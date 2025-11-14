https://sarabic.ae/20251114/الدفاع-السورية-إصابة-عدد-من-المدنيين-بسقوط-صاروخين-على-حي-المزة-وسط-دمشق--1107122995.html

الدفاع السورية: إصابة عدد من المدنيين بسقوط صاروخين على حي المزة وسط دمشق

الدفاع السورية: إصابة عدد من المدنيين بسقوط صاروخين على حي المزة وسط دمشق

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع السورية، صباح اليوم السبت، إصابة عدد من المدنيين نتيجة سقوط صاروخين على حي المزة وسط العاصمة دمشق. 14.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-14T22:53+0000

2025-11-14T22:53+0000

2025-11-14T22:53+0000

أخبار سوريا اليوم

دمشق

وزارة الدفاع السورية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/04/02/1075453118_0:123:1280:843_1920x0_80_0_0_6682cbb937a316fd4cfdabe0de270b80.jpg

وقالت دائرة الإعلام في وزارة الدفاع السورية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية سانا، إن "العاصمة دمشق تعرضت مساء اليوم (الجمعة) لاعتداء صاروخي، بعد سقوط صاروخين من طراز كاتيوشا أُطلقا من أطراف المدينة باتجاه مناطق سكنية في حي المزة ومحيطه، ما أدى إلى إصابة عدد من المدنيين وإلحاق أضرار مادية بالممتلكات".وأوضحت الوزارة أنها بدأت، بالتعاون مع وزارة الداخلية، تحقيقًا لتحديد مسار الصواريخ ومصدر إطلاقها.وأكدت الدفاع السورية أنها ستواصل ملاحقة المسؤولين عن الهجوم واتخاذ "إجراءات رادعة" بحق كل من يهدد أمن العاصمة وسلامة السكان.وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" بسماع دوي انفجار في منطقة المزة وسط العاصمة دمشق، وتحركت الأجهزة الأمنية على الفور إلى الموقع لتبيان حقيقة ما وقع.وأشار البيان إلى أن الفرق المختصة باشرت عملها للتحقق الميداني من طبيعة هذا الحادث، وما إذا كان ناجما عن عمل تفجيري أم عن خلل آخر.وأكد مراسل الوكالة أن دوي الانفجار انتشر في أرجاء منطقة المزة، التي تعد من المناطق الهامة والحيوية في العاصمة، مشيرا إلى انتشار أمني كثيف في المزة و إلى أن سيارات الإسعاف تهرع إلى المنطقة.يذكر أنها المرة الأولى التي تتعرض فيها دمشق لقصف بالصواريخ دون تحديد الجهة المسؤولة عنه، وكان انفجارا قويا هز مدينة حلب السورية، مطلع الشهر الفائت، مما تسبب في أضرار مادية ببعض المواقع القريبة منه بحي الأشرفية. وكانت دمشق وعددًا من المحافظات السورية قد تعرضت لغارات إسرائيلية متكررة منذ سقوط حكومة بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر العام الماضي، كان أبرزها قصف وزارة الدفاع والقصر الرئاسي.

https://sarabic.ae/20251114/دوي-انفجارات-في-دمشق-وانتشار-أمني-مكثف-في-المزة-1107119662.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار سوريا اليوم, دمشق, وزارة الدفاع السورية