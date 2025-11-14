دوي انفجار في دمشق وانتشار أمني مكثف في المزة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
09:17 GMT
23 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
10:03 GMT
40 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:44 GMT
7 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:49 GMT
11 د
نبض افريقيا
عودة جزئية للحياة في مالي وسط حصار مسلح وأزمة وقود خانقة
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
لغز بداية الضوء والكون وجذور النباتات السرية والعصر الحجري الأمومي
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
أي الحيوانات يمكنه فهم الرياضيات؟ ومن أين تأتي الذرات؟
17:31 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: نظام كييف ليس عنده مربط الحل للنزاع القائم بين روسيا وأوكرانيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اتفاقية ليبية روسية لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الاحتكار
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
09:16 GMT
40 د
من الملعب
الأهلي المصري يعزز هيمنته المحلية في الإمارات.. ورحلة العرب مستمرة في كأس العالم للناشئين
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
خلال عهد عدنان مندريس: الدخول في الناتو والدور الشرق أوسطي
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اتفاقية ليبية روسية لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الاحتكار
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
17:33 GMT
16 د
عالم سبوتنيك
اعتراف إسرائيلي بخطورة عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة، إسرائيل تضغط على ألمانيا لرفع حظر صادرات الأسلحة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: شراء اليونان أسلحة إسرائيلية هو رسالة تؤكد متانة العلاقة بين البلدين
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251114/دوي-انفجارات-في-دمشق-وانتشار-أمني-مكثف-في-المزة-1107119662.html
دوي انفجار في دمشق وانتشار أمني مكثف في المزة
دوي انفجار في دمشق وانتشار أمني مكثف في المزة
سبوتنيك عربي
أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" بسماع دوي انفجار في منطقة المزة وسط العاصمة دمشق، وتحركت الأجهزة الأمنية على الفور إلى الموقع لتبيان حقيقة ما وقع. 14.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-14T19:32+0000
2025-11-14T19:42+0000
أخبار سوريا اليوم
دمشق
المزة
صوت انفجار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/08/1093558944_0:64:1280:784_1920x0_80_0_0_992c8d53ba7f3af2577a17da3363e82b.jpg
وأشار البيان إلى أن الفرق المختصة باشرت عملها للتحقق الميداني من طبيعة هذا الحادث، وما إذا كان ناجما عن عمل تفجيري أم عن خلل آخر.وأكد مراسل الوكالة أن دوي الانفجار انتشر في أرجاء منطقة المزة، التي تعد من المناطق الهامة والحيوية في العاصمة.وأشار المراسل إلى انتشار أمني كثيف في المزة و إلى أن سيارات الإسعاف تهرع إلى المنطقة.يذكر أن انفجارا قويا هز مدينة حلب السورية، مطلع الشهر الفائت، مما تسبب في أضرار مادية ببعض المواقع القريبة منه بحي الأشرفية.وأشارت وسائل إعلام سورية إلى أن الانفجار ناتج عن تفجير نفذته وزارة الدفاع السورية، لنفق قديم بحديقة طارق بن زياد في الحي.وأثار الانفجار حالة من الهلع بين الأهالي، قبل أن يتم الكشف عن أسبابه، حسب وسائل إعلام أشارت إلى أنه تسبب في أضرار مادية بمستشفى عثمان المقابل للحديقة دون تسجيل خسائر بشرية.
https://sarabic.ae/20251111/تصويت-هل-تستطيع-حكومة-دمشق-محاربة-داعش-بعد-انضمامها-للتحالف-الدولي-ضد-التنظيم؟-1106970205.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/08/1093558944_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_506ff6ae642b08e5ce18f1cd73d19637.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, دمشق, المزة, صوت انفجار
أخبار سوريا اليوم, دمشق, المزة, صوت انفجار

دوي انفجار في دمشق وانتشار أمني مكثف في المزة

19:32 GMT 14.11.2025 (تم التحديث: 19:42 GMT 14.11.2025)
© Sputnik . Ali Hashemالدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في محيط دمشق
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في محيط دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2025
© Sputnik . Ali Hashem
تابعنا عبر
أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" بسماع دوي انفجار في منطقة المزة وسط العاصمة دمشق، وتحركت الأجهزة الأمنية على الفور إلى الموقع لتبيان حقيقة ما وقع.
وأشار البيان إلى أن الفرق المختصة باشرت عملها للتحقق الميداني من طبيعة هذا الحادث، وما إذا كان ناجما عن عمل تفجيري أم عن خلل آخر.
وأكد مراسل الوكالة أن دوي الانفجار انتشر في أرجاء منطقة المزة، التي تعد من المناطق الهامة والحيوية في العاصمة.
وأن المعلومات الأولية تشير إلى إصابة امرأة جراء الانفجار الذي وقع في منطقة المزة بدمشق.
وأشار المراسل إلى انتشار أمني كثيف في المزة و إلى أن سيارات الإسعاف تهرع إلى المنطقة.
سوريون يتجمعون خلال مظاهرة احتفالية عقب صلاة الجمعة الأولى منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد، في دمشق. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2025
تصويت... هل تستطيع حكومة دمشق محاربة "داعش" بعد انضمامها للتحالف الدولي ضد التنظيم؟
11 نوفمبر, 12:59 GMT
يذكر أن انفجارا قويا هز مدينة حلب السورية، مطلع الشهر الفائت، مما تسبب في أضرار مادية ببعض المواقع القريبة منه بحي الأشرفية.
وأشارت وسائل إعلام سورية إلى أن الانفجار ناتج عن تفجير نفذته وزارة الدفاع السورية، لنفق قديم بحديقة طارق بن زياد في الحي.
وأثار الانفجار حالة من الهلع بين الأهالي، قبل أن يتم الكشف عن أسبابه، حسب وسائل إعلام أشارت إلى أنه تسبب في أضرار مادية بمستشفى عثمان المقابل للحديقة دون تسجيل خسائر بشرية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала