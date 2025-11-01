عربي
https://sarabic.ae/20251101/إعلام-رتل-إسرائيلي-ضخم-يقتحم-عدة-بلدات-في-محافظة-القنيطرة-جنوبي-سوريا-1106627231.html
إعلام: رتل إسرائيلي ضخم يقتحم عدة بلدات في محافظة القنيطرة جنوبي سوريا
إعلام: رتل إسرائيلي ضخم يقتحم عدة بلدات في محافظة القنيطرة جنوبي سوريا
سبوتنيك عربي
يواصل الجيش الإسرائيلي توغله في محافظة القنيطرة جنوبي سوريا، حيث دخل رتل عسكري إسرائيلي صباح اليوم السبت، إلى قرى كل من الحرية، وأوفانيا، وتل أحمر، والصمدانية... 01.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-01T10:09+0000
2025-11-01T10:09+0000
أخبار سوريا اليوم
إسرائيل
القنيطرة
القنيطرة جنوب سوريا
توغل إسرائيلي
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101428/20/1014282013_0:274:4449:2777_1920x0_80_0_0_386549969a808f0518a78b7a8dd9b454.jpg
وأفادت وسائل إعلام سورية بأن "قوات من الجيش الإسرائيلي توغلت في محيط قرية أوفانيا شمالي القنيطرة، بواسطة 12 عربة عسكرية انطلقت من قاعدة الحميدية".ويأتي ذلك، بحسب "تلفزيون سوريا"، غداة "إقامة القوات الإسرائيلية تحصينات جديدة داخل قاعدة العدنانية العسكرية في ريف القنيطرة، أمس الجمعة، وسط مجموعة من الممارسات الإسرائيلية في محافظة القنيطرة والجنوب السوري، تشمل توغلات ميدانية واقتلاع أشجار ونشر حواجز واعتقال مواطنين سوريين".ووفقًا لوسائل إعلام سورية، تقوم القوات الإسرائيلية، منذ أشهر، بعمليات تجريف واقتلاع لأشجار السنديان المعمرة داخل محمية جباتا الخشب في محافظة القنيطرة جنوبي سوريا، وذلك بواسطة اَليات ثقيلة، تم إدخالها إلى أطراف المحمية، لتحميل أشجار السنديان المعمرة ونقلها إلى داخل الأراضي في الجولان المحتل، وسط تهكم سوري إزاء السكوت عن هذه الانتهاكات الرامية لطمس الهوية الطبيعية للمنطقة.يذكر أن الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، أوضح في تصريحات سابقة، أن المحادثات مع إسرائيل مستمرة من أجل التوصل لاتفاق أمني. ومنذ رحيل حكومة الأسد، في كانون الأول/ ديسمبر عام 2024، تشن إسرائيل ضربات جوية وتقوم بتوغلات في جنوبي سوريا، بصورة تؤكد دمشق أنها تمثل انتهاكا لسيادتها.وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، أن الغارات الإسرائيلية على مناطق سورية جعلت تطبيع العلاقات بين دمشق وتل أبيب صعبا.
https://sarabic.ae/20251024/إعلام-السنديان-السوري-ضحية-مشروع-بيئي-مثير-للجدل-تنفذه-إسرائيل--1106357407.html
https://sarabic.ae/20251024/سوريا-تطالب-مجلس-الأمن-بإلزام-إسرائيل-بسحب-قواتها-ووقف-التدخل-في-شؤونها-الداخلية-1106354142.html
إسرائيل
القنيطرة جنوب سوريا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101428/20/1014282013_275:0:4230:2966_1920x0_80_0_0_9f6c67e7f26ec7e931f9a429a994ff44.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, القنيطرة, القنيطرة جنوب سوريا, توغل إسرائيلي, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, القنيطرة, القنيطرة جنوب سوريا, توغل إسرائيلي, العالم العربي

إعلام: رتل إسرائيلي ضخم يقتحم عدة بلدات في محافظة القنيطرة جنوبي سوريا

10:09 GMT 01.11.2025
© AP Photo / Ariel Schalitجندي إسرائيلي في الجولان
جندي إسرائيلي في الجولان - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2025
© AP Photo / Ariel Schalit
تابعنا عبر
يواصل الجيش الإسرائيلي توغله في محافظة القنيطرة جنوبي سوريا، حيث دخل رتل عسكري إسرائيلي صباح اليوم السبت، إلى قرى كل من الحرية، وأوفانيا، وتل أحمر، والصمدانية في ريف القنيطرة الشمالي.
وأفادت وسائل إعلام سورية بأن "قوات من الجيش الإسرائيلي توغلت في محيط قرية أوفانيا شمالي القنيطرة، بواسطة 12 عربة عسكرية انطلقت من قاعدة الحميدية".
وأضافت: "كما توغلت قوة أخرى تضم ثماني سيارات ودبابتين ومجنزرة عسكرية، في محيط قرية الصمدانية الشرقية في القنيطرة، وذلك بعد يوم من نصب بوابة حديدية داخل القرية، حيث سلكت الطريق المؤدي إلى ما قبل حاجز الصقري بين بلدتي جبا وخان أرنبة، وتوجهت نحو الطريق الواصل إلى أوتوستراد السلام".
دبابات إسرائيلية تخترق خط ألفا في الجولان - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2025
إعلام: السنديان السوري ضحية مشروع بيئي مثير للجدل تنفذه إسرائيل
24 أكتوبر, 13:37 GMT
ويأتي ذلك، بحسب "تلفزيون سوريا"، غداة "إقامة القوات الإسرائيلية تحصينات جديدة داخل قاعدة العدنانية العسكرية في ريف القنيطرة، أمس الجمعة، وسط مجموعة من الممارسات الإسرائيلية في محافظة القنيطرة والجنوب السوري، تشمل توغلات ميدانية واقتلاع أشجار ونشر حواجز واعتقال مواطنين سوريين".
وأشارت إلى أن "القوات الإسرائيلية، قامت بعمليات تجريف واسعة للأراضي، الخميس الماضي، في قرية بئر عجم بريف القنيطرة، تمهيدًا لاستكمال الطريق الذي يصل نقاطها العسكرية في المنطقة، حيث استقدمت 3 آليات مخصصة للحفر، وباشرت بتنفيذ أعمال تجريف غربي بئر عجم".
ووفقًا لوسائل إعلام سورية، تقوم القوات الإسرائيلية، منذ أشهر، بعمليات تجريف واقتلاع لأشجار السنديان المعمرة داخل محمية جباتا الخشب في محافظة القنيطرة جنوبي سوريا، وذلك بواسطة اَليات ثقيلة، تم إدخالها إلى أطراف المحمية، لتحميل أشجار السنديان المعمرة ونقلها إلى داخل الأراضي في الجولان المحتل، وسط تهكم سوري إزاء السكوت عن هذه الانتهاكات الرامية لطمس الهوية الطبيعية للمنطقة.
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2025
سوريا تطالب مجلس الأمن بإلزام إسرائيل بسحب قواتها ووقف التدخل في شؤونها الداخلية
24 أكتوبر, 12:01 GMT
يذكر أن الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، أوضح في تصريحات سابقة، أن المحادثات مع إسرائيل مستمرة من أجل التوصل لاتفاق أمني. ومنذ رحيل حكومة الأسد، في كانون الأول/ ديسمبر عام 2024، تشن إسرائيل ضربات جوية وتقوم بتوغلات في جنوبي سوريا، بصورة تؤكد دمشق أنها تمثل انتهاكا لسيادتها.
وفي 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، أكد وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى أن "الاتفاق الأمني بين سوريا وإسرائيل يختلف تماما عن تطبيع العلاقات بين البلدين"، مشيرا إلى أن إسرائيل "اعتبرت اتفاق فض الاشتباك الموقع عام 1974 لاغيا". وقال إن دمشق أجرت 3 جولات من المفاوضات مع الإسرائيليين، مضيفا: "لكن الضربات الإسرائيلية على سوريا عقدت الأمور".
وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، أن الغارات الإسرائيلية على مناطق سورية جعلت تطبيع العلاقات بين دمشق وتل أبيب صعبا.
