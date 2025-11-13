https://sarabic.ae/20251113/بعد-زيارة-الشرع-إلى-واشنطن-مبعوث-ترامب-يكشف-عن-الخطوة-التالية-في-سوريا-1107063335.html

بعد زيارة الشرع إلى واشنطن... مبعوث ترامب يكشف عن "الخطوة التالية" في سوريا

بعد زيارة الشرع إلى واشنطن... مبعوث ترامب يكشف عن "الخطوة التالية" في سوريا

سبوتنيك عربي

اعتبر المبعوث الأمريكي توم براك، أن زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى واشنطن تمثل نقطة تحول حاسمة في التاريخ الحديث للشرق الأوسط، مشيرًا إلى أنها تعكس انتقال... 13.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-13T07:14+0000

2025-11-13T07:14+0000

2025-11-13T07:14+0000

أخبار سوريا اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

أحمد الشرع

دونالد ترامب

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1a/1104156727_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_877ed847b56f13586840f85329e7f4e4.jpg

وقال براك، في بيان له، إنه "تشرف بمرافقة الرئيس الشرع إلى البيت الأبيض "حيث أصبح أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض منذ استقلال سوريا عام 1946"، واصفًا الزيارة بأنها "لحظة مفصلية في العلاقات السورية الأمريكية".وأوضح الدبلوماسي الأمريكي، أن "الرئيس دونالد ترامب كان قد أعلن في 13 مايو عن رغبته في رفع العقوبات المفروضة على سوريا لمنحها فرصة جديدة"، مضيفًا أن "اللقاء الأخير بين الرئيسين عُقد "في أجواء دافئة وموضوعية، واتفقا خلاله على ضرورة استبدال النفور بالانخراط" و"منح الشعب السوري فرصة حقيقية للتجديد". وأكد براك، أن "الاجتماع في المكتب البيضاوي، الذي حضره عدد من كبار المسؤولين الأمريكيين والسوريين، شهد التزام الرئيس الشرع بانضمام سوريا إلى التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، مشيرًا إلى أن ذلك يمثل تحولاً استراتيجياً في موقع سوريا من مصدرٍ للتوتر إلى شريك في مكافحة الإرهاب.وأضاف أن "سوريا ستشارك مستقبلاً في "مواجهة وتفكيك بقايا تنظيم داعش، والحرس الثوري الإيراني، وحماس، وحزب الله، وغيرها من الشبكات الإرهابية، بما يسهم في تحقيق السلام والاستقرار الإقليمي".وفي سياق متصل، كشف براك عن مباحثات ثلاثية جمعت مسؤولين من الولايات المتحدة وتركيا وسوريا، تم خلالها "رسم خريطة المرحلة التالية من التعاون"، والتي تشمل بحسب قوله، دمج قوات سوريا الديمقراطية في "الهيكل الاقتصادي والدفاعي والمدني السوري الجديد".كما أشار إلى وجود تحركات لإعادة تعريف العلاقات بين تركيا وسوريا وإسرائيل، والمضي نحو "تفاهمات ترتكز على تثبيت وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، وتسوية عدد من القضايا الحدودية اللبنانية."ندعو الكونغرس إلى اتخاذ هذه الخطوة التاريخية لتمكين الحكومة السورية الجديدة من إعادة تشغيل محركها الاقتصادي، ومنح الشعب السوري وجيرانه فرصة حقيقية للازدهار."وختم المبعوث الأمريكي، بيانه بالتأكيد على أن الزيارة تمثل "انطلاقة لمرحلة جديدة من التعاون الإقليمي"، مشددًا على أن "سوريا باتت على طريق العودة إلى المجتمع الدولي كشريك في جهود الاستقرار والأمن".وفي مقابلة مع صحيفة أمريكية، تطرق الرئيس السوري أحمد الشرع إلى مواجهات السلطات الجديدة مع تنظيم "داعش"، وقال: "كنا في حرب مع التنظيم لمدة 10 سنوات، وكانت حربا صعبة وشاقة، وفعلنا ذلك دون تنسيق مع قوة غربية أو أي دولة أخرى. سوريا اليوم قادرة على تحمل هذه المسؤولية".وأكد الشرع أن "سوريا اليوم قادرة على تحمل هذه المسؤولية"، لكنه حذر في الوقت نفسه من أن "إبقاء سوريا مقسمة، أو وجود أي قوة عسكرية ليست تحت سيطرة الحكومة، يمثل أفضل بيئة لازدهار داعش".ورأى الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أن "أفضل حل هو أن تشرف القوات الأميركية الموجودة في سوريا على اندماج قوات سوريا الديمقراطية في القوات الحكومية"، معتبرا أن "مهمة حماية الأراضي السورية يجب أن تكون مسؤولية الدولة".

https://sarabic.ae/20251110/الرئاسة-السورية-الشرع-وترامب-بحثا-عددا-من-القضايا-الإقليمية-والدولية--1106953315.html

https://sarabic.ae/20251111/الكرملين-موسكو-تعزز-علاقاتها-مع-دمشق-بشكل-مستقل-1106967994.html

https://sarabic.ae/20251110/تركيا-واشنطن-تتفهم-ضرورة-بقاء-سوريا-موحدة-1106957202.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أحمد الشرع, دونالد ترامب, العالم