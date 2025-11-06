https://sarabic.ae/20251106/مجلس-الأمن-الدولي-يرفع-العقوبات-عن-أحمد-الشرع-ووزير-داخليته--1106819756.html
مجلس الأمن الدولي يرفع العقوبات عن أحمد الشرع ووزير داخليته
مجلس الأمن الدولي يرفع العقوبات عن أحمد الشرع ووزير داخليته
سبوتنيك عربي
اعتمد مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الخميس، قرارا قدمته أمريكا يقضي بشطب الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، ووزير داخليته، أنس حسن خطاب، من قوائم... 06.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-06T20:42+0000
2025-11-06T20:42+0000
2025-11-06T20:53+0000
أخبار سوريا اليوم
أحمد الشرع
أخبار العالم الآن
العالم العربي
الأخبار
منظمة الأمم المتحدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/04/1104518539_0:0:1676:943_1920x0_80_0_0_2dcdc35c1652b9101031eddc65550682.jpg
وحصل القرار على تأييد 14 عضوا وامتناع عضو واحد عن التصويت هي الصين، وجاء بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.وأكد المجلس في قراره التزامه بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها الوطنية، ودعمه المستمر لشعبها، مشيرا إلى عزمه على تعزيز إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية بما ينسجم مع نظام العقوبات الدولي، وفقا لبيان من الأمم المتحدة.كما رحب بالتزامات دمشق بضمان وصول المساعدات الإنسانية ومكافحة الإرهاب، ودعاها لاتخاذ إجراءات حازمة للتصدي للمقاتلين الأجانب، وحماية حقوق الإنسان، ومكافحة المخدرات، والمضي نحو عملية سياسية شاملة يقودها السوريون أنفسهم.وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن إدارة الرئيس، دونالد ترامب، تدعم إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون "قيصر" من خلال مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني الذي يناقشه المشرعون الأمريكيون حاليا.وأضاف المتحدث: "الولايات المتحدة على تواصل منتظم مع شركائها في المنطقة، وترحب بأي استثمار أو مشاركة في سوريا بما يدعم إتاحة الفرصة لجميع السوريين في بناء دولة يسودها السلام والازدهار".ويعمل البيت الأبيض بقيادة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على تعبئة الضغوط لدفع الكونغرس نحو إلغاء ما تبقى من العقوبات على سوريا، محذرًا من أن الإبقاء عليها قد يعرقل الحكومة الجديدة التي يعتبرها العمود الفقري في الاستراتيجية الإقليمية الجديدة.
https://sarabic.ae/20251104/البيت-الأبيض-يؤكد-لقاء-ترامب-بالشرع-في-البيت-الأبيض-يوم-10-نوفمبر-1106741155.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/04/1104518539_0:0:1490:1117_1920x0_80_0_0_1c9d0081900f5fdcf7b5976edd3c9f5a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, أحمد الشرع, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار, منظمة الأمم المتحدة
أخبار سوريا اليوم, أحمد الشرع, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار, منظمة الأمم المتحدة
مجلس الأمن الدولي يرفع العقوبات عن أحمد الشرع ووزير داخليته
20:42 GMT 06.11.2025 (تم التحديث: 20:53 GMT 06.11.2025)
اعتمد مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الخميس، قرارا قدمته أمريكا يقضي بشطب الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، ووزير داخليته، أنس حسن خطاب، من قوائم العقوبات المفروضة على تنظيمي "داعش" و"القاعدة" الإرهابيين.
وحصل القرار على تأييد 14 عضوا وامتناع عضو واحد عن التصويت هي الصين، وجاء بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وأكد المجلس في قراره التزامه بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها الوطنية، ودعمه المستمر لشعبها، مشيرا إلى عزمه على تعزيز إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية بما ينسجم مع نظام العقوبات الدولي، وفقا لبيان
من الأمم المتحدة.
كما رحب بالتزامات دمشق بضمان وصول المساعدات الإنسانية ومكافحة الإرهاب، ودعاها لاتخاذ إجراءات حازمة للتصدي للمقاتلين الأجانب، وحماية حقوق الإنسان، ومكافحة المخدرات، والمضي نحو عملية سياسية شاملة يقودها السوريون أنفسهم.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن إدارة الرئيس، دونالد ترامب، تدعم إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون "قيصر" من خلال مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني الذي يناقشه المشرعون الأمريكيون حاليا.
وأضاف المتحدث: "الولايات المتحدة على تواصل منتظم مع شركائها في المنطقة، وترحب بأي استثمار أو مشاركة في سوريا بما يدعم إتاحة الفرصة لجميع السوريين في بناء دولة يسودها السلام والازدهار".
ويعمل البيت الأبيض بقيادة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على تعبئة الضغوط لدفع الكونغرس نحو إلغاء ما تبقى من العقوبات على سوريا، محذرًا من أن الإبقاء عليها قد يعرقل الحكومة الجديدة التي يعتبرها العمود الفقري في الاستراتيجية الإقليمية الجديدة.