مجلس الأمن الدولي يرفع العقوبات عن أحمد الشرع ووزير داخليته

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
من الملعب
فريق لبنان في نصف نهائي دوري التحدي الآسيوي.. وأزمة ملاعب مزمنة
10:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
10:30 GMT
21 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
مساحة حرة
كيف يؤثر تغيير التوقيت الصيفي والشتوي على صحتنا؟
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
12:17 GMT
14 د
مرايا العلوم
لغز الزمن الذي حير العلماء، ونمل أوروبي يستنسخ نوعا آخر، وتهديد أمني للذكاء الاصطناعي من اختراق الأوامر
12:31 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
13:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
13:30 GMT
15 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية العالمية لخريجي الجامعات الروسية والسوفياتية بموسكو
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
17:33 GMT
21 د
بلا قيود
خبير: المنظومة الردعية الروسية الجديدة لا مثيل لها في العالم
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
واشنطن تسابق الزمن لتشكيل قوة دولية في غزة وسط تعقيدات سياسية و إقليمية
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
علامات الأرض الحيوية ترسل إنذارا أحمر، وجروح المستقبل بلا ندوب
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
10:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
11:03 GMT
37 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
11:41 GMT
19 د
نبض افريقيا
خلاف سياسي جديد في ليبيا بعد تشكيل المجلس الرئاسي لجنة لمراجعة القوانين التي أصدرها البرلمان
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
13:03 GMT
46 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
13:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:53 GMT
7 د
حصاد الأسبوع
خبير: لجوء أمريكا إلى استئناف التجارب النووية سيلاقي ردا روسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد التجربة الأمريكية.. بوتين يوعز بجمع المعلومات للتحضير لتجارب نووية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
اعتمد مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الخميس، قرارا قدمته أمريكا يقضي بشطب الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، ووزير داخليته، أنس حسن خطاب، من قوائم... 06.11.2025, سبوتنيك عربي
وحصل القرار على تأييد 14 عضوا وامتناع عضو واحد عن التصويت هي الصين، وجاء بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.وأكد المجلس في قراره التزامه بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها الوطنية، ودعمه المستمر لشعبها، مشيرا إلى عزمه على تعزيز إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية بما ينسجم مع نظام العقوبات الدولي، وفقا لبيان من الأمم المتحدة.كما رحب بالتزامات دمشق بضمان وصول المساعدات الإنسانية ومكافحة الإرهاب، ودعاها لاتخاذ إجراءات حازمة للتصدي للمقاتلين الأجانب، وحماية حقوق الإنسان، ومكافحة المخدرات، والمضي نحو عملية سياسية شاملة يقودها السوريون أنفسهم.وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن إدارة الرئيس، دونالد ترامب، تدعم إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون "قيصر" من خلال مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني الذي يناقشه المشرعون الأمريكيون حاليا.وأضاف المتحدث: "الولايات المتحدة على تواصل منتظم مع شركائها في المنطقة، وترحب بأي استثمار أو مشاركة في سوريا بما يدعم إتاحة الفرصة لجميع السوريين في بناء دولة يسودها السلام والازدهار".ويعمل البيت الأبيض بقيادة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على تعبئة الضغوط لدفع الكونغرس نحو إلغاء ما تبقى من العقوبات على سوريا، محذرًا من أن الإبقاء عليها قد يعرقل الحكومة الجديدة التي يعتبرها العمود الفقري في الاستراتيجية الإقليمية الجديدة.
مجلس الأمن الدولي يرفع العقوبات عن أحمد الشرع ووزير داخليته

20:42 GMT 06.11.2025 (تم التحديث: 20:53 GMT 06.11.2025)
اعتمد مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الخميس، قرارا قدمته أمريكا يقضي بشطب الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، ووزير داخليته، أنس حسن خطاب، من قوائم العقوبات المفروضة على تنظيمي "داعش" و"القاعدة" الإرهابيين.
وحصل القرار على تأييد 14 عضوا وامتناع عضو واحد عن التصويت هي الصين، وجاء بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وأكد المجلس في قراره التزامه بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها الوطنية، ودعمه المستمر لشعبها، مشيرا إلى عزمه على تعزيز إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية بما ينسجم مع نظام العقوبات الدولي، وفقا لبيان من الأمم المتحدة.
كما رحب بالتزامات دمشق بضمان وصول المساعدات الإنسانية ومكافحة الإرهاب، ودعاها لاتخاذ إجراءات حازمة للتصدي للمقاتلين الأجانب، وحماية حقوق الإنسان، ومكافحة المخدرات، والمضي نحو عملية سياسية شاملة يقودها السوريون أنفسهم.
الرئيس دونالد ترامب (على اليمين) وهو يصافح الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، في الرياض، المملكة العربية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2025
البيت الأبيض يؤكد لقاء ترامب بالشرع في البيت الأبيض يوم 10 نوفمبر
4 نوفمبر, 19:10 GMT
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن إدارة الرئيس، دونالد ترامب، تدعم إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون "قيصر" من خلال مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني الذي يناقشه المشرعون الأمريكيون حاليا.
وأضاف المتحدث: "الولايات المتحدة على تواصل منتظم مع شركائها في المنطقة، وترحب بأي استثمار أو مشاركة في سوريا بما يدعم إتاحة الفرصة لجميع السوريين في بناء دولة يسودها السلام والازدهار".
ويعمل البيت الأبيض بقيادة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على تعبئة الضغوط لدفع الكونغرس نحو إلغاء ما تبقى من العقوبات على سوريا، محذرًا من أن الإبقاء عليها قد يعرقل الحكومة الجديدة التي يعتبرها العمود الفقري في الاستراتيجية الإقليمية الجديدة.
