https://sarabic.ae/20251106/الخارجية-السورية-تعلق-على-رفع-مجلس-الأمن-العقوبات-عن-الشرع-ووزير-داخليته-1106820299.html

الخارجية السورية تعلق على رفع مجلس الأمن العقوبات عن الشرع ووزير داخليته

الخارجية السورية تعلق على رفع مجلس الأمن العقوبات عن الشرع ووزير داخليته

سبوتنيك عربي

رحبت وزارة الخارجية السورية، اليوم الخميس، بقرار مجلس الأمن الدولي، بشطب اسمي الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، ووزير داخليته، أنس خطاب، من قوائم... 06.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-06T21:25+0000

2025-11-06T21:25+0000

2025-11-06T21:25+0000

أحمد الشرع

أخبار سوريا اليوم

منظمة الأمم المتحدة

العالم العربي

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/04/1104518539_0:0:1676:943_1920x0_80_0_0_2dcdc35c1652b9101031eddc65550682.jpg

وأوضحت في بيان لها أن "رفع التصنيف يشكّل تأكيدا قانونيا وسياسيا على التوجه الثابت للدولة السورية في صون حقوق السوريين والحرص على السلم الأهلي وإرساء الأمن والسلم الدوليين ومحاربة تجارة المخدرات ومكافحة الإرهاب".وختمت وزارة الخارجية السورية بأن "سوريا تعرب عن تقديرها للدول الأعضاء في مجلس الأمن على موقفها الموحد، وتؤكد التزامها الكامل بالعمل المشترك مع المجتمع الدولي لتحقيق تطلعات الشعب السوري في السلام والتنمية وإعادة الإعمار وبناء سوريا الجديدة".واعتمد مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، قرارا قدمت مسودته أمريكا، يقضي بشطب اسم الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، ووزير داخليته، أنس حسن خطاب، من قوائم الجزاءات المفروضة على تنظيمي "داعش" و"القاعدة" الإرهابيين.وحصل القرار "على تأييد 14 عضوا، مع امتناع الصين العضو الدائم الذي يملك حق النقض عن التصويت".وجاء في نص القرار أن "الشطب تم بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، فيما جدد المجلس التزامه الكامل بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها الوطنية ودعمها للشعب السوري".وأشار القرار إلى "عزم مجلس الأمن الدولي على تعزيز إعادة الإعمار والاستقرار والتنمية الاقتصادية في سوريا على المدى الطويل، مع التأكيد على ضرورة التوافق مع سلامة وفعالية نظام الجزاءات الدولية".كما رحب بمبادرات دمشق لضمان وصول المساعدات الإنسانية بسرعة وأمان ومكافحة الإرهاب، مشيرا إلى "توقع اتخاذ سوريا تدابير حازمة لمواجهة المقاتلين الإرهابيين الأجانب، وحماية حقوق الإنسان، ومكافحة المخدرات، وتعزيز العدالة الانتقالية، والتخلص من الأسلحة الكيميائية، وتحقيق الأمن الإقليمي، وإقامة عملية سياسية شاملة بقيادة السوريين".

https://sarabic.ae/20250924/أردوغان-يعلن-تطلع-تركيا-لرفع-جميع-العقوبات-عن-سوريا-في-أقرب-وقت-1105226497.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أحمد الشرع, أخبار سوريا اليوم, منظمة الأمم المتحدة, العالم العربي, أخبار العالم الآن