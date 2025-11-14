الدفاع السورية: إصابة عدد من المدنيين بسقوط صاروخين على حي المزة وسط دمشق

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
09:17 GMT
23 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
10:03 GMT
40 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:44 GMT
7 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:49 GMT
11 د
نبض افريقيا
عودة جزئية للحياة في مالي وسط حصار مسلح وأزمة وقود خانقة
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
لغز بداية الضوء والكون وجذور النباتات السرية والعصر الحجري الأمومي
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
أي الحيوانات يمكنه فهم الرياضيات؟ ومن أين تأتي الذرات؟
17:31 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: نظام كييف ليس عنده مربط الحل للنزاع القائم بين روسيا وأوكرانيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اتفاقية ليبية روسية لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الاحتكار
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
09:16 GMT
40 د
من الملعب
الأهلي المصري يعزز هيمنته المحلية في الإمارات.. ورحلة العرب مستمرة في كأس العالم للناشئين
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
خلال عهد عدنان مندريس: الدخول في الناتو والدور الشرق أوسطي
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اتفاقية ليبية روسية لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الاحتكار
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
17:33 GMT
16 د
عالم سبوتنيك
اعتراف إسرائيلي بخطورة عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة، إسرائيل تضغط على ألمانيا لرفع حظر صادرات الأسلحة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: شراء اليونان أسلحة إسرائيلية هو رسالة تؤكد متانة العلاقة بين البلدين
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251114/الدفاع-السورية-إصابة-عدد-من-المدنيين-بسقوط-صاروخين-على-حي-المزة-وسط-دمشق--1107122995.html
الدفاع السورية: إصابة عدد من المدنيين بسقوط صاروخين على حي المزة وسط دمشق
الدفاع السورية: إصابة عدد من المدنيين بسقوط صاروخين على حي المزة وسط دمشق
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع السورية، صباح اليوم السبت، إصابة عدد من المدنيين نتيجة سقوط صاروخين على حي المزة وسط العاصمة دمشق. 14.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-14T22:53+0000
2025-11-14T22:53+0000
أخبار سوريا اليوم
دمشق
وزارة الدفاع السورية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/04/02/1075453118_0:123:1280:843_1920x0_80_0_0_6682cbb937a316fd4cfdabe0de270b80.jpg
وقالت دائرة الإعلام في وزارة الدفاع السورية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية سانا، إن "العاصمة دمشق تعرضت مساء اليوم (الجمعة) لاعتداء صاروخي، بعد سقوط صاروخين من طراز كاتيوشا أُطلقا من أطراف المدينة باتجاه مناطق سكنية في حي المزة ومحيطه، ما أدى إلى إصابة عدد من المدنيين وإلحاق أضرار مادية بالممتلكات".وأوضحت الوزارة أنها بدأت، بالتعاون مع وزارة الداخلية، تحقيقًا لتحديد مسار الصواريخ ومصدر إطلاقها.وأكدت الدفاع السورية أنها ستواصل ملاحقة المسؤولين عن الهجوم واتخاذ "إجراءات رادعة" بحق كل من يهدد أمن العاصمة وسلامة السكان.وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" بسماع دوي انفجار في منطقة المزة وسط العاصمة دمشق، وتحركت الأجهزة الأمنية على الفور إلى الموقع لتبيان حقيقة ما وقع.وأشار البيان إلى أن الفرق المختصة باشرت عملها للتحقق الميداني من طبيعة هذا الحادث، وما إذا كان ناجما عن عمل تفجيري أم عن خلل آخر.وأكد مراسل الوكالة أن دوي الانفجار انتشر في أرجاء منطقة المزة، التي تعد من المناطق الهامة والحيوية في العاصمة، مشيرا إلى انتشار أمني كثيف في المزة و إلى أن سيارات الإسعاف تهرع إلى المنطقة.يذكر أنها المرة الأولى التي تتعرض فيها دمشق لقصف بالصواريخ دون تحديد الجهة المسؤولة عنه، وكان انفجارا قويا هز مدينة حلب السورية، مطلع الشهر الفائت، مما تسبب في أضرار مادية ببعض المواقع القريبة منه بحي الأشرفية. وكانت دمشق وعددًا من المحافظات السورية قد تعرضت لغارات إسرائيلية متكررة منذ سقوط حكومة بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر العام الماضي، كان أبرزها قصف وزارة الدفاع والقصر الرئاسي.
https://sarabic.ae/20251114/دوي-انفجارات-في-دمشق-وانتشار-أمني-مكثف-في-المزة-1107119662.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/04/02/1075453118_0:3:1280:963_1920x0_80_0_0_efb22e5ddeb0c2f185b97613cdc91cb1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, دمشق, وزارة الدفاع السورية
أخبار سوريا اليوم, دمشق, وزارة الدفاع السورية

الدفاع السورية: إصابة عدد من المدنيين بسقوط صاروخين على حي المزة وسط دمشق

22:53 GMT 14.11.2025
© Sputnik . Beshr Zabadna انفجار عبوة ناسفة داخل سيارة في حي المزة جنوبي العاصمة دمشق
 انفجار عبوة ناسفة داخل سيارة في حي المزة جنوبي العاصمة دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2025
© Sputnik . Beshr Zabadna
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع السورية، صباح اليوم السبت، إصابة عدد من المدنيين نتيجة سقوط صاروخين على حي المزة وسط العاصمة دمشق.
وقالت دائرة الإعلام في وزارة الدفاع السورية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية سانا، إن "العاصمة دمشق تعرضت مساء اليوم (الجمعة) لاعتداء صاروخي، بعد سقوط صاروخين من طراز كاتيوشا أُطلقا من أطراف المدينة باتجاه مناطق سكنية في حي المزة ومحيطه، ما أدى إلى إصابة عدد من المدنيين وإلحاق أضرار مادية بالممتلكات".
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في محيط دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2025
دوي انفجار في دمشق وانتشار أمني مكثف في المزة
19:32 GMT
وأوضحت الوزارة أنها بدأت، بالتعاون مع وزارة الداخلية، تحقيقًا لتحديد مسار الصواريخ ومصدر إطلاقها.
وأكدت الدفاع السورية أنها ستواصل ملاحقة المسؤولين عن الهجوم واتخاذ "إجراءات رادعة" بحق كل من يهدد أمن العاصمة وسلامة السكان.
وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" بسماع دوي انفجار في منطقة المزة وسط العاصمة دمشق، وتحركت الأجهزة الأمنية على الفور إلى الموقع لتبيان حقيقة ما وقع.
وأشار البيان إلى أن الفرق المختصة باشرت عملها للتحقق الميداني من طبيعة هذا الحادث، وما إذا كان ناجما عن عمل تفجيري أم عن خلل آخر.
وأكد مراسل الوكالة أن دوي الانفجار انتشر في أرجاء منطقة المزة، التي تعد من المناطق الهامة والحيوية في العاصمة، مشيرا إلى انتشار أمني كثيف في المزة و إلى أن سيارات الإسعاف تهرع إلى المنطقة.
يذكر أنها المرة الأولى التي تتعرض فيها دمشق لقصف بالصواريخ دون تحديد الجهة المسؤولة عنه، وكان انفجارا قويا هز مدينة حلب السورية، مطلع الشهر الفائت، مما تسبب في أضرار مادية ببعض المواقع القريبة منه بحي الأشرفية.
وكانت دمشق وعددًا من المحافظات السورية قد تعرضت لغارات إسرائيلية متكررة منذ سقوط حكومة بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر العام الماضي، كان أبرزها قصف وزارة الدفاع والقصر الرئاسي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала