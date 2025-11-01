https://sarabic.ae/20251101/تصويت-برأيك-ما-الهدف-وراء-التوغلات-الإسرائيلية-في-القنيطرة-جنوبي-سوريا؟-1106635006.html
تصويت... برأيك ما الهدف وراء التوغلات الإسرائيلية في القنيطرة جنوبي سوريا؟
يعيش الجنوب السوري حالة من التوتر الأمني، على إيقاع توغل الجيش الإسرائيلي في محافظة القنيطرة جنوبي سوريا، حيث دخل رتل عسكري إسرائيلي صباح اليوم السبت، إلى قرى
أخبار سوريا اليوم
القنيطرة جنوب سوريا
الجنوب السوري
إسرائيل
توغل إسرائيلي
استطلاعات الرأي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/04/1104507929_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_06cd2163b9887dc8a5bd7b5cad2be6ce.jpg
وأفادت وسائل إعلام سورية بأن "قوات من الجيش الإسرائيلي توغلت في محيط قرية أوفانيا شمالي القنيطرة، بواسطة 12 عربة عسكرية انطلقت من قاعدة الحميدية".وتأتي هذه التطورات الميدانية، غداة "إقامة القوات الإسرائيلية تحصينات جديدة داخل قاعدة العدنانية العسكرية في ريف القنيطرة، أمس الجمعة، وسط مجموعة من الممارسات الإسرائيلية في محافظة القنيطرة والجنوب السوري، تشمل توغلات ميدانية واقتلاع أشجار ونشر حواجز واعتقال مواطنين سوريين".برأيك، ما الهدف الحقيقي من التحركات الإسرائيلية في القنيطرة السورية؟إعلام: رتل إسرائيلي ضخم يقتحم عدة بلدات في محافظة القنيطرة جنوبي سورياسوريا تطالب مجلس الأمن بإلزام إسرائيل بسحب قواتها ووقف التدخل في شؤونها الداخلية
يعيش الجنوب السوري حالة من التوتر الأمني، على إيقاع توغل الجيش الإسرائيلي في محافظة القنيطرة جنوبي سوريا، حيث دخل رتل عسكري إسرائيلي صباح اليوم السبت، إلى قرى كل من الحرية، وأوفانيا، وتل أحمر، والصمدانية في ريف القنيطرة الشمالي.
وأفادت وسائل إعلام سورية بأن "قوات من الجيش الإسرائيلي توغلت في محيط قرية أوفانيا شمالي القنيطرة، بواسطة 12 عربة عسكرية انطلقت من قاعدة الحميدية".
وأضافت: "كما توغلت قوة أخرى تضم ثماني سيارات ودبابتين ومجنزرة عسكرية، في محيط قرية الصمدانية الشرقية في القنيطرة، وذلك بعد يوم من نصب بوابة حديدية داخل القرية، حيث سلكت الطريق المؤدي إلى ما قبل حاجز الصقري بين بلدتي جبا وخان أرنبة، وتوجهت نحو الطريق الواصل إلى أوتوستراد السلام".
وتأتي هذه التطورات الميدانية، غداة "إقامة القوات الإسرائيلية تحصينات جديدة داخل قاعدة العدنانية العسكرية في ريف القنيطرة، أمس الجمعة، وسط مجموعة من الممارسات الإسرائيلية في محافظة القنيطرة والجنوب السوري، تشمل توغلات ميدانية واقتلاع أشجار ونشر حواجز واعتقال مواطنين سوريين
".
برأيك، ما الهدف الحقيقي من التحركات الإسرائيلية في القنيطرة السورية؟