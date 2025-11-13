بعد زيارة الشرع إلى واشنطن... مبعوث ترامب يكشف عن "الخطوة التالية" في سوريا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
09:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
09:31 GMT
29 د
من الملعب
لبنان يطمح إلى التأهل لنهائيات كأس آسيا وكأس العرب.. والمنافسة تشتعل محليا
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
لماذا لم يفز أديب عربي بجائزة نوبل سوى نجيب محفوظ؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:28 GMT
28 د
شؤون عسكرية
خبير: الصفقة العسكرية بين السودان وباكستان هي رسالة لمن يدعم الميليشيا
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
12:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
هل يتم التوصل لحلول لمواجهة التغير المناخي خلال مؤتمر المناخ "كوب 30"
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
العراق... انطلاق التصويت في الانتخابات البرلمانية وسط مقاطعة التيار الصدري
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
17:34 GMT
25 د
بلا قيود
خبير يتحدث عن أهمية كازاخستان لروسيا
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الكفاءة الأمنية ووعي الضباط و القيادات العسكرية الروسية وراء إحباط مخطط خطف الطائرة ميغ- 31
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
لماذا يحتاج قلب الرجل إلى تمرينات أكثر من المرأة، والذكاء الاصطناعي يقتحم عالم الجريمة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
09:17 GMT
23 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
10:03 GMT
40 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:44 GMT
7 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:49 GMT
11 د
نبض افريقيا
عودة جزئية للحياة في مالي وسط حصار مسلح وأزمة وقود خانقة
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
لغز بداية الضوء والكون وجذور النباتات السرية والعصر الحجري الأمومي
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
أي الحيوانات يمكنه فهم الرياضيات؟ ومن أين تأتي الذرات؟
17:31 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251113/بعد-زيارة-الشرع-إلى-واشنطن-مبعوث-ترامب-يكشف-عن-الخطوة-التالية-في-سوريا-1107063335.html
بعد زيارة الشرع إلى واشنطن... مبعوث ترامب يكشف عن "الخطوة التالية" في سوريا
بعد زيارة الشرع إلى واشنطن... مبعوث ترامب يكشف عن "الخطوة التالية" في سوريا
سبوتنيك عربي
اعتبر المبعوث الأمريكي توم براك، أن زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى واشنطن تمثل نقطة تحول حاسمة في التاريخ الحديث للشرق الأوسط، مشيرًا إلى أنها تعكس انتقال... 13.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-13T07:14+0000
2025-11-13T07:14+0000
أخبار سوريا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
أحمد الشرع
دونالد ترامب
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1a/1104156727_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_877ed847b56f13586840f85329e7f4e4.jpg
وقال براك، في بيان له، إنه "تشرف بمرافقة الرئيس الشرع إلى البيت الأبيض "حيث أصبح أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض منذ استقلال سوريا عام 1946"، واصفًا الزيارة بأنها "لحظة مفصلية في العلاقات السورية الأمريكية".وأوضح الدبلوماسي الأمريكي، أن "الرئيس دونالد ترامب كان قد أعلن في 13 مايو عن رغبته في رفع العقوبات المفروضة على سوريا لمنحها فرصة جديدة"، مضيفًا أن "اللقاء الأخير بين الرئيسين عُقد "في أجواء دافئة وموضوعية، واتفقا خلاله على ضرورة استبدال النفور بالانخراط" و"منح الشعب السوري فرصة حقيقية للتجديد". وأكد براك، أن "الاجتماع في المكتب البيضاوي، الذي حضره عدد من كبار المسؤولين الأمريكيين والسوريين، شهد التزام الرئيس الشرع بانضمام سوريا إلى التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، مشيرًا إلى أن ذلك يمثل تحولاً استراتيجياً في موقع سوريا من مصدرٍ للتوتر إلى شريك في مكافحة الإرهاب.وأضاف أن "سوريا ستشارك مستقبلاً في "مواجهة وتفكيك بقايا تنظيم داعش، والحرس الثوري الإيراني، وحماس، وحزب الله، وغيرها من الشبكات الإرهابية، بما يسهم في تحقيق السلام والاستقرار الإقليمي".وفي سياق متصل، كشف براك عن مباحثات ثلاثية جمعت مسؤولين من الولايات المتحدة وتركيا وسوريا، تم خلالها "رسم خريطة المرحلة التالية من التعاون"، والتي تشمل بحسب قوله، دمج قوات سوريا الديمقراطية في "الهيكل الاقتصادي والدفاعي والمدني السوري الجديد".كما أشار إلى وجود تحركات لإعادة تعريف العلاقات بين تركيا وسوريا وإسرائيل، والمضي نحو "تفاهمات ترتكز على تثبيت وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، وتسوية عدد من القضايا الحدودية اللبنانية."ندعو الكونغرس إلى اتخاذ هذه الخطوة التاريخية لتمكين الحكومة السورية الجديدة من إعادة تشغيل محركها الاقتصادي، ومنح الشعب السوري وجيرانه فرصة حقيقية للازدهار."وختم المبعوث الأمريكي، بيانه بالتأكيد على أن الزيارة تمثل "انطلاقة لمرحلة جديدة من التعاون الإقليمي"، مشددًا على أن "سوريا باتت على طريق العودة إلى المجتمع الدولي كشريك في جهود الاستقرار والأمن".وفي مقابلة مع صحيفة أمريكية، تطرق الرئيس السوري أحمد الشرع إلى مواجهات السلطات الجديدة مع تنظيم "داعش"، وقال: "كنا في حرب مع التنظيم لمدة 10 سنوات، وكانت حربا صعبة وشاقة، وفعلنا ذلك دون تنسيق مع قوة غربية أو أي دولة أخرى. سوريا اليوم قادرة على تحمل هذه المسؤولية".وأكد الشرع أن "سوريا اليوم قادرة على تحمل هذه المسؤولية"، لكنه حذر في الوقت نفسه من أن "إبقاء سوريا مقسمة، أو وجود أي قوة عسكرية ليست تحت سيطرة الحكومة، يمثل أفضل بيئة لازدهار داعش".ورأى الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أن "أفضل حل هو أن تشرف القوات الأميركية الموجودة في سوريا على اندماج قوات سوريا الديمقراطية في القوات الحكومية"، معتبرا أن "مهمة حماية الأراضي السورية يجب أن تكون مسؤولية الدولة".
https://sarabic.ae/20251110/الرئاسة-السورية-الشرع-وترامب-بحثا-عددا-من-القضايا-الإقليمية-والدولية--1106953315.html
https://sarabic.ae/20251111/الكرملين-موسكو-تعزز-علاقاتها-مع-دمشق-بشكل-مستقل-1106967994.html
https://sarabic.ae/20251110/تركيا-واشنطن-تتفهم-ضرورة-بقاء-سوريا-موحدة-1106957202.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1a/1104156727_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_061de627156194c82d602343217bb6bb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أحمد الشرع, دونالد ترامب, العالم
أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أحمد الشرع, دونالد ترامب, العالم

بعد زيارة الشرع إلى واشنطن... مبعوث ترامب يكشف عن "الخطوة التالية" في سوريا

07:14 GMT 13.11.2025
© Sputnik . Abdul Kader AlBayوصول المبعوث الأمريكي إلى لبنان توم باراك، ونائبته مورغان أورتاغوس
وصول المبعوث الأمريكي إلى لبنان توم باراك، ونائبته مورغان أورتاغوس - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2025
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
تابعنا عبر
اعتبر المبعوث الأمريكي توم براك، أن زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى واشنطن تمثل نقطة تحول حاسمة في التاريخ الحديث للشرق الأوسط، مشيرًا إلى أنها تعكس انتقال سوريا من مرحلة العزلة إلى مرحلة الشراكة الدولية.
وقال براك، في بيان له، إنه "تشرف بمرافقة الرئيس الشرع إلى البيت الأبيض "حيث أصبح أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض منذ استقلال سوريا عام 1946"، واصفًا الزيارة بأنها "لحظة مفصلية في العلاقات السورية الأمريكية".
وأوضح الدبلوماسي الأمريكي، أن "الرئيس دونالد ترامب كان قد أعلن في 13 مايو عن رغبته في رفع العقوبات المفروضة على سوريا لمنحها فرصة جديدة"، مضيفًا أن "اللقاء الأخير بين الرئيسين عُقد "في أجواء دافئة وموضوعية، واتفقا خلاله على ضرورة استبدال النفور بالانخراط" و"منح الشعب السوري فرصة حقيقية للتجديد".
لقاء الرئيس السوري أحمد الشرع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2025
الرئاسة السورية: الشرع وترامب بحثا عددا من القضايا الإقليمية والدولية
10 نوفمبر, 20:02 GMT
وأكد براك، أن "الاجتماع في المكتب البيضاوي، الذي حضره عدد من كبار المسؤولين الأمريكيين والسوريين، شهد التزام الرئيس الشرع بانضمام سوريا إلى التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، مشيرًا إلى أن ذلك يمثل تحولاً استراتيجياً في موقع سوريا من مصدرٍ للتوتر إلى شريك في مكافحة الإرهاب.
وأضاف أن "سوريا ستشارك مستقبلاً في "مواجهة وتفكيك بقايا تنظيم داعش، والحرس الثوري الإيراني، وحماس، وحزب الله، وغيرها من الشبكات الإرهابية، بما يسهم في تحقيق السلام والاستقرار الإقليمي".
وفي سياق متصل، كشف براك عن مباحثات ثلاثية جمعت مسؤولين من الولايات المتحدة وتركيا وسوريا، تم خلالها "رسم خريطة المرحلة التالية من التعاون"، والتي تشمل بحسب قوله، دمج قوات سوريا الديمقراطية في "الهيكل الاقتصادي والدفاعي والمدني السوري الجديد".
بوتين يستقبل الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع في الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2025
الكرملين: موسكو تعزز علاقاتها مع دمشق بشكل مستقل
11 نوفمبر, 11:25 GMT
كما أشار إلى وجود تحركات لإعادة تعريف العلاقات بين تركيا وسوريا وإسرائيل، والمضي نحو "تفاهمات ترتكز على تثبيت وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، وتسوية عدد من القضايا الحدودية اللبنانية.

وأكد براك أن "الخطوة التالية على المسار السياسي والاقتصادي تتمثل في الإلغاء الكامل لقانون قيصر، الذي فرض عقوبات قاسية على النظام السوري السابق، قائلاً:

"ندعو الكونغرس إلى اتخاذ هذه الخطوة التاريخية لتمكين الحكومة السورية الجديدة من إعادة تشغيل محركها الاقتصادي، ومنح الشعب السوري وجيرانه فرصة حقيقية للازدهار."
لافروف خلال اجتماع مع نظيره التركي هاكان فيدان - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2025
تركيا: واشنطن تتفهم ضرورة بقاء سوريا موحدة
10 نوفمبر, 23:44 GMT
وختم المبعوث الأمريكي، بيانه بالتأكيد على أن الزيارة تمثل "انطلاقة لمرحلة جديدة من التعاون الإقليمي"، مشددًا على أن "سوريا باتت على طريق العودة إلى المجتمع الدولي كشريك في جهود الاستقرار والأمن".
وفي مقابلة مع صحيفة أمريكية، تطرق الرئيس السوري أحمد الشرع إلى مواجهات السلطات الجديدة مع تنظيم "داعش"، وقال: "كنا في حرب مع التنظيم لمدة 10 سنوات، وكانت حربا صعبة وشاقة، وفعلنا ذلك دون تنسيق مع قوة غربية أو أي دولة أخرى. سوريا اليوم قادرة على تحمل هذه المسؤولية".
وأكد الشرع أن "سوريا اليوم قادرة على تحمل هذه المسؤولية"، لكنه حذر في الوقت نفسه من أن "إبقاء سوريا مقسمة، أو وجود أي قوة عسكرية ليست تحت سيطرة الحكومة، يمثل أفضل بيئة لازدهار داعش".
ورأى الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أن "أفضل حل هو أن تشرف القوات الأميركية الموجودة في سوريا على اندماج قوات سوريا الديمقراطية في القوات الحكومية"، معتبرا أن "مهمة حماية الأراضي السورية يجب أن تكون مسؤولية الدولة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала