إعلام: السنديان السوري ضحية مشروع بيئي مثير للجدل تنفذه إسرائيل

وأفادت وسائل إعلام سورية، أن "اقتلاع الأشجار متواصل منذ يونيو/ حزيران الماضي، أمام أعين الأهالي، إذ لم يعد مجرد عملية تجريف عابرة، بل تحول إلى جريمة بيئية".ويضيف: "رأينا جذوع أشجار السنديان مغلفة، في شاحنات الاحتلال، يبدو أنها مغلفة بمواد خاصة لحمايتها، كما يبدو أن الهدف ليس خشبها، بل نقل الشجرة نفسها حية كما هي".وأضافوا: "وتيرة اقتلاع الأشجار ونقلها إلى الأراضي المحتلة تصاعدت في أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، مع عمليات التجريف في محمية جباتا الخشب".ويؤكد خبراء مختصون في علوم البيئة والموارد الطبيعية، أن أشجار السنديان المعمرة تعد من "أثمن الثروات البيئة والاقتصادية التي تمتلكها أي منطقة، إذ تصنف عالميا ضمن أغلى الأخشاب والشجرة الواحدة قد تساوي آلاف الدولارات"، بحسب "تلفزيون سوريا".بالتوازي، حذر ناشطون من أن "قضية جباتا الخشب لا تحظى باهتمام إعلامي ودولي"، مؤكدين أن "السكوت عن هذه الانتهاكات، يسمح للاحتلال بارتكاب المزيد من الجرائم بحق أهالي القنيطرة"، وأضافوا لتلفزيون سوريا: "نقل السنديان إلى داخل الجولان المحتل هو شكل من أشكال الطمس البيئي، ومحاولة إعادة تشكيل المشهد الطبيعي بما يتوافق مع الرواية الإسرائيلية التي تسعى لإظهار الجولان المحتل كمنطقة إسرائيلية خضراء ومزدهرة، بلا ذاكرة سورية".وتُعدّ المحميات الطبيعية الواقعة في المناطق المحتلة، محمية بموجب اتفاقيات دولية، أبرزها اتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية والبيئية أثناء النزاعات المسلحة، ويمثل المساس بها انتهاكا واضحا للقانون الدولي.يذكر أن الرئيس السوري أحمد الشرع، أوضح في تصريحات سابقة، أن المحادثات مع إسرائيل مستمرة من أجل التوصل لاتفاق أمني. ومنذ رحيل حكومة الأسد، تشن إسرائيل ضربات جوية وتقوم بتوغلات في جنوبي سوريا، بصورة تؤكد دمشق أنها تمثل انتهاكا لسيادتها.وفي 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، أكد وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى أن "الاتفاق الأمني بين سوريا وإسرائيل يختلف تماما عن تطبيع العلاقات بين البلدين"، مشيرا إلى أن إسرائيل "اعتبرت اتفاق فض الاشتباك الموقع عام 1974 لاغيا". وقال إن دمشق أجرت 3 جولات من المفاوضات مع الإسرائيليين، مضيفا: "لكن الضربات الإسرائيلية على سوريا عقدت الأمور".وفي وقت سابق أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، أن الغارات الإسرائيلية على مناطق سورية جعلت تطبيع العلاقات بين دمشق وتل أبيب صعبا.

