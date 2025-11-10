وزارة الخزانة الأمريكية: الولايات المتحدة ستواصل إعادة تقييم وضع سوريا كـ"دولة راعية للإرهاب"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
09:17 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
10:03 GMT
25 د
ملفات ساخنة
بعد قرار مجلس الأمن برفع العقوبات عن دمشق.. هل ينتعش الاقتصاد السوري؟
10:30 GMT
29 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:03 GMT
11 د
مساحة حرة
"الفتق الرياضي"... هل يدفع اللاعبون الشباب ثمن رأسمالية كرة القدم؟
12:15 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:44 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
13:03 GMT
17 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
13:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
17:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
علامات الأرض الحيوية ترسل إنذارا أحمر، وجروح المستقبل بلا ندوب
17:29 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب: لن يحضر أي مسؤول أمريكي "قمة العشرين" في جنوب أفريقيا .. والكشف عن سجن سري في إسرائيل
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
إيفان تورغينيف.. رائد الواقعية في الأدب الروسي... ومجسَد صراع الأجيال
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا لن تسمح لأي دولة في الإقليم بأن تضاهي بقوتها الكيان الإسرائيلي
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
09:17 GMT
23 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
10:30 GMT
25 د
الإنسان والثقافة
إيفان تورغينيف.. رائد الواقعية في الأدب الروسي... ومجسَد صراع الأجيال
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
نيجيريا تكثف العمليات العسكرية ضد المتشددين شمال شرق البلاد بعد تحذيرات ترامب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
13:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
17:29 GMT
17 د
بلا قيود
خبير: زيارة شويغو للقاهرة استراتيجية
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الصفقة العسكرية بين السودان وباكستان هي رسالة لمن يدعم الميليشيا
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
لماذا لم يفز أديب عربي بجائزة نوبل سوى نجيب محفوظ؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251110/وزارة-الخزانة-الأمريكية-الولايات-المتحدة-ستواصل-إعادة-تقييم-وضع-سوريا-كـدولة-راعية-للإرهاب-1106948444.html
وزارة الخزانة الأمريكية: الولايات المتحدة ستواصل إعادة تقييم وضع سوريا كـ"دولة راعية للإرهاب"
وزارة الخزانة الأمريكية: الولايات المتحدة ستواصل إعادة تقييم وضع سوريا كـ"دولة راعية للإرهاب"
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الاثنين، أن "الولايات المتحدة ستستمر في مراجعة وضع سوريا، ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب"، على حد قولها. 10.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-10T18:37+0000
2025-11-10T18:41+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أحمد الشرع
دونالد ترامب
أخبار سوريا اليوم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0e/1094810876_0:0:1472:829_1920x0_80_0_0_2a693272626ea693dffa8a2732ea4c0c.jpg
وأوضحت الوزارة، في وثيقة صادرة عنها، أن "الحكومة الأمريكية تواصل تقييم تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب"، وفق تعبيرها.وأشارت الوزارة الأمريكية إلى أن "الولايات المتحدة، لم تعد تفرض عقوبات شاملة على سوريا، ويسمح بنقل أغلب السلع المدنية الأساسية المنتجة في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى البرمجيات والتكنولوجيا، إلى سوريا أو داخلها دون ترخيص".وحصل القرار على تأييد 14 عضوا وامتناع عضو واحد عن التصويت هي الصين، وجاء بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.وأكد المجلس في قراره التزامه بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها الوطنية، ودعمه المستمر لشعبها، مشيرًا إلى عزمه على تعزيز إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية بما ينسجم مع نظام العقوبات الدولي، وفقا لبيان من الأمم المتحدة.وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن "إدارة الرئيس دونالد ترامب، تدعم إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا، بموجب قانون قيصر، من خلال مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني، الذي يناقشه المشرعون الأمريكيون حاليا".ويعمل البيت الأبيض بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على تعبئة الضغوط لدفع الكونغرس نحو إلغاء ما تبقى من العقوبات على سوريا، محذرًا من أن "الإبقاء عليها قد يعرقل الحكومة الجديدة، التي يعتبرها العمود الفقري في الاستراتيجية الإقليمية الجديدة".
https://sarabic.ae/20251106/مجلس-الأمن-الدولي-يرفع-العقوبات-عن-أحمد-الشرع-ووزير-داخليته--1106819756.html
https://sarabic.ae/20251108/رغم-قرار-مجلس-الأمن-دولة-أوروبية-تدرج-اسم-الرئيس-السوري-المؤقت-في-قائمتها-للإرهاب-1106870445.html
https://sarabic.ae/20251107/الخزانة-الأمريكية-تزيل-اسم-أحمد-الشرع-من-قائمة-الإرهاب-العالمي-قبل-زيارته-إلى-واشنطن-1106855492.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0e/1094810876_63:0:1371:981_1920x0_80_0_0_8d1fbb7a9d88571a082249b9afd25d49.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, أحمد الشرع, دونالد ترامب, أخبار سوريا اليوم, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, أحمد الشرع, دونالد ترامب, أخبار سوريا اليوم, أخبار العالم الآن

وزارة الخزانة الأمريكية: الولايات المتحدة ستواصل إعادة تقييم وضع سوريا كـ"دولة راعية للإرهاب"

18:37 GMT 10.11.2025 (تم التحديث: 18:41 GMT 10.11.2025)
© AP Photo / Patrick Semanskyوزارة الخزانة الأمريكية
وزارة الخزانة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2025
© AP Photo / Patrick Semansky
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الاثنين، أن "الولايات المتحدة ستستمر في مراجعة وضع سوريا، ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب"، على حد قولها.
وأوضحت الوزارة، في وثيقة صادرة عنها، أن "الحكومة الأمريكية تواصل تقييم تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب"، وفق تعبيرها.

وبيّنت الوزارة أن "الولايات المتحدة قامت بتخفيف بعض العقوبات وضوابط التصدير المفروضة على سوريا، مع استمرار فرض عقوبات على رئيس النظام السوري السابق بشار الأسد".

الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2025
مجلس الأمن الدولي يرفع العقوبات عن أحمد الشرع ووزير داخليته
6 نوفمبر, 20:42 GMT
وأشارت الوزارة الأمريكية إلى أن "الولايات المتحدة، لم تعد تفرض عقوبات شاملة على سوريا، ويسمح بنقل أغلب السلع المدنية الأساسية المنتجة في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى البرمجيات والتكنولوجيا، إلى سوريا أو داخلها دون ترخيص".

وكان مجلس الأمن الدولي، اعتمد الخميس الماضي، قرارا قدمته أمريكا يقضي بشطب اسمي الرئيس السوري أحمد الشرع، ووزير داخليته أنس حسن خطاب، من قوائم العقوبات المفروضة على تنظيمي "داعش" و"القاعدة" الإرهابيين (تنظيمات محظورة في روسيا ودول عدة).

وحصل القرار على تأييد 14 عضوا وامتناع عضو واحد عن التصويت هي الصين، وجاء بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2025
رغم قرار مجلس الأمن... دولة أوروبية تدرج اسم الرئيس السوري المؤقت في قائمتها للإرهاب
8 نوفمبر, 12:23 GMT
وأكد المجلس في قراره التزامه بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها الوطنية، ودعمه المستمر لشعبها، مشيرًا إلى عزمه على تعزيز إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية بما ينسجم مع نظام العقوبات الدولي، وفقا لبيان من الأمم المتحدة.

كما رحب بالتزامات دمشق بضمان وصول المساعدات الإنسانية ومكافحة الإرهاب، ودعاها لاتخاذ إجراءات حازمة للتصدي للمقاتلين الأجانب، وحماية حقوق الإنسان ومكافحة المخدرات والمضي نحو عملية سياسية شاملة يقودها السوريون أنفسهم.

الرئيس السوري أحمد الشرع - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2025
الخزانة الأمريكية تزيل اسم أحمد الشرع من قائمة الإرهاب العالمي قبل زيارته إلى واشنطن
7 نوفمبر, 19:59 GMT
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن "إدارة الرئيس دونالد ترامب، تدعم إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا، بموجب قانون قيصر، من خلال مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني، الذي يناقشه المشرعون الأمريكيون حاليا".
وأضاف المتحدث: "الولايات المتحدة على تواصل منتظم مع شركائها في المنطقة، وترحب بأي استثمار أو مشاركة في سوريا بما يدعم إتاحة الفرصة لجميع السوريين في بناء دولة يسودها السلام والازدهار".
ويعمل البيت الأبيض بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على تعبئة الضغوط لدفع الكونغرس نحو إلغاء ما تبقى من العقوبات على سوريا، محذرًا من أن "الإبقاء عليها قد يعرقل الحكومة الجديدة، التي يعتبرها العمود الفقري في الاستراتيجية الإقليمية الجديدة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала