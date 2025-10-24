عربي
إعلام: السنديان السوري ضحية مشروع بيئي مثير للجدل تنفذه إسرائيل
إعلام: السنديان السوري ضحية مشروع بيئي مثير للجدل تنفذه إسرائيل
تقوم القوات الإسرائيلية، منذ أشهر، بعمليات تجريف واقتلاع لأشجار السنديان المعمرة داخل محمية جباتا الخشب في محافظة القنيطرة جنوبي سوريا، وذلك بواسطة اَليات... 24.10.2025
وأفادت وسائل إعلام سورية، أن "اقتلاع الأشجار متواصل منذ يونيو/ حزيران الماضي، أمام أعين الأهالي، إذ لم يعد مجرد عملية تجريف عابرة، بل تحول إلى جريمة بيئية".ويضيف: "رأينا جذوع أشجار السنديان مغلفة، في شاحنات الاحتلال، يبدو أنها مغلفة بمواد خاصة لحمايتها، كما يبدو أن الهدف ليس خشبها، بل نقل الشجرة نفسها حية كما هي".وأضافوا: "وتيرة اقتلاع الأشجار ونقلها إلى الأراضي المحتلة تصاعدت في أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، مع عمليات التجريف في محمية جباتا الخشب".ويؤكد خبراء مختصون في علوم البيئة والموارد الطبيعية، أن أشجار السنديان المعمرة تعد من "أثمن الثروات البيئة والاقتصادية التي تمتلكها أي منطقة، إذ تصنف عالميا ضمن أغلى الأخشاب والشجرة الواحدة قد تساوي آلاف الدولارات"، بحسب "تلفزيون سوريا".بالتوازي، حذر ناشطون من أن "قضية جباتا الخشب لا تحظى باهتمام إعلامي ودولي"، مؤكدين أن "السكوت عن هذه الانتهاكات، يسمح للاحتلال بارتكاب المزيد من الجرائم بحق أهالي القنيطرة"، وأضافوا لتلفزيون سوريا: "نقل السنديان إلى داخل الجولان المحتل هو شكل من أشكال الطمس البيئي، ومحاولة إعادة تشكيل المشهد الطبيعي بما يتوافق مع الرواية الإسرائيلية التي تسعى لإظهار الجولان المحتل كمنطقة إسرائيلية خضراء ومزدهرة، بلا ذاكرة سورية".وتُعدّ المحميات الطبيعية الواقعة في المناطق المحتلة، محمية بموجب اتفاقيات دولية، أبرزها اتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية والبيئية أثناء النزاعات المسلحة، ويمثل المساس بها انتهاكا واضحا للقانون الدولي.يذكر أن الرئيس السوري أحمد الشرع، أوضح في تصريحات سابقة، أن المحادثات مع إسرائيل مستمرة من أجل التوصل لاتفاق أمني. ومنذ رحيل حكومة الأسد، تشن إسرائيل ضربات جوية وتقوم بتوغلات في جنوبي سوريا، بصورة تؤكد دمشق أنها تمثل انتهاكا لسيادتها.وفي 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، أكد وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى أن "الاتفاق الأمني بين سوريا وإسرائيل يختلف تماما عن تطبيع العلاقات بين البلدين"، مشيرا إلى أن إسرائيل "اعتبرت اتفاق فض الاشتباك الموقع عام 1974 لاغيا". وقال إن دمشق أجرت 3 جولات من المفاوضات مع الإسرائيليين، مضيفا: "لكن الضربات الإسرائيلية على سوريا عقدت الأمور".وفي وقت سابق أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، أن الغارات الإسرائيلية على مناطق سورية جعلت تطبيع العلاقات بين دمشق وتل أبيب صعبا.
إعلام: السنديان السوري ضحية مشروع بيئي مثير للجدل تنفذه إسرائيل

تقوم القوات الإسرائيلية، منذ أشهر، بعمليات تجريف واقتلاع لأشجار السنديان المعمرة داخل محمية جباتا الخشب في محافظة القنيطرة جنوبي سوريا، وذلك بواسطة اَليات ثقيلة، تم إدخالها إلى أطراف المحمية، لتحميل أشجار السنديان المعمرة ونقلها إلى الأراضي المحتلة، وسط تهكم سوري إزاء السكوت عن هذه الانتهاكات الرامية لطمس الهوية الطبيعية للمنطقة.
وأفادت وسائل إعلام سورية، أن "اقتلاع الأشجار متواصل منذ يونيو/ حزيران الماضي، أمام أعين الأهالي، إذ لم يعد مجرد عملية تجريف عابرة، بل تحول إلى جريمة بيئية".

وقال مصدر في مديرية زراعة القنيطرة، لـ"تلفزيون سوريا"، إن "القوات الإسرائيلية بدأت منذ مطلع الصيف الماضي بإدخال آليات ثقيلة إلى أطراف المحمية، لتحميل أشجار السنديان المعمرة ونقلها إلى الأراضي المحتلة، في عملية ممنهجة لاقتلاع أشجار السنديان الكبيرة".

ويضيف: "رأينا جذوع أشجار السنديان مغلفة، في شاحنات الاحتلال، يبدو أنها مغلفة بمواد خاصة لحمايتها، كما يبدو أن الهدف ليس خشبها، بل نقل الشجرة نفسها حية كما هي".
وبحسب شهادات عدد من سكان بلدة جباتا الخشب، بدأت قوات الاحتلال "عمليات اقتلاع أشجار السنديان في مطلع يونيو/ حزيران الماضي عندما استقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي شاحنات كبيرة إلى جانب الجرافات وآليات الحفر، وعندما انتهت من التجريف في اليوم الأول شاهد أهالي جباتا الخشب وقرية طرنجة الشاحنات تحتوي على عدد من أشجار السنديان مغلفة جذوعها".
وأضافوا: "وتيرة اقتلاع الأشجار ونقلها إلى الأراضي المحتلة تصاعدت في أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، مع عمليات التجريف في محمية جباتا الخشب".
ويؤكد خبراء مختصون في علوم البيئة والموارد الطبيعية، أن أشجار السنديان المعمرة تعد من "أثمن الثروات البيئة والاقتصادية التي تمتلكها أي منطقة، إذ تصنف عالميا ضمن أغلى الأخشاب والشجرة الواحدة قد تساوي آلاف الدولارات"، بحسب "تلفزيون سوريا".

و"تتجاوز قيمة هذه الأشجار، الصناعات الخشبية، لأنها مخزون جيني فريد تأقلم مع المنطقة عبر مئات السنين، ونقلها يعني الحصول على مادة وراثية نادرة لبرامج التحريج والاستنساخ، ما يوفر سنوات من الأبحاث، كما أن زراعتها في المستوطنات يخدم "الاستيطان الأخضر" أي إضفاء طابع بيئي على الاحتلال"، وفقا للخبراء الذين حذروا من تداعيات تجريد المنطقة من أشجار السنديان، إذ "كل شجرة سنديان هي نظام بيئي مصغر، وموطن للطيور والثديات، ناهيك أن نقل الأشجار هو محاولة لطمس الهوية الطبيعية السورية للقنيطرة وإعادة تشكيل المشهد البيئي بما يتماشى مع السردية الإسرائيلية".

بالتوازي، حذر ناشطون من أن "قضية جباتا الخشب لا تحظى باهتمام إعلامي ودولي"، مؤكدين أن "السكوت عن هذه الانتهاكات، يسمح للاحتلال بارتكاب المزيد من الجرائم بحق أهالي القنيطرة"، وأضافوا لتلفزيون سوريا: "نقل السنديان إلى داخل الجولان المحتل هو شكل من أشكال الطمس البيئي، ومحاولة إعادة تشكيل المشهد الطبيعي بما يتوافق مع الرواية الإسرائيلية التي تسعى لإظهار الجولان المحتل كمنطقة إسرائيلية خضراء ومزدهرة، بلا ذاكرة سورية".
وتقع محمية جباتا الخشب الطبيعية، على السفح الجنوبي لمرتفعات جبل الشيخ من الجهة الشمالية من محافظة القنيطرة، وتبلغ مساحتها 133 هكتارًا، وتحتوي على أنواع مختلفة من الأشجار، كالسنديان، والبلوط، والملول، والزعرور، والخوخ البري، والقندول، كما تحوي على عدد كبير من الطيور والحيوانات.
وتُعدّ المحميات الطبيعية الواقعة في المناطق المحتلة، محمية بموجب اتفاقيات دولية، أبرزها اتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية والبيئية أثناء النزاعات المسلحة، ويمثل المساس بها انتهاكا واضحا للقانون الدولي.
يذكر أن الرئيس السوري أحمد الشرع، أوضح في تصريحات سابقة، أن المحادثات مع إسرائيل مستمرة من أجل التوصل لاتفاق أمني. ومنذ رحيل حكومة الأسد، تشن إسرائيل ضربات جوية وتقوم بتوغلات في جنوبي سوريا، بصورة تؤكد دمشق أنها تمثل انتهاكا لسيادتها.
وفي 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، أكد وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى أن "الاتفاق الأمني بين سوريا وإسرائيل يختلف تماما عن تطبيع العلاقات بين البلدين"، مشيرا إلى أن إسرائيل "اعتبرت اتفاق فض الاشتباك الموقع عام 1974 لاغيا". وقال إن دمشق أجرت 3 جولات من المفاوضات مع الإسرائيليين، مضيفا: "لكن الضربات الإسرائيلية على سوريا عقدت الأمور".
وفي وقت سابق أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، أن الغارات الإسرائيلية على مناطق سورية جعلت تطبيع العلاقات بين دمشق وتل أبيب صعبا.
