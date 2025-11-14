إعلام إسرائيلي: قلق في إسرائيل من "خسارة جبل الشيخ" بعد لقاء ترامب والشرع

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
09:17 GMT
23 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
10:03 GMT
40 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:44 GMT
7 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:49 GMT
11 د
نبض افريقيا
عودة جزئية للحياة في مالي وسط حصار مسلح وأزمة وقود خانقة
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
لغز بداية الضوء والكون وجذور النباتات السرية والعصر الحجري الأمومي
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
أي الحيوانات يمكنه فهم الرياضيات؟ ومن أين تأتي الذرات؟
17:31 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: نظام كييف ليس عنده مربط الحل للنزاع القائم بين روسيا وأوكرانيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اتفاقية ليبية روسية لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الاحتكار
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
09:16 GMT
40 د
من الملعب
الأهلي المصري يعزز هيمنته المحلية في الإمارات.. ورحلة العرب مستمرة في كأس العالم للناشئين
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
خلال عهد عدنان مندريس: الدخول في الناتو والدور الشرق أوسطي
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اتفاقية ليبية روسية لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الاحتكار
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
17:33 GMT
16 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
19:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
إعلام إسرائيلي: قلق في إسرائيل من "خسارة جبل الشيخ" بعد لقاء ترامب والشرع
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن القلق يسود إسرائيل من "خسارة جبل الشيخ" بعد الاستقبال التاريخي للرئيس السوري أحمد الشرع في البيت الأبيض. 14.11.2025, سبوتنيك عربي
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن القلق يسود إسرائيل من أن يمارس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضغوطا على تل أبيب للتخلي عن جبل الشيخ، الذي احتلته بعد سقوط نظام بشار الأسد.وربطت الصحيفة هذا التخوف مع احتمال الجيش الإسرائيلي لشنّ "عملية موسعة" ضد "حزب الله" اللبناني، مضيفة أن الجرافات والمعدات الهندسية الإسرائيلية تصعد حاليا الطريق المعبّد إلى ارتفاع 2800 متر على قمة جبل الشيخ المغطاة بالثلوج، وهو طريق كان حتى قبل عام تحت سيطرة جنود جيش الأسد.وأوضحت الصحيفة أن الجرافات الإسرائيلية تتقدم نحو قمة جبل الشيخ داخل الأراضي السورية، حيث تجري أعمال ترميم وتحصين في موقعين استعدادا للشتاء المقبل، مشيرة إلى أن "قادة إسرائيل لا يتعاملون مع هذا الشتاء على أنه الأخير للجيش في جبل الشيخ".ولفتت إلى أن الاتصالات الهادئة والتي جرت بين مقربين من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومبعوثين عن الحكومة السورية لم تحرز تقدما حتى الآن.وكانت تقضي هذه الاتصالات إلى التوصل أو بلورة اتفاق وقف إطلاق نار جديد يحل محل الترتيبات التي كانت قائمة منذ العام 1974 وحتى سقوط نظام الأسد العام الماضي.وفي سياق متصل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الخميس، إن حكمه على الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع يعتمد على التطورات الميدانية.وتساءل نتنياهو: "هل تصبح سوريا دولة مسالمة؟ هل يقضي على الجهاديين في جيشه؟ هل يتعاون معي لإنشاء منطقة منزوعة السلاح في جنوب غرب سوريا على حدود مرتفعات الجولان؟"، وفقا لما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وأردف قائلا: "الدروز السوريون تعرضوا للتعذيب والذبح، بشكل يكاد يكون سيئاً كما حدث في السابع من أكتوبر 2023"، على حد زعمه، مضيفا: "إذا نُزع السلاح من جنوب غرب سوريا وتم توفير الحماية الدائمة للدروز هناك، فيمكننا المضي قدما".وكان الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، أكد أن "التوغل الإسرائيلي في سوريا لا ينبع من مخاوفها الأمنية بل من طموحاتها التوسعية"، مشيرًا إلى أن دمشق منخرطة في مفاوضات مباشرة مع تل أبيب، إلا أن على الأخيرة الانسحاب إلى حدود 8 كانون الأول/ديسمبر حتى يتم إحراز تقدم في هذا الملف.وقال إن "إسرائيل احتلت الجولان بحجة حماية نفسها، واليوم تفرض شروطًا في جنوب سوريا بحجة حماية الجولان. وبعد سنوات، ربما ستحتل وسط سوريا بحجة حماية الجنوب، وبهذا المنطق قد تصل إلى ميونيخ في النهاية".وفي 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، أكد وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى أن "الاتفاق الأمني بين سوريا وإسرائيل يختلف تماما عن تطبيع العلاقات بين البلدين"، مشيرا إلى أن إسرائيل "اعتبرت اتفاق فض الاشتباك الموقع عام 1974 لاغيا". وقال إن دمشق أجرت 3 جولات من المفاوضات مع الإسرائيليين، مضيفا: "لكن الضربات الإسرائيلية على سوريا عقدت الأمور".وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، أن الغارات الإسرائيلية على مناطق سورية جعلت تطبيع العلاقات بين دمشق وتل أبيب صعبا.
11:35 GMT 14.11.2025
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن القلق يسود إسرائيل من "خسارة جبل الشيخ" بعد الاستقبال التاريخي للرئيس السوري أحمد الشرع في البيت الأبيض.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن القلق يسود إسرائيل من أن يمارس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضغوطا على تل أبيب للتخلي عن جبل الشيخ، الذي احتلته بعد سقوط نظام بشار الأسد.
وربطت الصحيفة هذا التخوف مع احتمال الجيش الإسرائيلي لشنّ "عملية موسعة" ضد "حزب الله" اللبناني، مضيفة أن الجرافات والمعدات الهندسية الإسرائيلية تصعد حاليا الطريق المعبّد إلى ارتفاع 2800 متر على قمة جبل الشيخ المغطاة بالثلوج، وهو طريق كان حتى قبل عام تحت سيطرة جنود جيش الأسد.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2025
نتنياهو: نجري اتصالات لجعل جنوبي سوريا منطقة منزوعة السلاح
28 أغسطس, 18:29 GMT
وأوضحت الصحيفة أن الجرافات الإسرائيلية تتقدم نحو قمة جبل الشيخ داخل الأراضي السورية، حيث تجري أعمال ترميم وتحصين في موقعين استعدادا للشتاء المقبل، مشيرة إلى أن "قادة إسرائيل لا يتعاملون مع هذا الشتاء على أنه الأخير للجيش في جبل الشيخ".
ولفتت إلى أن الاتصالات الهادئة والتي جرت بين مقربين من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومبعوثين عن الحكومة السورية لم تحرز تقدما حتى الآن.
وكانت تقضي هذه الاتصالات إلى التوصل أو بلورة اتفاق وقف إطلاق نار جديد يحل محل الترتيبات التي كانت قائمة منذ العام 1974 وحتى سقوط نظام الأسد العام الماضي.
وفي سياق متصل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الخميس، إن حكمه على الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع يعتمد على التطورات الميدانية.
وتساءل نتنياهو: "هل تصبح سوريا دولة مسالمة؟ هل يقضي على الجهاديين في جيشه؟ هل يتعاون معي لإنشاء منطقة منزوعة السلاح في جنوب غرب سوريا على حدود مرتفعات الجولان؟"، وفقا لما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وأردف قائلا: "الدروز السوريون تعرضوا للتعذيب والذبح، بشكل يكاد يكون سيئاً كما حدث في السابع من أكتوبر 2023"، على حد زعمه، مضيفا: "إذا نُزع السلاح من جنوب غرب سوريا وتم توفير الحماية الدائمة للدروز هناك، فيمكننا المضي قدما".
وكان الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، أكد أن "التوغل الإسرائيلي في سوريا لا ينبع من مخاوفها الأمنية بل من طموحاتها التوسعية"، مشيرًا إلى أن دمشق منخرطة في مفاوضات مباشرة مع تل أبيب، إلا أن على الأخيرة الانسحاب إلى حدود 8 كانون الأول/ديسمبر حتى يتم إحراز تقدم في هذا الملف.
الجيش الإسرائيلي في الجولان - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2025
قوات إسرائيلية تتوغل في جنوب غرب سوريا
12 نوفمبر, 09:46 GMT
وقال إن "إسرائيل احتلت الجولان بحجة حماية نفسها، واليوم تفرض شروطًا في جنوب سوريا بحجة حماية الجولان. وبعد سنوات، ربما ستحتل وسط سوريا بحجة حماية الجنوب، وبهذا المنطق قد تصل إلى ميونيخ في النهاية".
وفي 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، أكد وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى أن "الاتفاق الأمني بين سوريا وإسرائيل يختلف تماما عن تطبيع العلاقات بين البلدين"، مشيرا إلى أن إسرائيل "اعتبرت اتفاق فض الاشتباك الموقع عام 1974 لاغيا". وقال إن دمشق أجرت 3 جولات من المفاوضات مع الإسرائيليين، مضيفا: "لكن الضربات الإسرائيلية على سوريا عقدت الأمور".
وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، أن الغارات الإسرائيلية على مناطق سورية جعلت تطبيع العلاقات بين دمشق وتل أبيب صعبا.
