرة جنوبي سوريا، وذلك بواسطة اَليات ثقيلة، تم إدخالها إلى أطراف المحمية، لتحميل أشجار السنديان المعمرة ونقلها إلى داخل الأراضي في الجولان المحتل، وسط تهكم سوري إزاء السكوت عن هذه الانتهاكات الرامية لطمس الهوية الطبيعية للمنطقة.يذكر أن الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، أوضح في تصريحات سابقة، أن المحادثات مع إسرائيل مستمرة من أجل التوصل لاتفاق أمني. ومنذ رحيل حكومة الأسد، في كانون الأول/ ديسمبر عام 2024، تشن إسرائيل ضربات جوية وتقوم بتوغلات في جنوبي سوريا، بصورة تؤكد دمشق أنها تمثل انتهاكا لسيادتها.وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، أن الغارات الإسرائيلية على مناطق سورية جعلت تطبيع العلاقات بين دمشق وتل أبيب صعبا.

إسرائيل

القنيطرة جنوب سوريا

