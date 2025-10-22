عربي
ترامب ينفي مزاعم وسائل إعلام بأن أمريكا سمحت لكييف باستخدام صورايخ بعيدة المدى ضد روسيا
أمساليوم
بث مباشر
إعلام: الجيش الإسرائيلي يقصف أطراف قرية كويا بريف درعا السورية
إعلام: الجيش الإسرائيلي يقصف أطراف قرية كويا بريف درعا السورية
إعلام: الجيش الإسرائيلي يقصف أطراف قرية كويا بريف درعا السورية

ذكرت وسائل إعلام سورية، اليوم الأربعاء، أن القوات الإسرائيلية استهدفت بالقذائف أطراف قرية كويا في ريف درعا جنوب غربي سوريا.
وأفادت قناة "الإخبارية" السورية، مساء اليوم الأربعاء، بأن "قوات الاحتلال قصفت بثلاث قذائف متنوعة شمال غرب قرية كويا، وتزامن القصف مع إطلاق رشقات نارية في المنطقة".
وأكدت القناة أن "الانتهاك الإسرائيلي الجديد يأتي ضمن سلسلة انتهاكات متكررة ينفّذها الاحتلال الإسرائيلي منذ أسابيع داخل الأراضي السورية في مناطق الجنوب، خاصة في ريفي القنيطرة ودرعا، في انتهاك واضح لاتفاقية فصل القوات لعام 1974، وقرارات مجلس الأمن ومبادئ احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها".
الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2025
الجيش الإسرائيلي يعلن تنفذ "عمليات دقيقة" في جنوب سوريا
5 أكتوبر, 18:46 GMT
وأشارت إلى أن "قوات الاحتلال توغلت في الرابع من الشهر الجاري في قرية جملة بمنطقة العارضة، بخمس آليات عسكرية ونفذت اعتقالات، واعتقلت 4 شبان من القرية خلال العملية، وأقامت حاجزا مؤقتا على مدخلها قبل انسحابها باتجاه نقطة الجزيرة الواقعة غربي معرية".
يذكر أن الرئيس السوري أحمد الشرع، أوضح في تصريحات سابقة، أن المحادثات مع إسرائيل مستمرة من أجل التوصل لاتفاق أمني.
ومنذ رحيل حكومة الأسد، تشن إسرائيل ضربات جوية وتقوم بتوغلات في جنوبي سوريا، بصورة تؤكد دمشق أنها تمثل انتهاكا لسيادتها.
وفي 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، أكد وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى أن "الاتفاق الأمني بين سوريا وإسرائيل يختلف تماما عن تطبيع العلاقات بين البلدين"، مشيرا إلى أن إسرائيل "اعتبرت اتفاق فض الاشتباك الموقع عام 1974 لاغيا".
وقال إن دمشق أجرت 3 جولات من المفاوضات مع الإسرائيليين، مضيفا: "لكن الضربات الإسرائيلية على سوريا عقدت الأمور".
وفي وقت سابق أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، أن الغارات الإسرائيلية على مناطق سورية جعلت تطبيع العلاقات بين دمشق وتل أبيب صعبا.
