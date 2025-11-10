https://sarabic.ae/20251110/وزارة-الخزانة-الأمريكية-الولايات-المتحدة-ستواصل-إعادة-تقييم-وضع-سوريا-كـدولة-راعية-للإرهاب-1106948444.html
وزارة الخزانة الأمريكية: الولايات المتحدة ستواصل إعادة تقييم وضع سوريا كـ"دولة راعية للإرهاب"
وأوضحت الوزارة، في وثيقة صادرة عنها، أن "الحكومة الأمريكية تواصل تقييم تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب"، وفق تعبيرها.وأشارت الوزارة الأمريكية إلى أن "الولايات المتحدة، لم تعد تفرض عقوبات شاملة على سوريا، ويسمح بنقل أغلب السلع المدنية الأساسية المنتجة في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى البرمجيات والتكنولوجيا، إلى سوريا أو داخلها دون ترخيص".وحصل القرار على تأييد 14 عضوا وامتناع عضو واحد عن التصويت هي الصين، وجاء بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.وأكد المجلس في قراره التزامه بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها الوطنية، ودعمه المستمر لشعبها، مشيرًا إلى عزمه على تعزيز إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية بما ينسجم مع نظام العقوبات الدولي، وفقا لبيان من الأمم المتحدة.وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن "إدارة الرئيس دونالد ترامب، تدعم إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا، بموجب قانون قيصر، من خلال مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني، الذي يناقشه المشرعون الأمريكيون حاليا".ويعمل البيت الأبيض بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على تعبئة الضغوط لدفع الكونغرس نحو إلغاء ما تبقى من العقوبات على سوريا، محذرًا من أن "الإبقاء عليها قد يعرقل الحكومة الجديدة، التي يعتبرها العمود الفقري في الاستراتيجية الإقليمية الجديدة".
وزارة الخزانة الأمريكية: الولايات المتحدة ستواصل إعادة تقييم وضع سوريا كـ"دولة راعية للإرهاب"
18:37 GMT 10.11.2025 (تم التحديث: 18:41 GMT 10.11.2025)
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الاثنين، أن "الولايات المتحدة ستستمر في مراجعة وضع سوريا، ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب"، على حد قولها.
وأوضحت الوزارة، في وثيقة صادرة عنها، أن "الحكومة الأمريكية تواصل تقييم تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب"، وفق تعبيرها.
وبيّنت الوزارة أن "الولايات المتحدة قامت بتخفيف بعض العقوبات وضوابط التصدير المفروضة على سوريا، مع استمرار فرض عقوبات على رئيس النظام السوري السابق بشار الأسد".
وأشارت الوزارة الأمريكية إلى أن "الولايات المتحدة، لم تعد تفرض عقوبات شاملة على سوريا
، ويسمح بنقل أغلب السلع المدنية الأساسية المنتجة في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى البرمجيات والتكنولوجيا، إلى سوريا أو داخلها دون ترخيص".
وكان مجلس الأمن الدولي، اعتمد الخميس الماضي، قرارا قدمته أمريكا يقضي بشطب اسمي الرئيس السوري أحمد الشرع، ووزير داخليته أنس حسن خطاب، من قوائم العقوبات المفروضة على تنظيمي "داعش" و"القاعدة" الإرهابيين (تنظيمات محظورة في روسيا ودول عدة).
وحصل القرار على تأييد 14 عضوا وامتناع عضو واحد عن التصويت هي الصين، وجاء بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وأكد المجلس في قراره التزامه بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها الوطنية، ودعمه المستمر لشعبها، مشيرًا إلى عزمه على تعزيز إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية بما ينسجم مع نظام العقوبات الدولي، وفقا لبيان
من الأمم المتحدة.
كما رحب بالتزامات دمشق بضمان وصول المساعدات الإنسانية ومكافحة الإرهاب، ودعاها لاتخاذ إجراءات حازمة للتصدي للمقاتلين الأجانب، وحماية حقوق الإنسان ومكافحة المخدرات والمضي نحو عملية سياسية شاملة يقودها السوريون أنفسهم.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن "إدارة الرئيس دونالد ترامب، تدعم إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا،
بموجب قانون قيصر، من خلال مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني، الذي يناقشه المشرعون الأمريكيون حاليا".
وأضاف المتحدث: "الولايات المتحدة على تواصل منتظم مع شركائها في المنطقة، وترحب بأي استثمار أو مشاركة في سوريا بما يدعم إتاحة الفرصة لجميع السوريين في بناء دولة يسودها السلام والازدهار".
ويعمل البيت الأبيض بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على تعبئة الضغوط لدفع الكونغرس نحو إلغاء ما تبقى من العقوبات على سوريا، محذرًا من أن "الإبقاء عليها قد يعرقل الحكومة الجديدة
، التي يعتبرها العمود الفقري في الاستراتيجية الإقليمية الجديدة".