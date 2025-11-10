https://sarabic.ae/20251110/تركيا-واشنطن-تتفهم-ضرورة-بقاء-سوريا-موحدة-1106957202.html
تركيا: واشنطن تتفهم ضرورة بقاء سوريا موحدة
سبوتنيك عربي
2025-11-10T23:44+0000
2025-11-10T23:44+0000
2025-11-10T23:44+0000
العالم
وزير الخارجية التركي
أخبار سوريا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/18/1098114693_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d83465722bab3d925fae56f9e1f92683.jpg
وفي حديثه لوسائل إعلام تركية بعد المحادثات، قال فيدان إنه دُعي أيضا لحضور جزء من الاجتماع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس السوري للفترة الانتقالية، أحمد الشرع.وأشار إلى أنه التقى أيضا بوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ونائب الرئيس جيه.دي فانس والمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وتوم براك.في الوقت ذاته، تعهّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الاثنين ببذل كل ما في وسعه لإنجاح سوريا وذلك عقب محادثات مع الرئيس السوري أحمد الشرع.وكان الضغط من أجل رفع أكثر العقوبات الأمريكية صرامة بشكل كامل من بين الأهداف الرئيسية للشرع خلال زيارته واشنطن.وبعد عقد اجتماع مغلق مع ترامب، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية تمديد التعليق على قانون عقوبات قيصر لمدة 180 يوما، لكن رفع هذه العقوبات بشكل كامل مرهون بموافقة الكونجرس الأمريكي.
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, وزير الخارجية التركي, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إنه أجرى محادثات منفصلة مع نظيره السوري وعدد من المسؤولين الأمريكيين خلال زيارته لواشنطن التي تناولت التطورات في سوريا وغزة، مضيفا أنه لمس تفهم الولايات المتحدة لضرورة بقاء سوريا موحدة.
وفي حديثه لوسائل إعلام تركية بعد المحادثات، قال فيدان إنه دُعي أيضا لحضور جزء من الاجتماع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس السوري للفترة الانتقالية، أحمد الشرع.
وأشار إلى أنه التقى أيضا بوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ونائب الرئيس جيه.دي فانس والمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وتوم براك.
في الوقت ذاته، تعهّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الاثنين ببذل كل ما في وسعه لإنجاح سوريا وذلك عقب محادثات مع الرئيس السوري أحمد الشرع.
وكان الضغط من أجل رفع أكثر العقوبات الأمريكية صرامة
بشكل كامل من بين الأهداف الرئيسية للشرع خلال زيارته واشنطن.
وبعد عقد اجتماع مغلق مع ترامب، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية تمديد التعليق على قانون عقوبات قيصر لمدة 180 يوما، لكن رفع هذه العقوبات بشكل كامل مرهون بموافقة الكونجرس الأمريكي.