الشرع: هناك أسباب للوجود العسكري الأمريكي في سوريا

عربي
الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع
صرّح الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع لشبكة "فوكس نيوز"، بأن هناك أسبابًا لوجود القوات الأمريكية في سوريا.
وقال الشرع لشبكة فوكس نيوز: "هناك أسباب لوجود الجيش الأمريكي في سوريا. يجب أن يكون ذلك بالتنسيق مع الحكومة السورية في الوقت الحالي".
وأضاف أنه ناقش رفع العقوبات عن سوريا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "تحدثنا عن المستقبل والحاضر والماضي، وتحدثنا عن رفع العقوبات، وكان هناك قرار في الأمم المتحدة، في مجلس الأمن، برفع العقوبات عني وعن أشخاص آخرين أيضاً".
وتابع، "سوريا دخلت عهدا جديدا بعد النظام السابق وهذا سيبني استراتيجية جديدة مع واشنطن.. بحثنا فرص الاستثمار في سوريا حتى لا ينظر لها كتهديد أمني وإنما كحليف استراتيجي".
ولفت إلى أن بلاده لن تدخل في محادثات مباشرة مع إسرائيل الآن لأنها تحتل الجولان.. الوضع في سوريا مختلف عن الدول التي وقعت اتفاقات أبراهام".
واختتم، "خلال الستين سنة الماضية سوريا كانت منعزلة عن العالم وهذه أول زيارة لرئيس سوري للبيت الأبيض".
وبعد عقد اجتماع مغلق مع ترامب، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية تمديد التعليق على قانون عقوبات قيصر لمدة 180 يوما، لكن رفع هذه العقوبات بشكل كامل مرهون بموافقة الكونجرس الأمريكي.
