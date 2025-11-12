https://sarabic.ae/20251112/الشرع-دمشق-تتقاسم-مصالح-استراتيجية-مع-موسكو-وتحتاج-دعمها-في-مجلس-الأمن-1106996778.html
وقال الشرع في حديث لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية: "نحن بحاجة إلى روسيا لأنها عضو دائم في مجلس الأمن، ونحتاج أن يكون تصويتها إلى جانبنا في بعض القضايا".وتطرق الرئيس الانتقالي إلى الموقف الإسرائيلي قائلًا إن "إسرائيل احتلت الجولان بحجة حماية نفسها، واليوم تفرض شروطًا في جنوب سوريا بحجة حماية الجولان. وبعد سنوات، ربما ستحتل وسط سوريا بحجة حماية الجنوب، وبهذا المنطق قد تصل إلى ميونيخ في النهاية".ولفت إلى أن إسرائيل: "شنّت أكثر من 1000 غارة جوية في سوريا منذ 8 ديسمبر/ كانون الأول، وشمل ذلك قصف القصر الرئاسي ووزارة الدفاع. ولكن لأننا نريد إعادة إعمار سوريا، لم نرد على هذه الاعتداءات. والتقدم الذي أحرزته إسرائيل في سوريا لا ينبع من مخاوفها الأمنية، بل من طموحاتها التوسعية".وطالب القوات الأمريكية الموجودة في سوريا بأن تتولى الإشراف على عملية دمج قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ضمن صفوف الجيش السوري، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل الحل الأمثل لضمان وحدة البلاد وأمنها.وقال الشرع، "أعتقد أن الحل الأفضل يتمثل في أن تتولى القوات الأميركية الموجودة في سوريا مراقبة عملية دمج قوات سوريا الديمقراطية، بينما تُناط مهمة حماية الأراضي السورية بالدولة نفسها".وأضاف أن "سوريا اليوم قادرة على تحمل هذه المسؤولية. إن إبقاء سوريا مقسمة، أو وجود أي قوة عسكرية لا تخضع لسيطرة الحكومة، يمثل أفضل بيئة لازدهار تنظيم داعش (الإرهابي المحظور في روسيا وعدة دول أخرى)".
أكد الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، أن بلاده تتقاسم مصالح استراتيجية مع روسيا، مشيرًا إلى أن دمشق بحاجة إلى دعم موسكو داخل مجلس الأمن الدولي في عدد من الملفات الهامة.
وقال الشرع في حديث لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية: "نحن بحاجة إلى روسيا لأنها عضو دائم في مجلس الأمن، ونحتاج أن يكون تصويتها إلى جانبنا في بعض القضايا".
وأضاف: "لدينا مصالح استراتيجية مشتركة معها، ولا نريد دفعها إلى اتخاذ خيارات بديلة أو مختلفة في تعاملها مع سوريا".
وتطرق الرئيس الانتقالي إلى الموقف الإسرائيلي قائلًا إن "إسرائيل احتلت الجولان بحجة حماية نفسها، واليوم تفرض شروطًا في جنوب سوريا بحجة حماية الجولان. وبعد سنوات، ربما ستحتل وسط سوريا بحجة حماية الجنوب، وبهذا المنطق قد تصل إلى ميونيخ في النهاية".
ولفت إلى أن إسرائيل: "شنّت أكثر من 1000 غارة جوية في سوريا منذ 8 ديسمبر/ كانون الأول، وشمل ذلك قصف القصر الرئاسي ووزارة الدفاع. ولكن لأننا نريد إعادة إعمار سوريا، لم نرد على هذه الاعتداءات. والتقدم الذي أحرزته إسرائيل في سوريا لا ينبع من مخاوفها الأمنية، بل من طموحاتها التوسعية".
وأضاف: "نحن منخرطون في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، وقد قطعنا شوطًا كبيرًا في طريق التوصل إلى اتفاق. لكن للتوصل إلى اتفاق نهائي، على إسرائيل الانسحاب إلى حدودها التي كانت قائمة قبل 8 / كانون الأول / ديسمبر"، مشيرًا إلى أن "الولايات المتحدة معنا في هذه المفاوضات، والعديد من الأطراف الدولية تدعم وجهة نظرنا في هذا الصدد. واليوم، وجدنا أن الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب يدعم وجهة نظرنا أيضًا، وسيدفع بأسرع وقت ممكن للتوصل إلى حل لهذه المسألة".
وطالب القوات الأمريكية الموجودة في سوريا بأن تتولى الإشراف على عملية دمج قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ضمن صفوف الجيش السوري، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل الحل الأمثل لضمان وحدة البلاد وأمنها
.
وقال الشرع، "أعتقد أن الحل الأفضل يتمثل في أن تتولى القوات الأميركية الموجودة في سوريا مراقبة عملية دمج قوات سوريا الديمقراطية، بينما تُناط مهمة حماية الأراضي السورية بالدولة نفسها".
وأضاف أن "سوريا اليوم قادرة على تحمل هذه المسؤولية. إن إبقاء سوريا مقسمة، أو وجود أي قوة عسكرية لا تخضع لسيطرة الحكومة، يمثل أفضل بيئة لازدهار تنظيم داعش (الإرهابي المحظور في روسيا وعدة دول أخرى)".