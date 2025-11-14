https://sarabic.ae/20251114/دوي-انفجارات-في-دمشق-وانتشار-أمني-مكثف-في-المزة-1107119662.html
دوي انفجار في دمشق وانتشار أمني مكثف في المزة
أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" بسماع دوي انفجار في منطقة المزة وسط العاصمة دمشق، وتحركت الأجهزة الأمنية على الفور إلى الموقع لتبيان حقيقة ما وقع. 14.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-14T19:32+0000
2025-11-14T19:32+0000
2025-11-14T19:42+0000
أخبار سوريا اليوم
دمشق
المزة
صوت انفجار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/08/1093558944_0:64:1280:784_1920x0_80_0_0_992c8d53ba7f3af2577a17da3363e82b.jpg
يذكر أن انفجارا قويا هز مدينة حلب السورية، مطلع الشهر الفائت، مما تسبب في أضرار مادية ببعض المواقع القريبة منه بحي الأشرفية.وأشارت وسائل إعلام سورية إلى أن الانفجار ناتج عن تفجير نفذته وزارة الدفاع السورية، لنفق قديم بحديقة طارق بن زياد في الحي.وأثار الانفجار حالة من الهلع بين الأهالي، قبل أن يتم الكشف عن أسبابه، حسب وسائل إعلام أشارت إلى أنه تسبب في أضرار مادية بمستشفى عثمان المقابل للحديقة دون تسجيل خسائر بشرية.
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/08/1093558944_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_506ff6ae642b08e5ce18f1cd73d19637.jpg
أخبار سوريا اليوم, دمشق, المزة, صوت انفجار
19:32 GMT 14.11.2025 (تم التحديث: 19:42 GMT 14.11.2025)
أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" بسماع دوي انفجار في منطقة المزة وسط العاصمة دمشق، وتحركت الأجهزة الأمنية على الفور إلى الموقع لتبيان حقيقة ما وقع.
وأشار البيان إلى أن الفرق المختصة باشرت عملها للتحقق الميداني من طبيعة هذا الحادث، وما إذا كان ناجما عن عمل تفجيري أم عن خلل آخر.
وأكد مراسل الوكالة أن دوي الانفجار انتشر في أرجاء منطقة المزة، التي تعد من المناطق الهامة والحيوية في العاصمة.
وأن المعلومات الأولية تشير إلى إصابة امرأة جراء الانفجار الذي وقع في منطقة المزة بدمشق.
وأشار المراسل إلى انتشار أمني كثيف في المزة و إلى أن سيارات الإسعاف تهرع إلى المنطقة.
يذكر أن انفجارا قويا هز مدينة حلب السورية، مطلع الشهر الفائت، مما تسبب في أضرار مادية ببعض المواقع القريبة منه بحي الأشرفية.
وأشارت وسائل إعلام
سورية إلى أن الانفجار ناتج عن تفجير نفذته وزارة الدفاع السورية، لنفق قديم بحديقة طارق بن زياد في الحي.
وأثار الانفجار حالة من الهلع
بين الأهالي، قبل أن يتم الكشف عن أسبابه، حسب وسائل إعلام أشارت إلى أنه تسبب في أضرار مادية بمستشفى عثمان المقابل للحديقة دون تسجيل خسائر بشرية.